Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

ФИФА рассмотрит возвращение команд из России на международные турниры, что известно, реакция, новости онлайн, сборные, еврокубки

ФИФА вернёт Россию на международные турниры?! Главное — LIVE
Георгий Илющенко Никита Паглазов
,
ФИФА вернёт Россию в международные турниры?!
Комментарии
Следим за развитием истории, которая может перевернуть наш футбол.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Всем привет. 7 июля 2026 года — в этот день не только сборная Аргентины камбэчила на чемпионате мира. Ключевая новость для российского спорта всё-таки другая: Международный олимпийский комитет временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России, действовавшее с 12 октября 2023 года.

Вечером последовали новости уже футбольные. Стало известно, что ФИФА предметно изучит вопрос снятия с российских сборных и клубов запрета на участие в международных турнирах. Этот бан длится с февраля 2022 года.

Насколько в итоге близко возвращение российских команд к международным турнирам? И что об этом вообще говорят? Следите за главными новостями в онлайне «Чемпионата».

Live Дмитрий Зимин

А вот почему Инфантино не особо заботит мнение УЕФА:

Материалы по теме
Скандал с карточкой США и Трампом не мешает Инфантино забрать выборы. Ему плевать на УЕФА
Скандал с карточкой США и Трампом не мешает Инфантино забрать выборы. Ему плевать на УЕФА
10:49 Дмитрий Зимин

Главное, что важно знать на данный момент:

Формулировка «изучит вопрос» не даёт никакой гарантии. Решение о бане России принимал совет ФИФА. Очевидно только он может и снять запрет на участие.

Неизвестны даты, когда его заседание снова соберется. И будет ли оно собираться именно по российскому вопросу.

Неизвестна (хоть и предсказуема) позиция ряда европейских стран по этому вопросу.

С другой стороны, учитывая как ФИФА на этом чемпионате мира принимает решения без консультаций с УЕФА, то вряд ли кто-то сильно удивится, если бан действительно снимут.

10:36 Дмитрий Зимин

Сборную России вернут к международным турнирам?

Всем привет! Эту новости вчера вы просто не могли пропустить:

Международная федерация футбола (ФИФА) предметно изучит вопрос снятия с российских сборных и клубов запрета на участие в международных турнирах, сообщил Sky Sports.

Почему это происходит? Вероятная причина очевидна: Международный олимпийский комитет (МОК) временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России (ОКР), действовавшее с 12 октября 2023 года. Организация приняла такое решение, в частности, в связи с началом квалификационного периода как к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе, так и к зимним юношеским Олимпийским играм 2028 года, и необходимостью обеспечения равного доступа к этим соревнованиям для всех спортсменов.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android