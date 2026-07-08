ФИФА вернёт Россию на международные турниры?! Главное — LIVE

Следим за развитием истории, которая может перевернуть наш футбол.

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Всем привет. 7 июля 2026 года — в этот день не только сборная Аргентины камбэчила на чемпионате мира. Ключевая новость для российского спорта всё-таки другая: Международный олимпийский комитет временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России, действовавшее с 12 октября 2023 года.

Вечером последовали новости уже футбольные. Стало известно, что ФИФА предметно изучит вопрос снятия с российских сборных и клубов запрета на участие в международных турнирах. Этот бан длится с февраля 2022 года.

Насколько в итоге близко возвращение российских команд к международным турнирам? И что об этом вообще говорят? Следите за главными новостями в онлайне «Чемпионата».