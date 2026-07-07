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ЧМ-2026, Португалия — Испания — 0:1, фото последнего матча Криштиану Роналду, эмоции, слёзы, главные моменты, альбом, 6 июля 2026

Первые мгновения после вылета Роналду с ЧМ-2026. Фото его слёз облетят весь мир
Михаил Рождественский
Первые мгновения после вылета Роналду с ЧМ-2026
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Осознание, разочарование и объятия с Ямалем.

Криштиану Роналду и чемпионаты мира — всё. Если раньше мы об этом осторожно задумывались (этот монстр мог бы поехать и в 45), то теперь он сам всё рассказал: «Да, это будет мой последний чемпионат мира. Нужно насладиться им».

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    

Правда, со словами этими Роналду припозднился. Сразу после его заявления Португалия обидно проиграла Испании и вылетела с ЧМ. Больше на этом турнире мы Криштиану не увидим.

Как это было:
Катастрофа Роналду в добавленное время! Лёгкий гол Испании выкидывает Португалию с ЧМ-2026
Катастрофа Роналду в добавленное время! Лёгкий гол Испании выкидывает Португалию с ЧМ-2026

Матч Испании и Португалии — супервывеска, тем более в такой момент. Он где-то порадовал, где-то разочаровал. Но закончился драмой и слезами главного героя. Роналду им был в любом случае, результат тут второстепенен.

После игры было всё — разочарование, осознание, слёзы, опустошение и трогательные объятия с Ямалем в качестве связи поколений. Момент так или иначе исторический, и надо запомнить его. Собрали для вас альбом, чтобы было проще это сделать. Изучайте и пишите в комментарии свои эмоции после вылета Роналду.

Что дальше? Календарь ЧМ-2026
Кто остался после вылета Роналду? Сетка ЧМ
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