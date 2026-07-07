Вот так камбэчат чемпионы мира! Слёзы Месси после героического отыгрыша Аргентины с 0:2!

Невероятный камбэк сборной Аргентины в 1/8 финала чемпионата мира! Месси своим восьмым голом на ЧМ-2026 помог команде перевернуть игру, по ходу которой действующий обладатель трофея уступал Египту с разницей в два мяча. В четвертьфинале аргентинцы встретятся с победителем пары Швейцария – Колумбия.

В стартовых составах команд Лионеля Скалони и Хоссама Хассана без сюрпризов не обошлось. После не лучшего по качеству матча с Кабо-Верде в 1/16 финала тренер аргентинцев посадил на скамейку Лаутаро Мартинеса и Альмаду – вышли Альварес и экс-зенитовец Паредес. У египтян неожиданно оказался на скамейке звёздный форвард Мармуш.

В дебюте встречи Аргентина и Египет владели мячом без спешки, не стремились максимально быстро развивать атаки. Игра шла между штрафными. Почти ничего интересного не было. У «альбиселесте» середина поля насыщена штатными центральными полузащитниками, так что на флангах оставалось рассчитывать разве что на рывки крайних защитников или смещения Альвареса. Египтян такой футбол устраивал. Только на исходе стартовой десятиминутки аргентинцы вошли в чужую штрафную – партнёры отыскали там пасом… кого? Конечно же, Месси. Но Лео подвела обработка.

А вот команде Хассана первое касание в чужой штрафной и первый удар принесли гол! Сборная Египта разыграла стандарт, классно играющий на этом турнире Ашур отпасовал в правом полуфланге на Хани, и тот сделал кросс в штрафную на Ибрахима. Центральный защитник «Аль-Ахли» выиграл воздух у коллеги по амплуа из «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинеса и забил головой. Вот тут аргентинцу с его 175 см не хватило роста (у Ибрахима – 185 см).

Месси до гола Египта маловато участвовал в игре. В середине тайма звезда сборной Аргентины не выдержал, опустился глубоко за мячом и раскрутил атаку, которая завершилась назначением пенальти в ворота соперника. Фернандес продолжил комбинацию проникающим пасом на подключившегося по левому флангу Тальяфико – того сбил форвард Хассан, заменивший в основе Мармуша. Месси и взялся исполнять 11-метровый, несмотря на недавний промах с Австрией. И снова не забил с «точки»! Пробил неважно – немного правее центра, на удобной для Шобейра высоте. Голкипер совершил яркий сейв. Теперь у Лео четыре нереализованных пенальти из восьми на чемпионатах мира.

Нереализованный пенальти Месси Фото: Elsa/Getty Images

Разумеется, после пропущенного гола сборная Аргентины ускорила свою игру и стала атаковать мощнее. Начала регулярно создавать голевые моменты. Но что творил Шобейр – тащил всё! Голкипер «Аль-Ахли» отразил сложнейшие удары Мак Аллистера головой и Альвареса в касание. А Месси до перерыва зарядил ещё издали в штангу со штрафного. Впрочем, Шобейр и в этом эпизоде контролировал угол – парировал бы мяч, если бы он летел в створ.

Самой большой неприятностью для команды Хассана до перерыва стала травма Ашура. На вторую половину креативщик Египта не вышел. При этом поменял его не Мармуш, которого тренер ставил на фланг на ЧМ-2026, а дополнительный центрхав – Фати. В результате движения фигур впереди остался один Салах. Звезда «Ливерпуля», игравший центрфорварда, вообще не встречался с мячом в штрафной «альбиселесте». Начался тайм с постоянных позиционных атак сборной Аргентины – египтяне спокойно отбивались и надеялись на контрвыпады. А вдруг Мо зацепится за мяч, что-то придумает?

На исходе часа матча это случилось – Египет убежал и забил! Правда, организовал быструю ответную атаку не Салах, а «привезший» пенальти Хассан. Дриблёр из «Овьедо» очень круто протащил мяч справа, уйдя от двоих, и отпасовал на Мо, а тот перевёл левее на Зико. Мостафа технично решил эпизод. Пропустить от игрока, названного в честь бразильской легенды, – какое оскорбление для Аргентины! Но оказалось, что египтяне рано радовались. VAR дал сигнал судье Летексье. Француз изучил повтор и определил – всё началось с фола на Лисандро Мартинесе. Гол Зико отменили.

Зато девять минут спустя Мостафа и его друзья могли праздновать гол в ворота Аргентины, уже не боясь отмены. То же бодрое трио Салах – Хассан – Зико продолжило разрывать оборону чемпионов мира на контрвыпадах. На сей раз египтяне улетели к воротам сборной Аргентины после стандарта соперника. Теперь Салах протащил мяч и поделился им с Хассаном, который увидел рывок Мостафы из глубины и вознаградил его передачей. Лисандро Мартинес прозевал игрока – Зико забил ударом с семи-восьми метров. Египет максимально приблизился к сенсационной победе.

Аргентине терять было уже нечего. Скалони бросил Лаутаро Мартинеса на помощь Месси и Альваресу. Египтяне оборонялись низким блоком, держали по пять-шесть человек в линии защитников. Но за четверть часа до конца Лео всё-таки отдал свой первый голевой пас на ЧМ-2026. Форвард «Интер Майами» открылся в правом полуфланге, получил мяч и положил его на голову Ромеро. Ибрахим упустил центрального защитника «Тоттенхэма», сумевшего избежать офсайда и поднявшего аргентинцев этим голом на камбэк.

В эти минуты Месси напоминал, почему именно он – величайший. Тащил команду на своих плечах. Организовал шикарным проходом голевой момент для Лаутаро, но форвард миланского «Интера» раз за разом губит шансы на чемпионатах мира. Тогда Месси забил сам. Лео опять забросил мяч в штрафную египтян, а после неудачного удара и лёгкого касания Монтьеля зарядил с подбора под перекладину. Шобейр и тут почти сделал сейв. Тем не менее мяч залетел в сетку.

Очень жаль симпатичную сборную Египта! Она не дотянула даже до дополнительного времени, получив три гола за 13 минут. В компенсированное время команда Хассана увлеклась собственной атакой и пропустила контрвыпад аргентинцев, который отправил египтян с ЧМ-2026 домой. Лаутаро продал справа – Фернандес забил ударом головой в дальний угол. Аргентина победила, а Месси закончил матч со слезами счастья на глазах. В его статистике – пять ударов, шесть пасов под удар, пять обводок и 12 касаний в чужой штрафной.