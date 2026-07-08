10 вещей, которые чемпионату России стоит перенять у ЧМ-2026

Организация ЧМ-2026 вызывает вопросы. Мы уже писали подробнее, что смущало и в Мексике, и в США. Однако будет справедливо выделить и положительные стороны в организации турнира. Многое из этих вещей можно было бы перенести том числе и в чемпионат России.

1. Мониторы

Куда бы ты ни пошёл на стадионе – везде экраны. Отошёл во время матча за едой? Можешь следить за игрой дальше. Стоишь в очереди в туалет? То же самое. В некоторых случаях даже у мест за воротами есть доступ к трансляции – мониторы подвешивают к крыше верхнего яруса (и куда вообще только можно). Окончательно покорило, что маленькие экраны установили даже в лифтах на стадионе в Филадельфии, чтобы точно ничего не упустить.

Мониторы на стадионе в Хьюстоне Фото: «Чемпионат»

Монитор для очереди в туалет Фото: «Чемпионат»

2. Питание

Я бывал на лучших стадионах Европы, но такого не видел. Невероятное и количество точек питания, и разнообразие еды. Особенно на «Метлайфе», где пройдёт финал ЧМ-2026. Там большой фудкорт у центральной трибуны (примерно как в торговых центрах), а ещё по несколько стендов у каждого сектора, что я видел. Вегетарианская еда, кошерная, халяль, безглютеновая – это даже не отдельные блюда, а целые фудтраки. Показательно, что в перерыве почти никто не остаётся на трибунах. Правда, цены мощные. Хот-дог с рубленым мясом и жидким сыром обошёлся в $ 15 (около 1100 рублей). С другой стороны, порция внушительная, и по вкусу тоже отлично. Кому-то может даже хватит одной такой штуки на двоих. Половинка будет сытнее, чем один обычный московский хот-дог.

Хот-дог с рубленым мясом Фото: Reading Eagle via Getty Images

3. Посещаемость

В США чемпионат мира проходит на 11 стадионах. Самый маленький из них – в Бостоне (64 146 зрителей). Цены на билеты высочайшие, но каждый матч всё равно собирает аншлаг – заполняемость, как правило, в районе 99%. Многие болельщики до последнего ходят по городам с табличкой I need tickets («Мне нужны билеты»). Большинство таких фанатов потом оказывается в барах и фан-зонах.

4. Инвалиды

Даже визуально обращает на себя внимание количество людей с инвалидностью, которые приходят на арену. В РПЛ тоже есть специальные программы для этой категории людей, но на американских стадионах, как показалось, они больше интегрированы в среду. Например, этот обаятельный дед был полноценным участником гуляний у стадиона, а не просто следовал за другими инвалидами в отведённой зоне.

Немецкий болельщик Фото: «Чемпионат»

5. Мерч

В США примерно везде продаются сувениры с символикой ЧМ-2026. Далеко не только на стадионе, где выстраиваются очереди из 200+ человек. Сувениры продаются в фан-зонах, супермаркетах, аэропортах и сетях ресторанов. Если ты в какой-то момент захочешь что-то с символикой турнира, то найдёшь без проблем. Одна из фишек – кастомизация вещей под города. Вот, например, официальная продукция из Хьюстона с астронавтом – отсылка к космической отрасли, которой известен город.

Мерч в Хьюстоне Фото: «Чемпионат»

6. Логистика на стадионе

Добраться до арены может быть сложно (зависит от города), а вот внутри стадиона логистика весьма продумана. Стюарды активно координируют потоки на сектор, реагируя, не только когда к ним обратятся. На матчах РПЛ бывало, что фанатов (особенно гостевых) не выпускали порядка 15 или 30 минут, а когда-то случалось и больше часа. На ЧМ-2026 трибуны моментально пустеют после финального свистка, и не слышно о каких-либо давках.

7. Субтитры

На американском ТВ часть трансляций идёт с субтитрами. ИИ автоматически преобразовывает в текст слова комментаторов, которых различает и указывает поимённо. Запоздание минимальное – расшифровка следует спустя пару секунд после голоса. Это может быть удобно для людей, у которых проблемы со слухом. А ещё для посетителей баров, в которых играет музыка или по другим причинам плохо слышно комментатора. Хотя кое-что в этой идее смущает – иногда мяч оказывается не видно за текстом (титры встречал разного размера), но в целом идея заслуживает внимания.

Трансляция футбола с субтитрами Фото: «Чемпионат»

8. Табло

На матчах болельщики постоянно взаимодействуют с табло (как правило, огромным). Там показывают VIP-персон на трибунах и колоритных фанатов. А ещё футболистов в подтрибунном помещении перед выходом на поле. Повторы ключевых моментов игры (а порой и вся трансляция) тоже присутствуют. Даже выводят видео голов в параллельном матче спустя буквально пару минут после того, как они были забиты. А ещё следом показывают таблицу онлайн, что было особенно актуально во время 3-го тура. Плюс одной из фишек уже стал замер уровня шума – перед матчем ведущие предлагают покричать сначала поклонником одной сборной, а потом – другой. В эти моменты на табло фиксируют уровень децибел на арене.

Табло на стадионе в Нью-Йорке Фото: «Чемпионат»

9. Рекламные борты

На ЧМ-2026 есть рекламная пауза в середине каждого тайма. Мы уже объясняли, почему это не стоит называть паузой на водопой. А вот внутри чаши стадиона рекламы как раз немного. У ФИФА жёсткие требования в этом плане на чемпионатах мира. Рекламный борт всего один. В РПЛ часто можно встретить три ряда рекламы прямо у поля. На «Локомотиве» так и вовсе четыре – сначала ряд баннеров лежит на поле, а затем – ещё три линии бортов. Выглядит будто новогодняя ёлка, на которую повесили всё, что только нашлось дома. С ЧМ-2026 даже просто фотографии смотрятся приятнее.

Рекламные борты в Москве Фото: Кадр из трансляции

Рекламный борт в Нью-Йорке Фото: Кадр из трансляции

10. Пиво

Само собой, без этого пункта нельзя обойтись. На стадионах ЧМ-2026 выпьют миллионы литров пива. И пока обходится без заметных происшествий (разве что пива оказалось мало в Бостоне). От Японии до Кюрасао – людей не ограничивают, и они не злоупотребляют. Хочется верить, что в России люди не менее культурные и мы сможем в этом скоро убедиться.