Аргентинцы обожают только Месси? Самая популярная форма после Лео может удивить

Мы нашли тех, кто ходит на матчи ЧМ не в футболке с 10-м номером!

Месси, Месси, Месси – куда не посмотришь, везде он. В США постоянно смотрит с билборда или монитора. В Майами мания достигла своего пика. Сборная Аргентины приехала в город, где выступает команда Месси. И в котором, что важно, под 70% испаноговорящего населения.

Мы уже писали, что в 1/16 финала за Кабо-Верде болел лишь небольшой островок (зато как!) – примерно 1% от вместимости стадиона. Остальное – футболки сборной Аргентины. И вы понимаете, с какой фамилией на спине. Вот такие фотки можно было закидывать в соцсети с заходом: «Найдёшь восемь футболок Месси?»

Аргентинские фанаты в США Фото: «Чемпионат»

С отрывом два самых популярных варианта: либо Месси, либо джерси без фамилии. А вот кто был вторым самым популярным футболистом, – неочевидно. «Чемпионат» попробовал найти ответ на этот вопрос. Для этого я приехал на матч за три часа до игры, чтобы специально отслеживать фамилии на майках. А ещё – чтобы пообщаться с аргентинскими фанатами, которые выбрали в этот день не Месси. И вот что они рассказали.

Пабло: «Я в футболке Рикельме, потому что он – лучший футболист «Боки», моей любимой команды. Я был маленьким в 2006-м, но помню, как Рикельме играл тогда на чемпионате мира».

Фанат Рикельме Фото: «Чемпионат»

Рамон: «На самом деле у меня много футболок аргентинских футболистов. Дзанетти – один из них. Не могу сказать, что он самый важный игрок для меня, однако мне просто не нравится надевать майку Месси на матчи сборной. Выбираю других, что показать мои знания других игроков».

Начо: «Я немного знаю Альвареса, потому что у нас есть общие друзья. Мы виделись. Хулиан – замечательный человек, очень скромный и спокойный. С ним можно просто поиграть на приставке. Я фанат «Атлетико», но считаю, что ему, вероятнее, будет лучше сменить команду».

Анхель: «Альварес – потому что я болею за «Ривер». Он сейчас немного страдает из-за травм, однако всё равно остаётся нашим спайдерменом. У него был хороший период в «Атлетико», но, надеюсь, он окажется в «Реале». Прекрасно понимаю, почему здесь все в футболках Месси – это величайший футболист всех времён, однако у нас хватает талантов. Последнее время даже без Месси мы хорошо выглядим».

Николас: «Я же родом из Авельянеды. В этом городе Лаутаро начинал свою карьеру в «Расинге». Все жители это знают и ценят его».

Фанат Лаутаро Мартинеса Фото: «Чемпионат»

Само собой, мне не удалось проверить спины 65 тысяч человек. И не факт, что даже одной тысячи, но сколько-то сотен – точно. И это было даже не так сложно – помечать для себя фамилии игроков, за исключением Месси. Просто потому, что эти фамилии встречались нечасто. Общая картина получилась такой:

Тут нужно учитывать, что Де Пауль играет за местный «Интер Майами». Один из болельщиков сказал мне, что живёт в городе и это было причиной выбора такой футболки. В целом же лидерство в списке Альвареса и Фернандеса выглядело прогнозируемым. Два самых дорогих футболиста сборной по оценкам Transfermarkt.