Франция готовится к топ-сопернику, Аргентина празднует камбэк. LIVE дня ЧМ-2026

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Друзья, всем привет! 8 июля — уникальный день, ведь именно сегодня на чемпионате мира пауза между стадиями плей-офф, никаких встреч не будет вплоть до вечера четверга. Но это не значит, что мы не намерены следить за развитием событий.

Команды и эксперты переваривают результаты 1/8 финала. А заодно изучают расклады на четвертьфинал, где сформировались топовые пары и полно интриг. Кто-то празднует победу, кто-то переживает из-за поражения. Нас явно ждёт день Лео Месси — он вчера помог Аргентине перевернуть, по сути, проигранный матч. А его потенциальный соперник по финалу (актуальный — по бомбардирской гонке) — Килиан Мбаппе из сборной Франции — вовсю готовится к следующей встрече. Именно его команде прерывать эту паузу.

«Чемпионат» будет следить за главными новостями и событиями на чемпионате мира 8 июля. Оставайтесь с нами!