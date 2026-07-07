«Ушёл без всякого раскаяния». Как мировые СМИ осмысляют вылет Роналду с ЧМ-2026

Криштиану почти не критикуют — скорее задаются вопросами о его будущем. А вот Мартинесу досталось.

Если вы думаете, что Криштиану Роналду закончил со сборной, то не надо торопиться. Этот парень умеет удивлять как никто другой. Ведь эксперты провожали его из национальной команды ещё после чемпионата мира 2018 года. Однако потом был турнир в Катаре, а теперь – в США, Канаде и Мексике. И это мы только про чемпионаты мира.

И знаете, что самое интересное? Роналду не заявил о завершении карьеры в сборной.

Криштиану Роналду нападающий сборной Португалии «Мне грустно уходить с чемпионата мира в таком состоянии, но, как сказал до этого, я отдал всё и уходил с поля с чистой совестью. Это был мой последний чемпионат мира. Теперь у меня будет время подумать и побыть с семьёй. И принять решение о будущем в сборной с холодной головой».

На что это намёк? Не исключено, что португалец зайдёт на ещё один отборочный цикл – на Евро-2028. Криштиану ведь ещё стремится к 1000 голам в карьере. Может, 1000-й как раз будет в футболке сборной? И тогда именно там состоится «последний танец» в национальной команде?

А вот, что пишут португальские и мировые медиа о вылете сборной и ситуации с Криштиану.

A Bola: «Эхо боли и поклона»

В португальском медиа были и слегка критические высказывания о Роналду. Например, задавались вопросом о том, что пора передать капитанскую повязку другому футболисту. Но основной нарратив скорее драматический:

«Футбол может быть невероятно жесток. В тех моментах, когда судьбу матча решает одно действие. В Арлингтоне, в самом сердце Техаса, где мы стали свидетелями одного из самых героических оборонительных выступлений в новейшей истории национальной команды. Однако судьба нанесла решающий удар уже на первой минуте добавленного времени.

Когда прозвучал финальный свисток, слёзы Роналду заполнили стадион, очистив душу капитана. Он знал, что пишет последнюю главу своей карьеры на чемпионате мира. Душераздирающее прощание, напоминающее о нашем славном футбольном наследии. О, солёное море, сколько в твоей соли слёз Португалии? Болезненное прощание. В понедельник вечером, в этой американской пустыне, вопрос задан эхом боли и поклона, который навсегда отпечатается в истории: твои слёзы, Криш – это слёзы Португалии?»

Tribuna Express: «Ужасный чемпионат мира. Португалия должна извлечь уроки»

Криштиану Роналду Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Другое португальское медиа менее поэтично:

«Испания положила конец ужасному чемпионату мира для Португалии. Верим, что следующий турнир принесёт меньше рисков и более ценные уроки.

Кто знает, останется ли Криштиану в команде или нет? Через четыре года ему будет 45, он, безусловно, слишком стар, чтобы по-прежнему оставаться доминирующим игроком. Его преимущества уменьшаются, а последствия от этого растут. Двигаться вперёд со своими призраками прошлого, своими предпочтениями и своими ошибками, будет сложно.

Теперь у Португалии будет время оправиться от печали, обдумать всё произошедшее и извлечь уроки из этого чемпионата мира. Надеемся, они усвоят урок, потому что после этого чемпионата мира осталось ощущение, что с этим будут трудности».

SOL: «Мартинес может поставить под угрозу мечту фантастического поколения»

Сборная Португалии Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Ещё одна португальская газета считает, что Мартинес поставил под угрозу мечту талантливых игроков. Видимо, они особенно радовались уходу тренера:

«У Португалии четыре чемпиона Европы, лучший бомбардир в истории футбола и лучший игрок Премьер-лиги, но команда выиграла всего одну встречу на групповом этапе. Степень сложности была низкой, и даже в такой ситуации – вылет. Мечта Португалии о победе на чемпионате мира закончилась в этот понедельник.

Это также последний турнир для Криштиану Роналду. В возрасте 41 года капитан португальской команды закрывает уникальный путь в основной национальной команде, не сумев выиграть трофей, к которому всегда стремился. Который оказывается единственным серьёзным отсутствием в трофейной комнате, полной коллективных титулов, индивидуальных достижений и рекордов.

Но можно признать: представленный футбол сборной очень слабый, а тренер видит совершенство там, где его нет. Роберто Мартинес может поставить под угрозу мечту фантастического поколения игроков, возможно, лучшего из всех времён, делая акцент на лишнем».

BBC: «Роналду шатается по полю, как дедушка!»

Криштиану Роналду Фото: Wu Zhizhao/Getty Images

Эксперт BBC Крис Саттон, как и медиа в целом, уже не так благодушны к Роналду, как пресса из его родной страны. Журналисты описали вылет Португалии как конец одной из величайших карьер в истории футбола. Однако задались вопросом: а не поздно ли сам Криштиану покинул сборную? Принёс ли он на турнире реальную пользу?

И не просто забросили эти вопросы в вечность. Нашёлся Крис Саттон – бывший футболист, который раскритиковал португальца: «Он шатается по полю, как дедушка, поэтому Португалия вылетела. Криштиану Роналду ничего не сделал на этом турнире для сборной. Только для себя. Что делает Роберто Мартинес? Как можно так сильно угождать игроку? Португалия покинула турнир именно из-за главного тренера».

Правда, вскоре стало известно, что Мартинес покинул сборную. Так что в этом плане Саттон может быть доволен.

Marca: «Он ушёл в слезах. Без всякого раскаяния»

Криштиану Роналду Фото: Lars Baron/Getty Images

Испанская версия рефлексии:

«Никто никогда не забивал на шести чемпионатах мира до него. Он – повелитель рекордов, гигант пяти «Золотых мячей», король голов. Это живая история, и она будет продолжать писаться. Потому что Криштиану Роналду не уходит на пенсию. Но чемпионат мира он покидает со слезами, несмотря на то что живёт на футбольном Олимпе. Потому что легенды, какими бы великими они ни были, тоже плачут. И Криштиану вчера это сделал.

Он мог бы стать главным героем своего «последнего танца». В том числе на поле. Но им попалась Испания. Криштиану Роналду более чем через 20 лет после первого матча сыграл свой последний матч на чемпионате мира. И ушёл, оставив 11 голов в 27 встречах. Теперь он прощается с номером 7, который прокатился по всему миру. Легендарный номер, который CR7 сделал своим. «Криштиану не станет менее похожим на Криштиану, выиграет ли он чемпионат мира или нет», – сказал он. Роналду ушёл в слезах без всякого раскаяния. Имея за плечами более 20 лет истории, он продолжит её писать. Это был крик легенды».

La Gazzetta Dello Sport: «Грустная сцена и печальный день»

Криштиану Роналду и Ламин Ямаль Фото: Lars Baron/Getty Images

А итальянское медиа задаётся вопросом, продлится ли путь Роналду в сборной ещё два года:

«Игра только что закончилась, а Криштиану Роналду ходил по полю с опущенной головой. Никто из партнёров не осмелился его обнять: они оставили его в покое с трауром. А Родри, который тоже является обладателем «Золотого мяча», бьёт себя в грудь, чтобы развеселить коллегу. Это грустная сцена в печальный день от одного из лучших игроков всех времён. Может, даже лучшего, по его собственному мнению. Которое не разделяет остальной мир.

Криштиану Роналду забивал и проигрывал на шести чемпионатах мира, и этот раз был последним. Возможно ли, что это будет последний матч в сборной вообще? Возможно, но в Португалии многие считают, что это продлится ещё два года. Всё решится позже, потому что всего 24 часа назад он настоятельно просил не торопить его».

А как считаете вы – должен ли Криш завершать карьеру в сборной уже сейчас?