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ЧМ по футболу 2026, слёзы Лионеля Месси после матча Аргентина — Египет — 3:2 в 1/8 финала, мнение, эмоции от победы, фото

Что стоит за слезами Месси?
Григорий Телингатер
Лионель Месси
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Момент откровения для сборной Аргентины, которая совершила чудо на чемпионате мира.

Сразу после победы Аргентины в 1/8 финала ЧМ-2026 Месси прослезился, а затем его подхватили партнёры. Подбрасывали в воздух, будто он может улететь туда, откуда к нам прибыл. А ведь это не финал – до него ещё далековато. Тут, скорее, вопрос масштаба личности, вокруг которой команда формируется. Месси по характеру больше интроверт, чем лидер, но уж слишком уникальны игровые качества.

Лионеля Месси подбрасывают в воздух

Лионеля Месси подбрасывают в воздух

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Вы только вдумайтесь. 10 лет назад он ушёл из сборной. Это произошло на фоне нереализованного пенальти в финале Кубка Америки, когда Аргентина уступила трофей Чили. Тогда критика Месси дошла до пика. Его сборная пролетела в четвёртом финале, и нападающий объявил об уходе из команды. Допускал, что это был его последний шанс на трофей с Аргентиной. Как же дико это всё звучит сейчас. И страшно подумать, как развивались бы события для аргентинцев, если бы Месси не передумал спустя полтора месяца.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

Казалось, ЧМ-2022 – вершина его карьеры. Чемпион мира, лучший игрок турнира и даже «Золотой мяч» забрал. Вот на этом уже действительно можно было уходить из сборной в 35 лет. Вполне подходящие возраст и момент. Однако Месси остался. Сейчас ему уже 39, но он всё равно блистает. Лучший бомбардир ЧМ-2026 – восемь мячей. И все – с игры. Вроде смазанный пенальти продемонстрировал, что Лео не всесильный. Однако после этого он сделал ассист, а через четыре минуты забил сам. Божественно.

К этому чемпионату мира хватает претензий и по организации, и по судейству, и по Балогуну, но сами матчи – кайф. Большинство игр достаточно равные, многие держат так, что не оторваться. Но даже на общем фоне выделяются последние встречи Аргентины. С Кабо-Верде тоже было шоу и ровно тот же счёт – 3:2. Ну а по поводу 1/8 финала ещё какое-то время будут споры. Игроки и тренер Египта возмущались судейством. Говорили, что ФИФА тянет… даже не Аргентину, а конкретного футболиста.

Хоссам Хассан
Хоссам Хассан
главный тренер сборной Египта

«Совершенно очевидно, что чемпионат мира превратился в маркетинговую индустрию. Они не хотят, чтобы Месси вылетел. Именно поэтому в этой встрече не было справедливости. Месси не должен праздновать напрасно».

Хотя это больше похоже на эмоции заинтересованной стороны, нежели на реальные ошибки арбитров. Гол Египта отменили из-за безусловного наступа, и этот фол подарил темп атаке, в которой забили. Третий мяч Аргентины? Чтобы увидеть там фол, нужно очень сильно болеть за Египет. Или против Месси.

Игроки сборной Египта спорят с судьёй

Игроки сборной Египта спорят с судьёй

Фото: Ian MacNicol/Getty Images

Суммарно за весь матч Аргентина смотрелась лучше и закономерно прошла дальше. Только вот победы вполне могло и не случиться. Сколько раз мы видели, что более сильная команда отлетает? И здесь к этому было близко. И много где ещё. ЧМ-2022 тоже можно вспомнить, где Аргентина дважды в плей-офф побеждала лишь по пенальти. Всего этого успеха у Месси могло легко и не оказаться. И он явно помнит времена, когда у него не шла игра за сборную. Отсюда и слёзы уже после встречи 1/8 финала.

Сетка ЧМ. Как же везёт Аргентине с соперниками!
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