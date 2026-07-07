США вынесли с ЧМ после скандала! Всё решила жуткая ошибка вратаря, а Лукаку добил хозяев

Сборные США и Бельгии выяснили, кто из них станет соперником Испании в четвертьфинале ЧМ-2026. Итоговый результат разочаровал хозяев турнира.

Матч в Сиэтле приобрёл скандальный оттенок ещё за несколько часов до стартового свистка. Причина — удивительное решение ФИФА. Нападающий сборной США Фоларин Балогун оформил победный гол в матче 1/16 финала с боснийцами (2:0), а потом схватил красную карточку за грубую игру. По всем параметрам лучший бомбардир (три гола) хозяев ЧМ-2026 должен был пропустить встречу с Бельгией. А он вышел в стартовом составе. Как так получилось? Просто ФИФА… приостановила дисквалификацию нападающего. Оказывается, так можно. А перед этим в организацию позвонил президент США Дональд Трамп.

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия сравнил всё это с первоапрельской шуткой. Федерация футбола европейской страны подала апелляцию — её отклонили. Нет сомнений, что немалая часть нейтральных болельщиков встала на сторону бельгийцев. Было бы очень красиво, не поставь главный тренер американцев Маурисио Почеттино нападающего в состав. Однако аргентинец ещё до игры заявил, что красная карточка была несправедливой. После такого стало понятно: Балогун выйдет на поле с первых минут.

В стартовом составе сборной Бельгии не нашлось места для Ромелу Лукаку. Впрочем, это привычная для нынешнего чемпионата мира картина. Кстати, именно Лукаку заводил партнёров в кругу за пару минут до стартового свистка. На скамейке запасных остались и Жереми Доку с Кевином Де Брёйне. А ведь до этого оба выходили исключительно в основе. Возможно, это была попытка Гарсии распределить силы в условиях плотного графика.

Бельгийцы стартовали так мощно, что чуть не забили уже на первой минуте. Тимоти Кастань классно приложился из-за пределов штрафной площади, а вратарь Мэтт Фриз в прыжке перевёл мяч на угловой. Сидевший в VIP-ложе экс-голкипер сборной Франции Уго Льорис оценил. Чуть позже Юри Тилеманс не попал по мячу из убойной позиции после прострела Доди Лукебакио.

Фоларин Балогун не спас США от поражения в матче с Бельгией Фото: Jamie Squire/Getty Images

Громадное преимущество Бельгии на стартовом отрезке всё-таки привело к голу. Американцы продержались всего девять минут. Николас Раскин прострелил во вратарскую, а там Шарль Де Кетеларе спокойно попал по пустым воротам. Чем занимались защитники? Похоже, вся эта история с «делом Балогуна» пошла на пользу европейской команде. После гола камера выхватила президента ФИФА Джанни Инфантино на трибуне. Выглядел каким-то грустным. С чего бы?

А потом повод для грусти появился у Амаду Онана. Неудачное падание – и травма колена. Бельгиец самостоятельно ушёл с поля, но испытывал болезненные ощущения даже за пределами поля. Гарсии пришлось вносить коррективы в игру уже на 21-й минуте — вышел Ханс Ванакен. Стартовый отрезок американцы откровенно провалили — ни одного удара за первую четверть матча.

31-я минута — время для результативного стандарта сборной США. Малик Тилльман забил со штрафного во втором матче подряд. Только на этот раз ему помог рикошет от лба вышедшего на замену Ванакена. Угадайте, кто заработал этот самый штрафной? Правильно: Балогун. Но прошло всего две минуты, как Де Кетеларе, выскочив из-за спины Тима Рима, головой переправил мяч в дальний угол. Поздравим Леандро Троссарда с очередным результативным пасом.

Бельгийцы празднуют второй гол Фото: Jamie Squire/Getty Images

В добавленное время Балогун едва не протолкнул мяч мимо Тибо Куртуа, однако бельгиец спас свою команду. Американцы ушли на перерыв с одним ударом в створ, у бельгийцев их было пять. Серджино Дест не вышел на второй тайм — его заменил Джованни Рейна. Первые минуты после перерыва прошли с преимуществом американцев, а забили бельгийцы.

Фриз — спонсор третьего гола команды Руди Гарсии. Вратарь сборной США выскочил за пределы штрафной площади и опередил соперника. После этого голкипер слишком долго искал адресат для передачи, чем и воспользовался Де Кетеларе. Шарль накрыл Фриза, мяч от ноги бельгийца отскочил к Ванакену, и Ханс укрепил преимущество Бельгии. Мэтт Фриз, что это было? Отдельно подсветим и неудачные действия Рима. Опытный защитник сборной США толком не попал по мячу, который летел прямо в него.

В концовке американцы могли сократить отставание в счёте до минимума. Себастьяну Берхалтеру немного не хватило точности, а затем Куртуа нейтрализовал удар Балогуна в ближнем углу. Де Брёйне так не сыграл, в отличие от Доку и Лукаку, а Онана вернулся на скамейку уже на костылях. В добавленное время окончательный счёт установил Ромелу — положил мяч в дальний угол. Третий гол на турнире, все — после выходов на замену.

Скандальное решение ФИФА не помогло США, которые остались без четвертьфинала ЧМ-2026. Все страны-хозяйки завершили выступления на турнире после второго раунда плей-офф. А бельгийцев теперь ждёт игра с чемпионами Европы. Там всё будет гораздо сложнее.