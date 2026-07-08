Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Интервью с экс-тренером Акрона Зауром Тедеевым о ЧМ-2026: вылет Бразилии, провал Португалии, Месси, Кабо-Верде, Кейн

«Слёзы Месси после Египта… Я сам прослезился». ЧМ глазами экс-тренера РПЛ
Эльвира Багирова
ЧМ глазами экс-тренера РПЛ Тедеева
Комментарии
Заур Тедеев – о главных тенденциях турнира, шансах Аргентины на победу в нём и плюсах пауз на «водопой».

Бывший тренер «Ростова» и «Акрона» Заур Тедеев не пропускает ни одного матча чемпионата мира и тщательно разбирает игру каждой сборной. В интервью «Чемпионату» специалист рассказал о любви к сборной Аргентины, оценил шансы Гарри Кейна на «Золотой мяч» и поделился отношением к паузам на «водопой».

Заур Тедеев Подробнее

«Сборная Аргентины напоминает великое прошлое Советского Союза»

— Месси провёл выдающийся матч с Египтом. Появилось ощущение, что Аргентина защитит титул?
— Нет, я даже стал больше в этом сомневаться. Безусловно, в команде собраны хорошие футболисты, у неё сильный характер. Мне вообще сборная Аргентины напоминает великое и светлое прошлое Советского Союза, когда народ жил по-братски. Аргентина — это команда братьев, которые до конца бьются друг за друга. Победа над Египтом абсолютно закономерна. Месси показал выдающиеся 15 минут игры — пока самые яркие на всём чемпионате мира на сегодняшний день. Но, мне кажется, оборона у сборной, которая претендует на золото, должна быть сильнее. Четыре пропущенных мяча от не самых выдающихся футболистов за два матча — это много.

Но скажу честно: единственная команда, за которую я болею вместе со своей семьёй, — это Аргентина. Поддерживаю её ещё со времён Марадоны. И теперь, после всех сыгранных матчей Месси, мне кажется, что он даже сильнее Марадоны.

— Что значат его слёзы после победы над Египтом?
— У меня ком в горле стоял при виде него — я даже сам прослезился. На нём лежала огромная ответственность. Месси прекрасно понимает, что такое команда и какое отношение он к ней имеет. Плюс он не забил пенальти. Наверное, сильно переживал — для него это невероятный удар. Всё это вкупе вызвало такие эмоции.

Обдумываем:
Что стоит за слезами Месси? Что стоит за слезами Месси?
Камбэк с Египтом — тревожный знак для Аргентины. Топ-команде так играть непозволительно Камбэк с Египтом — тревожный знак для Аргентины. Топ-команде так играть непозволительно

— В чём причина провала Португалии?
— Испания оказалась намного сильнее. Португалии было очень сложно, убедительных действий со стороны игроков средней линии я не увидел. Криштиану Роналду последние матчи на чемпионате мира играл на позиции центрального нападающего — это зависимый игрок, поэтому он не смог проявить свои лучшие качества. Тут всё закономерно.

— Вылет Бразилии удивил?
— Учитывая, как играли норвежцы весь турнир, для меня это не стало откровением. Норвегия — сильная команда с хорошими футболистами, она лучше контролировала мяч, полностью владела преимуществом, поэтому всё случилось закономерно. Мне кажется, Бразилия сегодня не та сборная, которая способна выиграть мундиаль. На каком-то этапе она должна была вылететь. Но Анчелотти в любом случае великий тренер.

— А что скажете об Эрлинге Холанде?
— Это один из лучших нападающих на планете прямо сейчас. У него ярко выражены физические качества. При своих габаритах он также достаточно ловкий, умеет играть на опережение, хорош в единоборствах, способен подстроиться под любую передачу. Считаю Холанда самым сильным игроком сегодня, потому что он всегда создаёт опасность для соперника в штрафной площади.

Эрлинг точно человек?
Великий матч Холанда — вынес Бразилию с ЧМ! Неймар забил слишком поздно Великий матч Холанда — вынес Бразилию с ЧМ! Неймар забил слишком поздно
«У Норвегии один хороший футболист». Боль Бразилии на ЧМ, которая не вошла в трансляцию
Видео
«У Норвегии один хороший футболист». Боль Бразилии на ЧМ, которая не вошла в трансляцию

«Больше всех переживал за Беншимола, а впечатлил – Ленини»

— Игроки РПЛ закончили своё выступление на чемпионате мира. Кто проявил себя лучше всего?
— Я в первую очередь переживал за Беншимола, потому что он играл у меня (в «Акроне». – Прим. «Чемпионата»). Жилсон — большой молодец, как и вся сборная Кабо-Верде. Но больше всех из легионеров РПЛ впечатлил Кевин Ленини. На мой взгляд, он был одним из лучших в своей команде. Достаточно неплох был Дуглас Сантос. Он явный игрок стартового состава сегодняшней сборной Бразилии. Это большой успех для «Зенита».

А это, получается, неуспех?
Печальные полчаса на ЧМ-2026. Отдалили ли они «Зенит» от продажи Луиса Энрике?
Печальные полчаса на ЧМ-2026. Отдалили ли они «Зенит» от продажи Луиса Энрике?

— Кабо-Верде — главное открытие турнира?
– Это точно. Честь и хвала всем футболистам и тренеру, добившимся такого результата. Это очень поднимет уровень популяризации футбола в стране. Не думаю, что Кабо-Верде добьётся успеха Марокко — им пока рано играть на таких турнирах. Но нет сомнений, что они проявили себя хорошо.

«Кейну – «Золотой мяч», Клоппу – удачи»

Гарри Кейн Подробнее

— Сборная Англии одержала победу над Мексикой, Гарри Кейн снова забил. Каковы его шансы получить «Золотой мяч» в этом году?
— Кейна отличает высокий уровень самоотдачи. То, как он работает на команду, особенно с точки зрения оборонительных действий, вызывает огромнейшее уважение. Если бы меня как болельщика и немножко специалиста сегодня спросили, кто мне больше нравится, Холанд или Кейн, я бы выбрал второго. Посмотрел матч с Мексикой и ещё раз убедился: это выдающийся футболист, который отдаёт всего себя своей стране и этому великому виду спорта. Он абсолютно достоин «Золотого мяча».

— Отмена красной карточки нападающего США Фоларина Балогуна — беспрецедентный случай?
— Безусловно. Никакие политические силы не могут влиять на футбол, потому что есть основной принцип — противостояние, которое предполагает осознанность и честность во всём. Уверен, в регламенте нет положения, что президент какой-либо страны может повлиять на отмену карточки. Но сборная США вылетела, поэтому справедливость восторжествовала.

Вот как это было и что будет потом:
США вынесли с ЧМ после скандала! Всё решила жуткая ошибка вратаря, а Лукаку добил хозяев США вынесли с ЧМ после скандала! Всё решила жуткая ошибка вратаря, а Лукаку добил хозяев
Скандал с карточкой США и Трампом не мешает Инфантино забрать выборы. Ему плевать на УЕФА Скандал с карточкой США и Трампом не мешает Инфантино забрать выборы. Ему плевать на УЕФА

— Вылет Германии и Нидерландов стал сенсацией?
— Меня он не удивил. После первых матчей Германии я был уверен, что они далеко не пройдут. Мне абсолютно не нравилась их несбалансированная игра. Показалось, что сильные стороны футболистов не так развиваются. Тренер не смог раскрыть потенциал своих игроков, было слишком много тактики.

У Нидерландов всё было гораздо лучше. Команда более сбалансированная, было много индивидуальных действий. Им просто не повезло, поэтому мне обидно, что Нидерланды не попали как минимум в восьмёрку сильнейших.

— Германию после Юлиана Нагельсмана возглавит Юрген Клопп.
— Это абсолютно правильное решение. Я считаю Клоппа одним из лучших тренеров в мире. Этот человек показал нам сильный немецкий клуб, в котором работал. Потом очень сильный футбол он реализовывал вместе с «Ливерпулем». Я очень уважаю его работу, внимательно изучал её. Теперь буду переживать за него, потому что это один из моих любимых тренеров. Мне кажется, в сборной Германии у Юргена должно получиться больше, чем у кого-либо другого за последние годы.

Большущая интрига:
Клопп ставит всю репутацию на мечту
Клопп ставит всю репутацию на мечту

Главные тактические находки ЧМ

— Какие тенденции вы выявили на этом турнире?
— Мы с моими помощниками изучаем особенности всех команд на чемпионате мира. И вот бельгийцы очень сильны с точки зрения переходных фаз игры — это сразу бросается в глаза.

На этом чемпионате мира забивают очень много мячей — в среднем по три за игру. Когда такое было? И нулевых результатов практически нет. При этом надо признать очень хороший уровень вратарей — они много спасают. Я вообще не могу назвать ни одного слабого вратаря. Разве что меньше всех впечатлил Алисон из Бразилии.

Сегодня практически все команды стараются очень высоко и часто прессинговать. Это говорит о том, что они стремятся как можно скорее овладеть мячом и довести его до ворот соперника.

Пауза на матче ЧМ

Пауза на матче ЧМ

Фото: Buda Mendes/Getty Images

— А что скажете о паузах на «водопой»?
— Мне это нравится, потому что вторая часть каждого тайма с точки зрения интенсивности выросла. Пауза в три минуты позволяет футболистам получить срочное восстановление. Я бы хотел, чтобы такие паузы сохранились в будущем, но для этого надо менять весь тренировочный процесс вплоть до детско-юношеского футбола. Поэтому это правило должно быть чётко прорегламентировано.

— Кто выиграет чемпионат мира?
— Моё сердце хочет, чтобы это была Аргентина. Но если говорить о сочетании сильных и звёздных футболистов и о том, как они себя проявляют, мне кажется, французы ближе всего к золоту.

Календарь ЧМ
Пары плей-офф ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android