Крах Колумбии в серии пенальти! Неожиданный подарок Аргентине к четвертьфиналу ЧМ-2026

1/8 финала чемпионата мира завершилась драматичным матчем Швейцарии с Колумбией. Команда Мурата Якина победила в серии пенальти. В четвертьфинале швейцарцы сыграют с Аргентиной (12 июля).

Швейцария перед встречей с Колумбией потеряла одного из лучших своих игроков на ЧМ-2026 – Манзамби, ставшего открытием турнира и набравшего 3+2 в четырёх турах. Молодой хавбек получил небольшую травму колена на тренировке (растяжение), и его поберегли. В дебюте игры команды Мурата Якина и Нестора Лоренсо боролись за инициативу, но без риска. В осторожном футболе сборная Швейцарии побольше владела мячом, однако просто катала его сзади и выманивала соперника на прессинг с целью использовать свободное пространство. Колумбийцы же не хотели увлекаться прессингом, как, впрочем, и сами швейцарцы.

У игры была достаточно высокая интенсивность, а вот скоростей при развитии атак недоставало. До паузы на водопой сборная Швейцарии ни разу не зашла в штрафную колумбийцев и не била. Первый шанс забить в середине тайма создала команда Лоренсо. Центрхав Пуэрта оказался на хорошей позиции чуть левее центра в 17-18 метрах от ворот и нанёс обводящий удар в дальний верхний угол. Голкипер дортмундской «Боруссии» Кобель зажёг трибуны эффектным сейвом. Только на исходе получаса швейцарцы ответили своим голевым моментом. Ридер атаковал цель из пределов штрафной – вратарь мексиканского «Атласа» Варгас тоже показал класс.

Грегор Кобель Фото: Luke Hales/Getty Images

Если о противостоянии Колумбии со Швейцарией говорили как о встрече приблизительных равных соперников, то ход игры подтверждал эту мысль. Может быть, колумбийцы казались чуть сильнее, тем более играют почти дома – в Америке (это последний канадский матч на турнире). Мощную поддержку болельщиков они получили. Ближе к перерыву поднажали, тем не менее швейцарцы не прогибались. После 45+ минут у команды Лоренсо был совсем небольшой перевес по ударам (5:2, но в створ – 1:2), xG (0,25 против 0,06) и проценту владения мячом (51% на 49%).

По ходу встречи колумбийцы ненадолго перешли с 4-4-1-1 с Хамесом в роли «десятки» на схему с более насыщенным центром поля. Добавили туда Арьяса – передвинули его с правого края. Сразу после перерыва сборная Швейцарии провела несколько атак через уже хуже закрытый фланг. Вышедший на замену Соу мог забить первым касанием, потом Ндой упал в штрафной на пенальти, однако судья Бартон из Сальвадора ему не поверил. Ещё и центрфорвард Суарес присел на карточку, глупо схватив вратаря за руку. А заменить его на Кордобу было невозможно – лучший бомбардир РПЛ выбыл из-за травмы до конца ЧМ-2026.

Колумбийцы больше не доминировали. Аргентинский тренер ещё до новой паузы на водопой снял с игры Арьяса и Хамеса. Родригес выделялся на групповом этапе, но в 1/16 финала с Ганой Лоренсо заменил постаревшую 34-летнюю звезду уже в перерыве, объяснив это «чисто спортивными причинами», и теперь тоже относительно рано разменял его на 33-летнего Кинтеро (чудесного плеймейкера с лишним весом). Футбол по-прежнему увлекал, вот только голевые моменты на второй тайм не подвезли. Это перебивало вкус от игры.

В результате 90 минут матча так и не подарили голов. Команда Лоренсо наиграла всего на 0,40 по xG, команда Якина – на 0,30. По ударам у сборной Колумбии было уже минимальное преимущество – 7:6 (в створ – 2:2). Эта встреча стала первой в 1/8 финала, которая ушла в дополнительное время. Правда, перед компенсированным временем в штрафной колумбийцев случился спорный эпизод с падением Ридера. Судя по повтору, Санчес как будто подбил швейцарца, тем не менее рефери и в этом случае не стал назначать 11-метровый.

В первом овертайме лучшие шансы были у Колумбии. Лукуми после углового в исполнении Кинтеро отправил мяч головой в перекладину, а удар Кампаса из-за штрафной Кобель с трудом отразил по-волейбольному. Однако и Швейцария едва не забила, когда только-только появившийся на поле форвард Амдуни нанёс удар с 11 метров – Варгас заготовил ещё один яркий сейв.

Во втором овертайме Кампас загубил сумасшедшую возможность на 115-й минуте. После ошибки Джаки выскочил один на один под углом и послал мяч… кому-то из болельщиков. За эти полчаса Колумбия создала больше по xG (0,63), чем за весь матч до того, тем не менее всё закончилось серией пенальти.

Открыли её колумбийцы. Первыми промахнулись тоже они – Санчес вторым ударом зарядил в перекладину. Однако затем Аканджи загубил третью попытку сборной Швейцарии, отправив мяч выше цели. Кобель исправил ошибку партнёра – выиграл следующую дуэль у Эрнандеса. Этот сейв решил исход встречи. Варгас реализовал пятый удар, и экс-тренер «Спартака» Якин вышел со своей командой в четвертьфинал на действующих чемпионов мира во главе с Месси. Вместо горячего южноамериканского противостояния с колумбийцами Аргентина получила более спокойную Швейцарию.