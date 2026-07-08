«Реал» заработал на пустом месте и рекордная продажа «Краснодара». Трансферы и слухи дня

Эдуард Сперцян официально покинул «Краснодар» и заключил контракт с саудовским клубом. Но есть и другие интересные новости, связанные с трансферами за последние 24 часа. Подготовили традиционную подборку сделок и слухов.

Главные состоявшиеся трансферы

Сперцян сменил «Краснодар» на Саудовскую Аравию

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян официально стал футболистом саудовского «Аль-Ахли». По словам полузащитника, он едет в новый клуб, чтобы показать, откуда он и где вырос. Если верить данным Transfermarkt, то «Краснодар» заработал € 21,9 млн. Это самая дорогая продажа в истории клуба. Сперцян подписал контракт на три сезона с опцией продления ещё на один год. Эдуард дебютировал в основной команде «Краснодара» в сезоне-2020/2021 и с того момента забил 58 мячей в 158 матчах. В составе южного клуба он стал чемпионом России и дважды брал серебряные медали. Любопытно, чего Сперцян добьётся в Саудовской Аравии.

Главные трансферные слухи дня

Легионер «Балтики» заинтересовал два клуба из Европы

Натан Гассама Фото: ФК «Балтика»

Защитник «Балтики» Натан Гассама привлёк внимание двух клубов из других чемпионатов. Итальянский «Торино» и греческий «Панатинаикос» хотя купить защитника. По информации «Чемпионата», «Балтика» отклонила предложение каждого из этих клубов по причине низкой суммы. Клуб из Калининграда хотел бы выручить за игрока линии обороны € 5 млн. Гассама играет за «Балтику» с начала 2023 года. В прошедшем сезоне легионер провёл 30 матчей во всех турнирах, 24 из них – в РПЛ. Ранее калининградцы потеряли защитника Кевина Андраде, который подписал контракт с «Зенитом».

«Краснодар» предложит «Локомотиву» € 4,5 млн за Воробьёва

«Краснодар» продолжает вести работу по возвращению в команду нападающего Дмитрия Воробьёва. В минувшем сезоне форвард забил 12 мячей в 34 матчах. По информации «Чемпионата», «Краснодар» предложит за игрока € 4,5 млн. Если «Локомотив» не устроят такие условия, то южный клуб выйдет из переговоров. Ранее «Краснодар» давал € 4 млн и бонусы, что не устроило третью команду прошедшего сезона РПЛ. Вице-чемпион России предложит Воробьёву 10-й номер, под которым ранее играл уехавший в Саудовскую Аравию Сперцян.

«Милан» согласовал трансфер защитника «Лацио», «Реал» получит 50% суммы

Марио Хила Фото: Maurizio Lagana/Getty Images

Марио Хила играл за «Лацио» с 2022 года, но пришло время для перехода в более статусный клуб. Фабрицио Романо утверждает, что «Милан» согласовал сделку за € 30 млн. Новый центральный защитник для главного тренера красно-чёрного клуба Рубена Аморима. Ранее Хила согласовал условия пятилетнего контракта с «россонери». Любопытно, что половину суммы получит «Реал», откуда испанец перешёл в «Лацио». Хила отыграл 120 матчей в составе римского клуба и забил два мяча. Поможет «Милану» вернуться в зону Лиги чемпионов?

«Спартак» сделал первое предложение по трансферу защитника «Алавеса»

Виктор Парада Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

«Спартаку» интересен 24-летний защитник «Алавесе» Виктор Парада. Если верить Cadena SER, московский клуб сделал первое предложение по его трансферу, однако получил отказ. «Алавес» рассчитывает, что красно-белые предпримут ещё одну попытку и увеличат сумму. Испанская команда хотела бы получить за Параду около € 5 млн. Продажа позволит увеличить расходы на зарплату тем футболистам, которые есть в составе. В прошедшем сезоне защитник отдал три голевые передачи в 33 матчах во всех турнирах. Его контракт с «Алавесом» истекает летом 2029 года.

Одной строкой

Официально: «Оренбург» арендовал нападающего «Велес Сарсфилд» Бенхамина Боша. В договоре прописана опция последующего выкупа. Прошлый сезон 21-летний футболист провёл в аренде в «Платенсе».

Официально: полузащитник Алфи Девайн покинул «Тоттенхэм» и перешёл в клуб Чемпионшипа «Престон». Сумма трансфера составила € 7,1 млн.

Официально: «Бешикташ» объявил о достижении договорённости по трансферу вратаря «Баварии» Александра Нюбеля. Голкипер пройдёт медосмотр после того, как прилетит в Стамбул.

Официально: Джейдон Энтони перешёл из «Бёрнли» в «Борнмут». За 26-летнего вингера заплатили € 17,5 млн.

Официально: центральный защитник Садибу Сане перешёл в «Монако» из «Метца». Сенегалец подписал контракт до 2031 года. Монегаски заплатили за него € 10 млн.

Официально: «Бенфика» объявила о переходе атакующего полузащитника «Кёльна» Якуба Каминьского. Немецкий клуб заработал € 17 млн, а поляк подписал контракт на пять лет.

Официально: малийский защитник Алиу Дьенг присоединился к «Валенсии» в статусе свободного агента. Ранее он играл за египетский «Аль-Ахли».

Официально: 19-летний полузащитник Рюносукэ Сато перешёл из «Токио» в «Валенсию». Контракт подписан до 2031 года. Футболист провёл семь матчей за сборную Японии.

Официально Арийон Ибрахимович продлил контракт с «Баварией» до 2028 года.

Фабрицио Романо: Пауло Дибала согласовал с «Ромой» условия продления контракта. Аргентинец подпишет новое соглашение с понижением зарплаты.