Камбэк с Египтом — тревожный знак для Аргентины. Топ-команде так играть непозволительно

На этом ЧМ Лео Месси уже забил столько же, сколько Криштиану Роналду на пяти предыдущих. Восемь! Уже восемь! Плюс голевая передача на Кристиана Ромеро. И, кстати, по ассистам на чемпионатах мира Месси теперь тоже абсолютный рекордсмен. Девять! Их уже девять!

Лео, как и Криштиану, плакал после 1/8 финала. Но если Криш грустил из-за вылета и из-за того, что больше не сыграет на ЧМ, то у Месси закапало из глаз от радости и переизбытка эмоций. К середине второго тайма матча с Египтом Аргентина прощалась с чемпионатом мира. Месси до кучи ещё и не забил с пенальти. И установил ещё один рекорд – стал первым футболистом, который не реализовал два пенальти на одном ЧМ.

Однако конец для Аргентины получился счастливым и даже феерическим. Месси навесил на Кристиана Ромеро, тот прошил египетского кипера Мостафу Шобейра – и понеслось!

После больших трудностей с Кабо-Верде казалось, что Аргентина вывалит на Египет всё, что имеет, и и всё, что умеет. В 1/16 финала кабовердианцы вернули аргентинцам чувство опасности, которое, возможно, слегка притупилось после безоблачного группового этапа. Парни с островов Зелёного Мыса затянули Аргентину в дополнительное время и заставили включиться по полной. Трудно было представить, что после такого Месси и компания позволят Египту устроить настолько дикую нервотрёпку.

А они позволили. И Египет отлично пользовался слабостями Аргентины. Африканцы прочно защищались и очень остро контратаковали. Оба гола во втором тайме (один – засчитали, второй – отменили из-за фола в атаке) – образец игры на пространстве. Комбинация с голом Мостафы Зико, которая полетела после углового аргентинцев, – просто блеск!

Радость игроков сборной Египта Фото: Buda Mendes/Getty Images

Возможно, после потной игры с Кабо-Верде Лионель Скалони решил взбодрить свою команду и потому изменил состав. Факундо Медина получил повреждение, вместо него вышел Николас Тальяфико. Это не стало большой неожиданностью. А вот появление Хулиана Альварес и Леандро Паредеса вместо Лаутаро Мартинеса и Тьяго Альмады удивило.

Конечно, легко судить задним умом. Но по факту – Альваресу и Паредесу игра не удалась. Альмада и Лаутаро Мартинес в предыдущих матчах были полезнее, пускай и не давали статистики. Против Египта Альмада не появился, а Лаутаро вышел – и сделал ассист на победный гол Энцо Фернандеса. Подача получилась абсолютно бекхэмовская. А удар – холандовский. Шик!

Будь напротив Аргентины соперник выше классом, для камбэка не хватило бы включения на 15-20 минут. В четвертьфинале команда Скалони сыграет со Швейцарией. Есть ощущение, что та не упустила бы победу, ведя 2:0 к 79-й минуте. А Египет позволил Аргентине воскреснуть. После гола Ромеро африканцы треснули – и соперник их разорвал.

Швейцария организована как минимум не хуже Египта. При этом уровень состава у неё явно выше.

Во втором матче подряд Аргентина прокатила публику на эмоциональных качелях. За этим дико увлекательно наблюдать, но настолько полярные по качеству игровые отрезки – очень тревожный знак. Топ-команда не должна себя такого позволять. Тем более в двух матчах подряд. Тем более с соперниками, класс которых явно ниже.