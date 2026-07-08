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Чемпионат мира по футболу 2026 — онлайн-трансляция, 8 июля 2026, главные новости онлайн, Месси, Франция, Инфантино, ФИФА, Мбаппе

Франция готовится к топ-сопернику, Аргентина празднует камбэк. LIVE дня ЧМ-2026
Дмитрий Зимин Никита Паглазов
,
LIVE 28-го дня ЧМ-2026
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Следим за чемпионатом мира вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! 8 июля — уникальный день, ведь именно сегодня на чемпионате мира пауза между стадиями плей-офф, никаких встреч не будет вплоть до вечера четверга. Но это не значит, что мы не намерены следить за развитием событий.

Команды и эксперты переваривают результаты 1/8 финала. А заодно изучают расклады на четвертьфинал, где сформировались топовые пары и полно интриг. Кто-то празднует победу, кто-то переживает из-за поражения. Нас явно ждёт день Лео Месси — он вчера помог Аргентине перевернуть, по сути, проигранный матч. А его потенциальный соперник по финалу (актуальный — по бомбардирской гонке) — Килиан Мбаппе из сборной Франции — вовсю готовится к следующей встрече. Именно его команде прерывать эту паузу.

«Чемпионат» будет следить за главными новостями и событиями на чемпионате мира 8 июля. Оставайтесь с нами!

Live Михаил Рождественский

А вот что в целом происходило вчера. Все главные новости — по ссылке ниже.

Вот тут:
Египет обвинил ФИФА в коррупции! А камбэк Аргентины оказался рекордным. Итоги дня на ЧМ
Египет обвинил ФИФА в коррупции! А камбэк Аргентины оказался рекордным. Итоги дня на ЧМ
02:38 Михаил Рождественский

Если пропустили, рассказываем, как прошли последние матчи 1/8 финала. Кажется, шоу получилось вообще не там, где ждали!

Как это было:
Вот так камбэчат чемпионы мира! Слёзы Месси после героического отыгрыша Аргентины с 0:2! Вот так камбэчат чемпионы мира! Слёзы Месси после героического отыгрыша Аргентины с 0:2!
Крах Колумбии в серии пенальти! Неожиданный подарок Аргентине к четвертьфиналу ЧМ-2026 Крах Колумбии в серии пенальти! Неожиданный подарок Аргентине к четвертьфиналу ЧМ-2026
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Новости. Футбол
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