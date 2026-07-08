Печальные полчаса на ЧМ-2026. Отдалили ли они «Зенит» от продажи Луиса Энрике?

Мы почти про него забыли. Пока общественность, несмотря на вылет сборной Бразилии, восхищается Дугласом Сантосом, мало кто говорит про другого игрока из РПЛ – Луиса Энрике. И это логично. Какой смысл уделять время человеку, который провёл на турнире всего 30 минут? А потом, несмотря на травму Рафиньи – то есть основного конкурента, раз за разом смотрел матчи со скамейки запасных.

Даже в игре с Норвегией (1:2), когда, казалось, нужно было спасать ситуацию, выпускать всех, кто способен помочь в любой роли – будь то финтами на флангах или своими габаритами при борьбе в штрафной – максимумом для Энрике стало посещение разминочной зоны. Тот выход в 1-м туре с Марокко (1:1) стал единственным. Однако ключевой вопрос: снизились ли теперь шансы вингера уехать из «Зенита» летом?

Подождите. А почему Анчелотти так не верил в Луиса Энрике?

Это очень странно, учитывая контекст. Перед началом турнира бразильские журналисты подсчитали: с момента дебюта Энрике в сборной (а это случилось в сентябре 2024-го) по конец мая 2026-го он был самым эффективным запасным команды. В 13 матчах у него набралось два гола и три результативные передачи. И это с учётом того, что он всего четыре раза выходил на поле в стартовом составе. В остальных случаях появлялся примерно на 60-й минуте. И так или иначе влиял на результат. Поэтому казалось, что на ЧМ-2026 он едет в статусе одного из джокеров. То есть человека, который появится на поле, когда ситуация станет складываться не по плану.

В принципе, так и получилось. Бразилия в 1-м туре мучилась с Марокко. Первый тайм закончился 1:1, а во втором сама игра особо не изменилась. Требовалась перестройка. Анчелотти убрал с фланга Рафинью, передвинув его в центр, а на его месте как раз и появился Энрике. Статистически его оценили неплохо: Луис получил 7.0 от Sofascore – лучший результат из всех, кто вышел на замену. Но при этом ни одного удара по воротам, шесть точных передач в развитие и один ключевой пас. Подытоживая: картины на поле он не испортил, но при этом и не улучшил её. А очевидно, что именно этого ждал тренерский штаб сборной.

Луис Энрике из «Зенита» на ЧМ-2026 Фото: Daniela Porcelli/Getty Images

Логично, что в следующем матче с Гаити справа снова вышел Рафинья, однако на 40-й минуте его заменили из-за травмы. Но выбор первого кандидата уже был другим – на поле вышел Райан. Он остался без выдающихся статистических показателей, однако в следующем матче с Шотландией тоже появился в основе и уже стал одним из лучших, сделав голевую передачу. В 3-м туре он отыграл 82 минуты, но поменял его снова не Энрике. А с Японией футболист отбегал весь матч. С Норвегией снова вышел в основе, и на 67-й минуте вместо него появился Данило.

А Энрике попадал в кадр только из зоны разминки. Да и то не всегда. Итог для 25-летнего бразильца на ЧМ-2026 – полчаса на поле. Шанс, который он не использовал. И хорошие места для просмотра футбола на турнире, с которого Бразилия вылетела для многих слишком рано.

Слабый ЧМ как-то отразится на потенциальном трансфере Луиса Энрике?

Возможно, да. Но вряд ли.

Что мы вообще знаем на данный момент? По информации «Чемпионата», в «Зените» по-прежнему считают Луиса Энрике одним из главных лотов. И готовы рассмотреть любые рыночные предложения. Однако сейчас ничего конкретного в клуб не приходило. При этом регулярно ведутся дискуссии с потенциальными интересантами. Например, шло обсуждение с «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии – это куда перешёл Эдуард Сперцян. Но там, похоже, выбрали другой вариант и близки к подписанию португальца Франсишку Тринкау. При этом, по нашей информации, контакты продолжаются с другими клубами из стран Персидского залива.

Логично, что клубы, выбирая кандидата под усиление, не будут оценивать выступление игрока на конкретном турнире. Особенно где он получил только один шанс. Пусть и воспользовался им слабо. Анализ идёт по выступлениям игрока в том числе в РПЛ, а вторая часть сезона там у бразильца получилась крепкой – четыре гола в 12 турах.

Ещё до старта чемпионата мира журналист Жоао ван Бойсен сообщал, что лондонский «Арсенал» планирует следить за игроком на чемпионате мира. Но дальше этой новости дело не дошло. А учитывая сложности с переводом денег между Англией и Россией, в такое едва ли верится. Хотя никто не отменял возможность самовыкупа. Особенно если есть реальная заинтересованность. Плюс – уже по ходу турнира SportMediaset сообщал о запросе от «Наполи», однако «Зенит» предсказуемо обозначил сумму – € 40 млн.

Очевидно, что дешевле петербуржцы не отпустят бразильца. Но в то же время основных трансферов в Европе стоит ждать уже после чемпионата мира. Все они (как и представители богатых клубов Востока) знают: Энрике на рынке. Знают, за сколько его готовы отпустить. Осталось, чтобы сложились простые факторы: реальный интерес, который перетечёт в предложение, устраивающее все стороны.

И в этом случае у «Зенита» станет на одного игрока сборной Бразилии меньше. Впрочем, в клубе вряд ли сильно расстроятся.