Португалия тотально провалилась на ЧМ. Так играть с Испанией — просто несолидно

В матче с Португалией Испания сделала главное. На чемпионате мира наконец-то дебютировал Борха Иглесиас – пожалуй, самый приметный игрок команды. ЧМ должен был увидеть его грандиозную бороду – и это случилось! Причём сразу в плей-офф – в 1/8 финала, да ещё и против Португалии.

Криштиану Роналду закончил, а Борха только начинает. Впереди у команды Иглесиаса четвертьфинал. Возможно, он получит игровое время и там. А Криштиану на чемпионатах мира официально – всё.

Испания – пока лучшая команда на чемпионате мира. Самый яркий набор индивидуальностей в атаке – у Франции. Самый влиятельный игрок, который решает исходы матчей и от которого зависит всё, – у Аргентины. А Испания – королева коллективных взаимодействий. В моменты, когда она ловит кураж, наблюдать за ней – чистое удовольствие.

Впрочем, проблемы у Испании тоже есть. И ярче всего они высветились в матчах со сборными, говорящими по-португальски. В группе команда Луиса де ла Фуэнте так и не смогла расковырять Кабо-Верде, которое классно закрылось и почти не допускало ошибок. А в 1/8 финала пришлось вскрывать Португалию. Её состав не сравнить с кабовердианским. У португальцев по именам вообще один из лучших ростеров на ЧМ. Однако стилистически, идейно команда Роберто Мартинеса против Испании играла примерно так же, как и Кабо-Верде.

И это большущий вопрос к тренеру. Играть только на нейтрализацию с полузащитой в лице Витиньи, Жоау Невеша и Бруну Фернандеша – просто-напросто несолидно. Даже против Испании.

Да, испанцы хороши. Как команда они пока действительно лучшие на ЧМ. Или как минимум одни из лучших. Но ещё раз – у Португалии очень мощный состав. На каких-то позициях лучше, на каких-то – хуже, однако в целом в распоряжении Мартинеса отличные футболисты почти на все случаи жизни. С ними можно и нужно играть проактивно.

Португальцы выходят на разминку Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

Либо, если ты не играешь проактивно, нужен результат. А его Португалия не дала. Вылет уже в 1/8 финала, очевидно, не предел мечтаний.

Португальцам бо́льшую часть матча удавалось сдерживать Испанию. В частности, игроки Мартинеса были хороши в индивидуальных дуэлях. И лучшим в этом был давно признанный дуэлянт Нуну Мендеш. До вынужденной уже на 56-й минуте замены он был великолепен. Да, несколько раз Ламин Ямаль его обошёл. Ещё бы – это же Ямаль. Он набирает форму с каждым матчем. Однако в целом Мендеш очень прочно законопатил свой фланг.

Ламин Ямаль против Нуну Мендеша и Ренату Вейги Фото: Lars Baron/Getty Images

Плюс ему в этом помог Жоау Феликс. Возможно, это был лучший оборонительный перформанс в его карьере. Лучший не только потому, что единственный. Феликс играл очень дисциплинированно, всё время возвращался назад. Его поддержка была Мендешу очень кстати.

У Испании были моменты – но их не было много. Португалия играла компактно, хорошо перекрывала зоны. Выход Нелсона Семеду вместо Мендеша не усугубил ситуацию – хотя опасения были. Правда, позднее вместо Феликса вышел Рафаэл Леау, у которого аллергия на дисциплину. И с этого момента испанцы на правом фланге стали чувствовать себя повольготнее. Впрочем, единственный гол пришёл не оттуда.

Гол пришёл после отличных замен де ла Фуэнте. Над Ферраном Торресом и его реализацией можно смеяться сколько угодно. Бомбардир он действительно не самый выдающийся. Однако это всё равно высококлассный игрок, который способен делать разницу. Именно её он и сделал в концовке матча.

Ферран вышел не вместо Микеля Оярсабаля, которому игра откровенно не удалась, а вместо Алекса Баэны. Он оказывался то на левом фланге, то в середине – на позиции «девять с половиной». И именно с этой позиции он выдал насколько тонкий, настолько же и простой ассист на главного испанского джокера – Микеля Мерино.

Выход Феррана Торреса вместо Алекса Баэны — ключевой момент матча Фото: Molly Darlington/Getty Images

Мерино, к слову, тоже вышел не вместо Оярсабаля. У нападающего «Реала Сосьедад» в этом матче будто был специальный иммунитет. Он сыграл неудачно, однако заменили его только в добавленное время. Появился уже упомянутый Иглесиас.

Так вот Мерино вышел в дополнение к Оярсабалю, Феррану и Ямалю. Он появился вместо Дани Ольмо. А параллельно с этим Фабиан Руис заменил Педри. Руис и Родри заняли центр поля, а Мерино пошёл в атаку. Он отлично ориентируется впереди, забил множество важных мячей и за «Арсенал», и за сборную. И в матче с Португалией добавил в коллекцию ещё один.

У Испании получалось далеко не всё. Однако она искала! Искала – и нашла. Испанцы прощупывали Португалию, пытались подступиться к ней с разных сторон. И, надо отдать португальцам должное – они качественно защищались, 100-процентных моментов у Испании было немного.

И тем не менее Португалия совсем ничего не показала впереди. Был опасный удар Мендеша, когда мяч после касания головы Педро Порро едва не сломал перекладину. Но этот момент возник не с игры, а после розыгрыша стандарта. Несколько раз в испанской штрафной включался Роналду – однако всякий раз это была умеренная острота.

Плюс в концовке мог забить Бернарду Силва (173 см) – головой! Но это был бы гол вопреки. Португальцы на него не наиграли. Разумеется, это в первую очередь ощущение. Однако оно было именно таким – не наиграли. И подтверждают его не только визуальные впечатления, но и цифры. 0,6 xG и всего один большой шанс – мягко говоря, не густо.

Удар Бернарду Силвы головой в конце матча Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

Матч с Испанией стал последним для Мартинеса в сборной Португалии. Он объявил об уходе. Уйти может и Роналду. Пока он сообщил только о том, что больше не сыграет на чемпионатах мира. Но нельзя исключать, что матч с Испанией в принципе станет для него последним в футболке национальной команды.

Вклад Мартинеса и Роналду в успехи сборной Португалии несоизмерим. Однако есть у них кое-что общее. Их уход – благо для команды. В случае с Мартинесом – уход подтверждённый. В случае с Криштиану – пока потенциальный.

Португалия при Мартинесе отлично выступила в финале Лиге наций в 2025 году и забрала трофей. В полуфинале обыграла хозяев – Германию. В финале – Испанию. Но это всего два матча. Всё остальное время – а Роберто работал 3,5 года – команда искала себя и как будто так и не нашла. Есть ощущение, что после сборных Бельгии и Португалии следующая работа Мартинеса будет менее статусной.

Роберто Мартинес Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

Ну а Роналду уже просто пора. Он, в отличие от Мартинеса, подарил Португалии много выдающихся и даже великих матчей. И он по-прежнему суперпрофи, каким был всегда. Криштиану остаётся примером для многих. Однако время всё-таки не обманешь. В 41 год можно разносить всех за «Аль-Наср», но уже трудно на уровне больших турниров сборных.

Как только Роналду закончит, Португалия наконец-то сможет стать не роналдуцентричной, а командоцентричной. И самое главное – команда там есть, состав очень хорош! Важно только отдать его в правильные руки.