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Трансферы РПЛ и Европы, лето-2026, слухи и переходы 6-7 июля: Сперцян, Оздоев, Винисиус, Лукаку, Краснодар, Реал, Бавария, ПСЖ

«ПСЖ» взял вратаря и усилит «Атлетико», «Краснодар» забрал Оздоева. Трансферы и слухи дня
Кирилл Закатченко
Трансферы и слухи дня, футбол: 6-7 июля
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А у Винисиуса появился неожиданный вариант с топ-клубом из Европы.

Заключительный матч Криштиану Роналду на чемпионатах мира — главное футбольное событие последних часов. Мы же подготовили для вас подборку основных трансферных новостей (сделок и слухов). Эти события пусть и не главные, но пропускать их не стоит.

Главные состоявшиеся трансферы

Оздоев вернулся в Россию и подписал контракт с «Краснодаром»

Магомед Оздоев

Магомед Оздоев

Фото: ФК «Краснодар»

«Краснодар» пополнил состав опытным полузащитником. 33-летний Магомед Оздоев перешёл в клуб с юга России в статусе свободного агента. Полузащитник заключил контракт на два года и выбрал 21-й номер. Предыдущим клубом Оздоева в России был «Зенит», который он покинул летом 2022-го в статусе четырёхкратного чемпиона страны. После этого опытный футболист поиграл в Турции за «Фатих Карагюмрюк» и в Греции за ПАОК. В прошлом сезоне Магомед забил девять мячей в 50 матчах. Вместе с ПАОКом стал чемпионом Греции в 2024 году.

Футболист сборной Грузии продолжит карьеру в Серии А

Георгий Чакветадзе (в центре)

Георгий Чакветадзе (в центре)

Фото: ФК «Удинезе»

Георгий Чакветадзе сменил «Уотфорд» на «Удинезе». Полузащитник подписал контракт до 2030 года с опцией продления ещё на один сезон. «Динамо» Тбилиси, «Гамбург», «Гент», «Слован», «Уотфорд» — список клубов в карьере 26-летнего Чакветадзе. В прошедшем сезоне Георгий отыграл 29 матчей в Чемпионшипе, отдал три голевых паса и заработал шесть жёлтых карточек. Чакветадзе провёл 39 матчей в составе сборной Грузии и забил 10 мячей. Летом 2024-го полузащитник выступал на чемпионате Европы, где выходил на поле в каждой из четырёх встреч.

Главные трансферные слухи дня

Сперцян подписал контракт с «Аль-Ахли»

Эдуард Сперцян Подробнее

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян заключил контракт с саудовским клубом «Аль-Ахли». Об этом сообщает журналист Сами Аль-Кади. По данным источника, перед этим футболист сборной Армении успешно прошёл медосмотр. Осталось дождаться официального объявления о переходе. Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Краснодар» получит за трансфер € 25 млн. Сперцян покидает южный клуб в статусе легенды. 185 матчей, 58 голов, золотая медаль чемпиона России. В Саудовской Аравии у Эдуарда будет возможность играть против таких звёзд, пусть и постаревших, как Криштиану Роналду и Карим Бензема.

Переход Эдуарда в «Аль-Ахли» – и про деньги, и про спорт:
Сперцян уезжает из «Краснодара» легендой РПЛ. Саудовская Аравия — правильный выбор
Сперцян уезжает из «Краснодара» легендой РПЛ. Саудовская Аравия — правильный выбор

«Бавария» рассматривает вариант с покупкой Винисиуса

Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

«Бавария» сделала запрос по фланговому нападающему «Реала» Винисиусу Жуниору. Об этом сообщает журналист Экрем Конур. Он утверждает, что мадридский клуб готов рассмотреть продажу бразильца, чтобы не потерять его бесплатно следующим летом. Именно тогда Винисиус станет свободным агентом, если не подпишет новый контракт. Стороны возобновят переговоры, которые приостановили на время чемпионата мира. Винисиус рассчитывает на повышение зарплаты с € 20 млн до 30 млн в год. «Реал» же считает такие требования завышенными. Если переговоры по продлению зайдут в тупик, то не исключено, что мадридцы продадут Винисиуса.

«Атлетико» заплатит € 40 млн за легионера из «ПСЖ»

Ли Кан Ин Подробнее

Корейский футболист Ли Кан Ин продолжит карьеру в «Атлетико». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, сумма сделки составит € 40 млн. Именно столько упадёт на банковский счёт «ПСЖ». Кореец уже согласовал условия личного контракта с испанским клубом. Осталось только урегулировать финальные детали по трансферу. Ли Кан Ин оказался во французской команде летом 2023 года. В минувшем сезоне он забил четыре мяча в 39 матчах. Корейский футболист съездил на ЧМ-2026, где его сборная завершила выступления по итогам группового этапа.

«Наполи» готов продать Лукаку за € 10 млн

Ромелу Лукаку празднует гол на ЧМ-2026

Ромелу Лукаку празднует гол на ЧМ-2026

Фото: Jamie Squire/Getty Images

Ромелу Лукаку феерит на чемпионате мира. Три гола, все — после выходов на замену. Однако минувший клубный сезон сложился для бельгийца очень неудачно. Семь матчей, 64 минуты на поле, один гол. Очень скромно. Ромелу пропустил довольно много времени из-за травм. Журналист Николо Скира утверждает, что Лукаку может покинуть «Наполи» в ближайшее трансферное окно. Клуб из Неаполя готов продать 33-летнего футболиста, если кто-то предложит € 10 млн. Сейчас бельгиец интересен двум турецким командам — «Фенербахче» и «Бешикташу».

Бельгийцы сыграют в четвертьфинале ЧМ:
США вынесли с ЧМ после скандала! Всё решила жуткая ошибка вратаря, а Лукаку добил хозяев
США вынесли с ЧМ после скандала! Всё решила жуткая ошибка вратаря, а Лукаку добил хозяев

Одной строкой

  • Официально: вратарь Ренато Марин покинул «ПСЖ» и перебрался в португальский «Насьонал». Аренда до конца предстоящего сезона без права выкупа.
  • Официально: 18-летний итальянский вратарь Алессандро Лонгони перешёл в «ПСЖ». Он подписал контракт до 2031 года и выбрал форму с 16-м номером. Ранее Лонгони играл за молодёжку «Милана».
  • Официально: экс-нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьен Аллер продолжит карьеру в Японии. Он подписал контракт с «Санфречче Хиросима».
  • Официально: Марсело Брозович покинул «Аль-Наср» в связи с истечением срока контракта.
  • Официально: «Эвертон» выкупил у «Фрайбурга» полузащитника Мерлина Рёля. Сумма сделки составила € 25 млн. В прошлом сезоне немец играл за «Эвертон» на правах аренды.
  • Флориан Плеттенберг: вратарь «Баварии» Александр Нюбель перейдёт в «Бешикташ». Сумма трансфера составит € 6,5 млн. Ещё € 5 млн будут прописаны в виде бонусов.
  • El Nacional: «Барселона» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Валенсии» Хави Герры. Каталонский клуб переключился на эту кандидатуру после того, как упустил Бернарду Силву.
Дайджест предыдущего дня:
Новичок «Реала», € 117 млн от «Тоттенхэма», камбэк Воробьёва. Трансферы и слухи за 24 часа
Новичок «Реала», € 117 млн от «Тоттенхэма», камбэк Воробьёва. Трансферы и слухи за 24 часа
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