ФИФА вернёт Россию на международные турниры?! Главное — LIVE

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Всем привет. 7 июля 2026 года — в этот день не только сборная Аргентины камбэчила на чемпионате мира. Ключевая новость для российского спорта всё-таки другая: Международный олимпийский комитет временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России, действовавшее с 12 октября 2023 года.
Вечером последовали новости уже футбольные. Стало известно, что ФИФА предметно изучит вопрос снятия с российских сборных и клубов запрета на участие в международных турнирах. Этот бан длится с февраля 2022 года.
Насколько в итоге близко возвращение российских команд к международным турнирам? И что об этом вообще говорят? Следите за главными новостями в онлайне «Чемпионата».
А вот почему Инфантино не особо заботит мнение УЕФА:
Главное, что важно знать на данный момент:
Формулировка «изучит вопрос» не даёт никакой гарантии. Решение о бане России принимал совет ФИФА. Очевидно только он может и снять запрет на участие.
Неизвестны даты, когда его заседание снова соберется. И будет ли оно собираться именно по российскому вопросу.
Неизвестна (хоть и предсказуема) позиция ряда европейских стран по этому вопросу.
С другой стороны, учитывая как ФИФА на этом чемпионате мира принимает решения без консультаций с УЕФА, то вряд ли кто-то сильно удивится, если бан действительно снимут.
Сборную России вернут к международным турнирам?
Всем привет! Эту новости вчера вы просто не могли пропустить:
Международная федерация футбола (ФИФА) предметно изучит вопрос снятия с российских сборных и клубов запрета на участие в международных турнирах, сообщил Sky Sports.
Почему это происходит? Вероятная причина очевидна: Международный олимпийский комитет (МОК) временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России (ОКР), действовавшее с 12 октября 2023 года. Организация приняла такое решение, в частности, в связи с началом квалификационного периода как к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе, так и к зимним юношеским Олимпийским играм 2028 года, и необходимостью обеспечения равного доступа к этим соревнованиям для всех спортсменов.