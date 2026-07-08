Скандал с карточкой США и Трампом не мешает Инфантино забрать выборы. Ему плевать на УЕФА

18 марта 2027 года в Марокко пройдут выборы президента ФИФА. В последние дни могло показаться, что они получатся увлекательными – увидим битву идеологий или даже дебаты. Ведь многие заметили угрожающее заявление УЕФА после истории с отменой красной карточки Фоларина Балогуна. Там сказали, что это пересечение красной линии, а европейские инсайдеры сообщили, что в организации подготовят своего кандидата на предстоящие выборы.

УЕФА заявление о решении отложить карточку сборной США «Решение, принятое вчера, пересекло красную линию. Футбол, как и любой другой вид спорта, опирается на правила, которые являются основой честной, добросовестной и прозрачной конкуренции. Иногда правила допускают интерпретацию. В данном случае — нет. Минимальная автоматическая дисквалификация на один матч после красной карточки не является дискреционным вариантом и не требует решения компетентного органа для её применения. Это принцип, встроенный в регламент, который не может быть сделан предметом исключений. Тем более в середине турнира, где несколько других игроков находились в той же ситуации и отбывали дисквалификацию. Когда определённость правил не гарантируется их хранителями, целостность игры оказывается под угрозой, доверие к соревнованию подрывается. Такое решение создаёт прецедент в текущем турнире, где аналогичные ситуации теперь потребуют равного обращения в ущерб соревнованию. Мы выражаем своё недоверие такому беспрецедентному, непостижимому и неоправданному решению».

Но давайте честно: всё это не более чем игра на публику. В УЕФА наверняка понимают бессмысленность этой инициативы. Инфантино победит даже если европейцы выдвинут Криштиану Роналду. Об этом говорит простая математика. Время загибать пальцы.

В ФИФА входит 211 стран, и каждая из них имеет право голоса. Соответственно, для победы нынешнему президенту требуется 106 голосов.

Ещё в апреле в КОНМЕБОЛ заявили, что 10 стран поддержат на голосовании Инфантино.

Чуть позже КАФ – африканская конфедерация – сообщила, что выступит единогласно за нынешнего президента – это ещё плюс 54 голоса.

А потом и азиатская конфедерация подтвердила намерение отдать голоса за Джанни – плюс 47.

Уже 111.

Инфантино победил ещё до старта чемпионата мира.

Как бы УЕФА ни противилась, от него ничего не зависит. Гонка завершена. Конечно, существуют невероятные сценарии (да, сейчас про выдвижение Роналду), однако давайте оставаться в реальности. В конце концов, все и без того знают, что если бы большие выборы действительно что-то решали, то их давно бы отменили. Тоскливый, но честный факт.

Вы же не думаете, что отмена красной карточки – первый повод придраться к Инфантино? Их было достаточно. Вспомните хотя бы вручение премии мира ФИФА Дональду Трампу. Аналогичная критика от инфлюенсеров УЕФА, которые даже подключили правозащитников. Тогда группа FairSquare пожаловалась в этический комитет ФИФА, заявив, что Инфантино нарушил правила управляющего органа о политическом нейтралитете. А это ведь базовый принцип Международной федерации футбола – нейтральность. Но кому она нужна, когда дело идёт о больших деньгах и проведении чемпионата мира? Никому. Естественно, в ФИФА проигнорировали жалобу. Месяц назад 50 депутатов Европарламента написали ещё одно письмо в комитет по этике. Там наверняка с интересом прочитали и бросили в корзину. Зачем плодить на рабочем пространстве пыль?

Этим действиям ФИФА можно давать оценочные характеристики. И вы их наверняка читаете от действительно больших европейских функционеров и тренеров. Но получается из этого только бестолковый публичный паразитизм – повлиять на ситуацию по существу не выходит. У европейских футбольных чиновников и легенд спорта сейчас нет инструментов давления, остаётся лишь просить прислушаться к голосу здравого смысла. Однако этого мало.

Забудем про премию мира. Забудем про отмену красной карточки. Ведь был ещё один пример, когда ФИФА просто растворилась. И сделала так, как ей сказали. Помните сомалийского судью Омара Артана? Иммиграционные власти отказали ему во въезде в США, а Инфантино обвинили в потере контроля над собственным чемпионатом мира. Но когда он отвечал на вопросы СМИ, то призвал задающего вопрос расслабиться. Это ведь лучшее решение.

Его посыл миру – расслабьтесь и наслаждайтесь прекрасными турнирами от ФИФА. А с остальным я разберусь. Так, чтобы основное большинство осталось довольно.

А что это за большинство? Если вы не забыли про математические расчёты выше, то оно довольно. ЧМ-2022 прошёл в Катаре, теперь – в США, Мексике и Канаде – они за Инфантино. Дальше он вообще пройдёт в трёх частях света – в Африке, Южной Америке и Европе. В медиа появилась небезосновательная теория, что такой разброс был сделан по одной причине – чтобы отдать ЧМ-2034 Саудовской Аравии. Ведь логично, что если турнир проходит на трёх континентах, то дальше право переходит Азии или Океании.

Заявку Австралии грамотно забраковали, сославшись на то, что те не успеют её подать, поэтому саудовцы победили без альтернатив. А решение по ним было принято на онлайн-заседании. Никаких объяснений, ответов на вопросы и всего остального. Так решил Инфантино. Большинство не возражало.

Джанни Инфантино Фото: Luke Hales/Getty Images

УЕФА же может противостоять только в рамках своей юрисдикции. Например, хвастаться, что билеты на Евро-2028 гораздо дешевле, чем на ЧМ-2026. Или пригласить арбитра из Сомали поработать на Суперкубке УЕФА. Но вряд ли это всё трогает самого Инфантино. В его образе мыслей он защищает интересы всего мира, а не недовольных европейцев. В эту логику справедливо ложится и расширение числа участников турнира, часть из которых приехала из других конфедераций.

С экономикой у ФИФА всё в порядке, в том числе за счёт могущественных партнёров из Азии и США. Это могло быть точкой, на которую можно давить в битве с Инфантино. Однако тоже мимо.

Сейчас даже смешно вспоминать, что сам Инфантино – выходец как раз из УЕФА. С 2009 года он занимал пост генерального секретаря организации, а до этого работал в разных юридических комитетах. Это, кстати, говорит нам только о том, что с точки зрения документов к решениям ФИФА не подкопаться. А сам он спокойно продолжит работу и без поддержки европейских коллег.