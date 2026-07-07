Первые мгновения после вылета Роналду с ЧМ-2026. Фото его слёз облетят весь мир

Криштиану Роналду и чемпионаты мира — всё. Если раньше мы об этом осторожно задумывались (этот монстр мог бы поехать и в 45), то теперь он сам всё рассказал: «Да, это будет мой последний чемпионат мира. Нужно насладиться им».

Правда, со словами этими Роналду припозднился. Сразу после его заявления Португалия обидно проиграла Испании и вылетела с ЧМ. Больше на этом турнире мы Криштиану не увидим.

Матч Испании и Португалии — супервывеска, тем более в такой момент. Он где-то порадовал, где-то разочаровал. Но закончился драмой и слезами главного героя. Роналду им был в любом случае, результат тут второстепенен.

После игры было всё — разочарование, осознание, слёзы, опустошение и трогательные объятия с Ямалем в качестве связи поколений. Момент так или иначе исторический, и надо запомнить его. Собрали для вас альбом, чтобы было проще это сделать. Изучайте и пишите в комментарии свои эмоции после вылета Роналду.