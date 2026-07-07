Катастрофа Роналду в добавленное время! Лёгкий гол Испании выкидывает Португалию с ЧМ-2026

Роналду завершил выступления на ЧМ-2026! Сборная Португалии проиграла Испании в 1/8 финала, пропустив решающий гол в концовке. Команда Луиса де ла Фуэнте встретится в четвертьфинале с победителем пары США – Бельгия (10 июля).

Первые минуты игры – борьба за центр поля. Португалия не уступала его Испании. Ямаль в дебюте матча допустил несколько простых потерь, словно задрожал, увидев перед собой Мендеша. Прежние встречи с левым защитником «ПСЖ», мягко говоря, не доставляли удовольствия юной звезде «Барсы». Тем не менее команда де ла Фуэнте должна была открывать счёт уже на восьмой минуте. Испанцы создали голевой момент в переходной фазе. Ольмо проникающей передачей вывел Оярсабаля один на один – форвард избежал офсайда из-за глубокой позиции Вейги. Возможно, Микель и сам подумал, что залез во вне игры, поэтому поспешил. Пробил с 13-14 метров мимо ворот. Простил.

Вскоре команда Роберто Мартинеса отыскала на ударной позиции Роналду. Ещё перед этим Криштиану на стандарте свалился в штрафной соперника, когда его придержал Родри. Английский судья Тейлор не посчитал, что эпизод тянет на фол. Рефери можно было понять. А затем капитан сборной Португалии здорово открылся в правом полуфланге, принял передачу и зарядил в ближний угол – Симон потащил мяч, пожалуй, не самый трудный.

Ямаль же расправил крылья, когда Мендеш улетел в атаку по истечении четверти часа матча и задержался впереди. В быстром контрвыпаде Ламин воспользовался отсутствием жёсткого опекуна. Нырнул в свободную зону, сместился, как обычно к центру, и атаковал цель. Кошта спас португальцев, более того, успел подняться и отбить удар Баэны. Сумасшедший двойной сейв голкипера «Порту»!

Помимо того, на исходе получаса сборная Испании соорудила опаснейший момент с добиванием Ольмо. Тем не менее после паузы на водопой и до перерыва лучшие шансы были у команды Мартинеса. В позиционных атаках португальцев налево смещались в стремлении создать пространство то Фернандеш, то Невеш, то третий центрхав Витинья. А Роналду за тайм сделал два касания в штрафной – вторым тоже мог забить. Переправлял мяч в фактически незащищённые ворота после скидки Феликса, вот только удару бомбардира не хватило силы. На 41-й минуте сборная Португалии в очередной раз на ЧМ-2026 хитро разыграла угловой. Мендеш метил в дальний угол, но попал в голову Порро – и мяч срикошетил в перекладину.

Обоюдоострая игра продолжалась и после перерыва. У Ямаля по-прежнему не получалось обыгрывать Мендеша, однако на 50-й минуте это наконец случилось. Ламин влетел в штрафную португальцев и выжал из эпизода… травму опекуна. Нуну, похоже, дёрнул мышцу на рывке. Мендеша подняли с газона партнёры, тем не менее вскоре он опять присел на траву. В результате уступил место на поле Семеду. Ямаль, должно быть, выдохнул.

Нуну Мендеш Фото: Lars Baron/Getty Images

До середины второй половины, когда судья снова сказал игрокам «по-моему, вам пора освежиться», сборная Испании не создала реальных голевых моментов. Португалия, впрочем, тоже. Ещё одна возможность забить выпала Роналду после часа встречи, когда Феликс вырезал подачу на дальний угол вратарской на капитана. В этом случае 41-летнему нападающему также непросто было подстроиться под удар. Поэтому Криштиану и тут не смог заставить Симона как следует поработать.

Ямаль стал делать больше после рокировки Мендеш – Семеду, хотя и чувствуется, что Ламин пока не в лучшей форме после травмы. Испанцы поддавливали и через его фланг пытались вскрывать оборону сборной Португалии. Вот только усталость мешала всем звёздам раскрашивать игру. Де ла Фуэнте поменял даже Педри, а Мартинес – Витинью. Дело шло к овертайму. Но в самом начале компенсированного времени испанцы забили победный гол! Его организовал Мерино быстрым розыгрышем штрафного. Сам же Микель и завершил комбинацию по центру с участием Родри, Руиса и Торреса, реализовав выход один на один.

Португальцы так и не нанесли ни одного удара в створ за тайм, хотя в концовке их почти спас Бернарду Силва – едва не забил головой после кросса. Команда Мартинеса наиграла за матч только на 0,60 по xG против 1,77 у испанцев и вылетела с ЧМ-2026. Неужели для Роналду, покидавшего поле со слезами на глазах, это был «последний танец» в сборной Португалии?!