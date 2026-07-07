Топ-события среды: предсезонка РПЛ, волейбол и «Тур де Франс»

За чем следить 8 июля: контрольные матчи «Спартак» — «Рубин» и «Зенит» — «Нефтчи», а также женская Лига наций!

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Время в материале указано по Москве.

🏐 6:00: Турция — Польша, Лига наций (ж), предварительный этап

Интрига: встреча равных команд

Турция и Польша начнут третий этап очным противостоянием. Обе сборные, одержав шесть побед, находятся в одной весовой категории и в числе лидеров. У команд равнозначные по силе составы, а это означает, что на первый план выйдут основные забойщики — диагональные. У турчанок – это Мелисса Варгас, которая из турнира в турнир держится среди лучших бомбардиров, у Польши — Магдалена Стысяк, задающая тон всему нападению сборной. Чья атакующая мощь окажется сильнее?

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🏐🎦 13:20: Япония — Бразилия, Лига наций (ж), предварительный этап

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Интрига: состоится ли реванш?

Япония и Бразилия — сборные, которые делили верхнюю строчку в турнирной таблице после первой недели розыгрыша. Однако второй этап Лиги наций развёл команды по разным сторонам: Бразилия удержалась в числе лидеров, а вот Япония покинула тройку сильнейших, опустившись на пятое место. Победа во встрече поможет южноамериканским волейболисткам снова побороться за первую строчку, японской команде – зацепиться за топ-3, а заодно вернуть долг Бразилии за проигранный «бронзовый» матч на чемпионате мира.

🚴‍♀️🎦 14:05: «Тур де Франс», этап 5, Ланнемезан — По (равнинный этап), 158,3 км

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Интрига: первый шанс для спринтеров

На легендарной многодневке настало время спринтеров. Равнинный пятый этап «ТдФ»-2026 как раз для них. Воспользуются ли шансом одни из фаворитов подобного типа гонок Йеспер Филипсен и Тим Мерлир? И чем им ответят генеральщики во главе с Тадеем Погачаром, которые наверняка захотят поберечь силы перед испытаниями во второй части текущей недели? Главное, чтобы в этой борьбе всё обошлось без завалов и травм!

⚽️ 19:00: «Зенит» — «Нефтчи», товарищеский матч

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Интрига: чемпион против чемпиона

«Зенит» продолжает подготовку к новому сезону товарищескими встречами с зарубежными клубами. Через три дня после матча с аргентинской «Химнасией» (1:1) петербуржцы сыграют с «Нефтчи» из Ферганы. Эта команда — чемпион Узбекистана сезона-2025 и лидер нынешнего чемпионата. Участник азиатской Лиги чемпионов. В общем, может получиться не менее интересно, чем с аргентинцами, особенно если в составе сине-бело-голубых дебютирует бразильский новичок Фелипе Аугусто. Любопытно, что представляет собой новый конкурент Александра Соболева.

⚽️ 19:30: «Спартак» — «Рубин», товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: насколько хорошо готов «Спартак» перед битвой за Суперкубок России?

Уже 18 июля «Спартак» и «Зенит» сыграют в матче за Суперкубок России в Нижнем Новгороде. Это означает, что у обладателя Кубка страны, как и у чемпиона, подготовка к сезону близка к завершению. Но у Хуана Карлоса Карседо ещё есть время подкрутить кое-какие детали в спаррингах на летних сборах. Крепкий «Рубин» — подходящий соперник для оценки собственных плюсов и минусов. Правда, у «Спартака» этот матч не станет площадкой для проверки новичков, поскольку таковых в составе красно-белых пока нет. Четырьмя днями ранее команда Карседо победила другого представителя РПЛ «Крылья Советов» (3:2) благодаря голам Ливая Гарсии, Наиля Умярова и Ивана Сорокина.