Я не верил в Месси на ЧМ-2026. Какая же глупейшая ошибка!

Одним весенним вечером мои планы испортили ливень с грозой. И во мне вдруг проснулось чувство прекрасного. Я заварил чай в термосе, укутался в плед и один за другим поглощал ролики с лучшими моментами в карьере Месси. Такое вот спонтанное и, возможно, немного странное желание.

Вот 19-летний Лео c длинной шевелюрой разразился хет-триком на «Сантьяго Бернабеу». Вот он в соло пропахал половину поля и положил чудо-гол «Хетафе». А вот – забил головой «Манчестер Юнайтед» в финале ЛЧ-2008/2009. Кадры сменялись. Блаженная улыбка на моём лице непроизвольно становилась всё шире.

Когда дошла очередь до периода Месси в «Интер Майами», вместе с восхищением от его магии – а он по-прежнему выдавал её на стабильно высоком уровне – я испытал грусть. В голову закралась обманчивая мысль: да, Лео и сейчас безумно хорош, много обводит, забивает и отдаёт, однако возраст берёт своё – его скорость и резкость на фоне прежнего величия уже и близко не те.

Прошла пара месяцев. Близился чемпионат мира – уже шестой для Месси, которому до 39-го дня рождения оставалось всего ничего. Как это обычно и бывает, мы всей редакцией составили общий текст с прогнозами на крупный турнир. Прикладываю свой отрывок – за него мне стало неловко после первого же матча: «От Аргентины удачного выступления не жду. Просто потому, что Месси в силу возраста уже едва ли способен тянуть её практически в одиночку».

Как же я ошибался.

На самом деле, основания у такого прогноза были. Вы ведь не будете спорить с тем, что 39-летний Месси как минимум не превосходит себя 35-летнего? А тут ещё и многие его партнёры сдали или провели не лучший сезон. Алексис Мак Аллистер поник в перестроечном «Ливерпуле». Кристиан Ромеро много лечился и скандалил в «Тоттенхэме». Пик формы 32-летних Родриго Де Пауля и Леандро Паредеса давно позади. Не всё в порядке было у Энцо Фернандеса в «Челси» и у Хулиана Альвареса в «Атлетико»: об их желании сменить обстановку известно давно.

Что же в итоге? Месси – снова король! Через него до сих пор идёт вся игра сборной Аргентины. Когда необходимо, Лео завершает. В других ситуациях – опускается вниз и конструирует атаки. Оцените его тепловую карту во всех матчах. Речь, напомню, о 39-летнем ветеране. Пусть даже с приставкой «супер».

За 120 минут с Кабо-Верде:

Тепловая карта Лионеля Месси в матче с Кабо-Верде Фото: Fotmob

За 30 – с Иорданией:

Тепловая карта Лионеля Месси в матче с Иорданией Фото: Fotmob

За 90 – с Австрией:

Тепловая карта Лионеля Месси в матче с Австрией Фото: Fotmob

И за 80 – с Алжиром. Он курсирует вообще везде. И делает разницу:

Тепловая карта Лионеля Месси в матче с Алжиром Фото: Fotmob

Да, у Месси при семи голах (лучший показатель – наравне с Килианом Мбаппе и Эрлингом Холандом) нет ассистов. Только он всё равно, по данным статистического портала Fotmob, создал четыре голевых момента. Больше – пять – только у Майкла Олисе. Тем более именно два угловых в исполнении Месси похоронили сборную Кабо-Верде в овертайме в 1/16 финала.

На месте разительный контраст с большинством топ-сборных на ЧМ-2026.

У Франции правят атакой и коллекционируют результативные действия Мбаппе, Олисе и Усман Дембеле.

У Испании есть Ламин Ямаль и Микель Оярсабаль, да и в целом сильно прокачано командное взаимодействие. Если даже левый защитник Марк Кукурелья раздаёт по две голевые за матч плей-офф.

У Бразилии тоже выделялся Винисиус. Однако держали высокую планку и Бруно Гимарайнс с Матеусом Куньей.

Считалось, что единственный спаситель Англии – Гарри Кейн. Но против Мексики вышел из тени Джуд Беллингем.

Самый результативный у Португалии – Криштиану Роналду. Тем не менее его никто и близко не считает сейчас лучшим в команде.

Холанд прекрасен при ассистентской поддержке Мартина Эдегора и Андреаса Шельдерупа.

Тем временем у Аргентины больше одного результативного действия, кроме Месси (7+0), оформил только центральный защитник Лисандро Мартинес (1+1). По влиянию на результат команды Лео – бесспорный первый номер: главный на ЧМ-2026 по голам (1,97), ударам в створ (4,2) и просто ударам (6,8) в среднем на 90 минут.

Нельзя утверждать, что без него Аргентина ни на что не способна. Когда-нибудь он закончит, и сборная достанет из колоды новые козыри. Но пока козырь один. И его хватает, какой бы «потёртой» ни была карта.

Лео Месси Фото: Michael Steele/Getty Images

Выяснилось, что вывод «раз Месси пешеходит в МЛС, значит, уже не вывезет роль успешного вожака на чемпионата мира» максимально ошибочен. Его класса хватает для доминирования в американской лиге и на одной ноге. На ЧМ-2026 он тоже включает скорость далеко не всегда. Просто футбольного интеллекта Лео хватает, чтобы засиять в нужный момент.

И Месси не один такой гений. По данным Opta, перед стартом 1/8 финала, аргентинец практически половину расстояния на турнире (47%) преодолел пешком. Буквально, не в переносном смысле. А чуть отстал от него… Мбаппе (45%). Тот самый Мбаппе, чья реактивность неоспорима. Два главных бомбардира и этого ЧМ, и вообще за всю историю чемпионатов мира. Иронично, не правда ли?

В том числе поэтому легендарный легкоатлет Усэйн Болт не построил футбольную карьеру, хоть и пытался. В футболе нужно не только бегать, но ещё и думать. Ну и с мячом уметь обращаться, конечно. С этим у Месси, как и у Мбаппе, проблем никогда не возникало.

Андрей Аршавин тоже в приятном шоке от Лео: «Удивляет выступление Месси на чемпионате мира. До начала турнира не думал, что он будет в таком порядке. Вызывает только восхищение, когда человек в 39 лет – один из лучших в мире. Представляете, каким он был 10 лет назад, когда был в лучшей форме? Насколько далеко он был от всех тогда!» – сказал экс-капитан сборной России в интервью «Чемпионату».

Можно возразить: а ничего, что аргентинцы ещё не соперничали с другими фаворитами турнира и не встретятся со звёздным сопротивлением как минимум до полуфинала? Сетка плей-офф у Аргентины действительно невыдающаяся. Однако никто не мешал Уругваю занять второе место в группе H и обставить Кабо-Верде. А вместо Египта аргентинцам вполне могла попасться Бельгия: в группе G всё решило количество голов в противостоянии с Новой Зеландией. Потенциальный соперник по четвертьфиналу – Колумбия. А не Португалия с Криштиану, Бруну Фернандешем и другими величинами. Кто ж заставил их скатать ничью с ДР Конго?

Футбол в 2006-м, когда Месси только дебютировал на ЧМ, и в 2026-м – два совершенно разных вида спорта. Он изменился, стал более роботизированным. Это не дедовское кряхтение в стиле «раньше было лучше», а данность. На порядок увеличились скорости, заметно возросли интенсивность и динамичность. Стало куда больше работяг и гораздо меньше – волшебников.

Месси – из той, старой эпохи. Где люди ходили с модными телефонами-раскладушками и смотрели в кинотеатрах свежие «Жмурки». Теперь это классика. А Лео как был актуален, так и остаётся. Независимо от дальнейшего пути Аргентины на чемпионате мира, он доказал: в нём никогда нельзя сомневаться.