Есть несколько звёздных примеров для Криштиану с этого чемпионата мира, как оно могло бы быть.

Трус и конъюнктурщик. Кто и почему виноват в бесславном вылете Криштиану Роналду с ЧМ-2026

Португалия покинула ЧМ-2026. Шесть попыток Криштиану Роналду – лучшей стала самая первая, когда 21-летний вингер «МЮ» добрался со своей командой до четвёртого места. Возможно, будет седьмой заход – если появятся какие-то новые биодобавки, которые продлят карьеру легендарного форварда до 45 лет. Сэр Стэнли Мэттьюз играл до 50. Можно рискнуть.

Впрочем, после поражения от Испании (0:1) Роналду сам признался, что гонка окончена: «Это правда, что это был мой последний чемпионат мира. Что касается остального, то сейчас нужно подумать об этом вместе с моей семьёй и не принимать поспешных решений». 27 матчей на чемпионатах мира. 11+2 по «гол+пас». Ни одного гола с игры во встречах плей-офф. Путь, который начался в одном отряде с Луишем Фигу и Педру Паулетой. Путь, который закончился потоком насмешек и хейта.

Как великий спортсмен дошёл до такого финала международной карьеры? И правда ли всё дело в непомерном эго Роналду?

Криштиану Роналду Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Старость бывает разной

В 1893 Константин Бальмонт перевёл сонет «Озимандия», автором которого был английский поэт Перси Биш Шилли. Широкую популярность произведению принёс сериал «Во все тяжкие» – один из самых драматичных эпизодов финального сезона называется в честь Озимандии. Это греческое имя фараона Рамзеса II. В переводе Бальмонта есть такие строчки:

«И сохранил слова обломок изваянья: —

«Я — Озимандия, я — мощный царь царей!

Взгляните на мои великие деянья,

Владыки всех времён, всех стран и всех морей!»

Кругом нет ничего… Глубокое молчанье…

Пустыня мёртвая… И небеса над ней…»

После финального свистка Роналду стоял в центре поля в полном одиночестве. Партнёры оказались где-то далеко. Нашёлся только один утешающий – 18-летний Ламин Ямаль. Огромный контраст по сравнению с картиной, которую зрители увидели после матча Бразилии с Норвегией (0:2) – возле плачущего Неймара собрались Рафинья и ещё несколько человек.

Криштиану Роналду и Ламин Ямаль после матча Фото: Lars Baron/Getty Images

На этом чемпионате, к слову, очень много постаревших идолов. И как раз через отношение к ним, через самоидентификацию звёздных ветеранов можно понять, почему сборная Португалии и Роналду так заблудились.

Тот же Неймар. Не играет в премиальный футбол с 2023-го. Пережил тяжёлую травму. Каким-то чудом попал на ЧМ. Карло Анчелотти прогнулся под общественность – это 100%. Но он сразу объяснил Неймару его роль. Вот эти парни будут играть, а тебя, Ней, мы выпустим, если будет совсем туго. Покажешь свою магию. Как в старые добрые.

Правда, Анчелотти выбрал не лучший момент – Неймар вообще никак не помог Бразилии в 1/8 финала. Получился нелепый уход с большой сцены – перепалка с Эрьяном Нюландом после забитого пенальти, слёзы и вылет.

Только вот проблемы сборной Бразилии на ЧМ-2026 – совсем не в Неймаре. Да, возможно, он занял чьё-то место в заявке. Но Анчелотти не стал устраивать натужный цирк вокруг кумира нации. Неймар принял свою роль запасного и даже получил какие-то минуты на поле.

Ещё один ультраветеран – 39-летний Лионель Месси. Вечный антагонист Роналду и вечный соперник, который убежал далеко вперёд. Сборная Аргентины выстроена вокруг Месси, а футболисты готовы умирать ради страны и своей футбольной культуры (огромной частью которой как раз и является капитан команды). Это пример, когда спортсмен оправдывает ставку. Хотя долгие годы именно «мессицентризм» был главной проблемой команды. Лионель Скалони придумал другую формулу – 10 пахарей + гений. Взял ЧМ-2022. Едет к ещё одному финалу (это если Колумбию пройдут).

У сборной Португалии есть такая формула? Или есть разрозненный набор крутых футболистов во главе с примитивным тренером? За какую культуру сражались португальцы во встрече с колумбийцами (0:0)? Не орал ли от возмущения Бруну Фернандеш, когда в матче с ДР Конго (1:1) Роналду первым выскочил на передачу и не дал пробить лучшему ассистенту АПЛ?

Или вот ещё пример. Сборная Бельгии, которая вчера вынесла Дональда Трампа (4:1). Кевин Де Брёйне остался на скамейке. А Ромелу Лукаку продолжил выполнять роль джокера-старичка, который наводит порядок в самый тяжёлый момент. И его устраивает это амплуа. Он не даёт интервью с пафосным выражением лица и не говорит фразы по типу: «Да, Руди Гарсия – хороший тренер. Потому что он мне доверяет». Поломанный и ненавидимый 33-летний Лукаку добрался до 1/4 финала. С тремя голами (и ассистом) после выхода на замену. Сборная Португалии и Роналду – не добрались.

Никто так и не придумал идеальный рецепт для Криштиану и талантливых пацанов, с которыми он делил место на поле. Да и сам Роналду никогда не подошёл бы к тренеру и не сказал: «Слушай, давай парни поработают. А я уже свежий выскочу на 10-15 минут. Додушим вместе. На опыте». Он до конца верил в своё величие. А окружающие молчали словно придворные из сказки Ганса Христиана Андерсена про «Новое платье короля».

Мартинес — трус и конъюнктурщик

Самое грустное, что португальцы собрали, возможно, свой сильнейший состав в XXI веке. Мощнейший Нуну Мендеш. Полузащита с Витиньей и Жоау Невешем, которые взяли две ЛЧ подряд. С ними рядом – Бруну Фернандеш, один из лучших распасовщиков мира. Педру Нету, Бернарду Силва, Рафаэл Леау. Эта команда не должна была с потной футболкой выходить в плей-офф со второго места. Но Португалия это сделала. И сгорела в сложной сетке. Символично, что жизнь на турнире продлил Гонсалу Рамуш, заменивший Роналду и воткнувший победный гол в ворота Хорватии (2:1).

Роберто Мартинес сразу дал понять – он не повторит ошибку Фернанду Сантуша, который в матчах плей-офф ЧМ-2022 осмелился отправить Роналду в запас. После поражения от Марокко (0:1) Сантуша выкинули на мороз. Как-то быстро забылась победа на Евро-2016.

Криштиану Роналду и Роберто Мартинес Фото: Dan Mullan/Getty Images

Один бездарный турнир (Евро-2024) Мартинесу простили. Потом подъехала победа в Лиге наций – символ безмерной веры в Роналду, который действительно был хорош (три гола в четырёх матчах). Но на ЧМ-2026 старый Мартинес вернулся. Невнятная организация игры в центре поля, отсутствие стабильного прессинга, ставка на бесполезные кроссы. И на авансцене – невероятно постаревший и потерянный 41-летний форвард.

Который получает мяч во время контратаки, думает пару секунд и… отдаёт пас назад. Которого легко опережают защитники (если это не защитники сборной Узбекистана). Который уже никогда не убежит от соперников, как в 2009-м.

А ещё — партнёры. Потухшие и безыдейные. Куда пропали чудесные передачи Бруну? Почему умнейший Бернарду Силва выходит на замену и творит какую-то дичь? Почему без Нуну Мендеша вся Португалия превратилась в тыкву? Почему Рафаэл Леау выбегает под уставшего Педро Порро, но показывает уровень праймового Резиуана Мирзова в «Спартаке»?

Роналду наблюдал за этим как будто со стороны. С выходом Микеля Мерино его статуя окончательно окаменела. И повалилась набок. Статуя великого царя, от которого соратники отвернулись в последний момент. Общая драма, в которой виноваты абсолютно все.

Люди разбежались, а главный шарлатан отправился восвояси. Ему даже не дали контракт в Саудовской Аравии. Ведь «Аль-Наср» возглавил Ангелос Постекоглу.

Я встретил путника; он шёл из стран далёких

И мне сказал: вдали, где вечность сторожит

Пустыни тишину, среди песков глубоких

Обломок статуи распавшейся лежит.