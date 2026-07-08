«Слёзы Месси после Египта… Я сам прослезился». ЧМ глазами экс-тренера РПЛ

Бывший тренер «Ростова» и «Акрона» Заур Тедеев не пропускает ни одного матча чемпионата мира и тщательно разбирает игру каждой сборной. В интервью «Чемпионату» специалист рассказал о любви к сборной Аргентины, оценил шансы Гарри Кейна на «Золотой мяч» и поделился отношением к паузам на «водопой».

«Сборная Аргентины напоминает великое прошлое Советского Союза»

— Месси провёл выдающийся матч с Египтом. Появилось ощущение, что Аргентина защитит титул?

— Нет, я даже стал больше в этом сомневаться. Безусловно, в команде собраны хорошие футболисты, у неё сильный характер. Мне вообще сборная Аргентины напоминает великое и светлое прошлое Советского Союза, когда народ жил по-братски. Аргентина — это команда братьев, которые до конца бьются друг за друга. Победа над Египтом абсолютно закономерна. Месси показал выдающиеся 15 минут игры — пока самые яркие на всём чемпионате мира на сегодняшний день. Но, мне кажется, оборона у сборной, которая претендует на золото, должна быть сильнее. Четыре пропущенных мяча от не самых выдающихся футболистов за два матча — это много.

Но скажу честно: единственная команда, за которую я болею вместе со своей семьёй, — это Аргентина. Поддерживаю её ещё со времён Марадоны. И теперь, после всех сыгранных матчей Месси, мне кажется, что он даже сильнее Марадоны.

— Что значат его слёзы после победы над Египтом?

— У меня ком в горле стоял при виде него — я даже сам прослезился. На нём лежала огромная ответственность. Месси прекрасно понимает, что такое команда и какое отношение он к ней имеет. Плюс он не забил пенальти. Наверное, сильно переживал — для него это невероятный удар. Всё это вкупе вызвало такие эмоции.

— В чём причина провала Португалии?

— Испания оказалась намного сильнее. Португалии было очень сложно, убедительных действий со стороны игроков средней линии я не увидел. Криштиану Роналду последние матчи на чемпионате мира играл на позиции центрального нападающего — это зависимый игрок, поэтому он не смог проявить свои лучшие качества. Тут всё закономерно.

— Вылет Бразилии удивил?

— Учитывая, как играли норвежцы весь турнир, для меня это не стало откровением. Норвегия — сильная команда с хорошими футболистами, она лучше контролировала мяч, полностью владела преимуществом, поэтому всё случилось закономерно. Мне кажется, Бразилия сегодня не та сборная, которая способна выиграть мундиаль. На каком-то этапе она должна была вылететь. Но Анчелотти в любом случае великий тренер.

— А что скажете об Эрлинге Холанде?

— Это один из лучших нападающих на планете прямо сейчас. У него ярко выражены физические качества. При своих габаритах он также достаточно ловкий, умеет играть на опережение, хорош в единоборствах, способен подстроиться под любую передачу. Считаю Холанда самым сильным игроком сегодня, потому что он всегда создаёт опасность для соперника в штрафной площади.

«Больше всех переживал за Беншимола, а впечатлил – Ленини»

— Игроки РПЛ закончили своё выступление на чемпионате мира. Кто проявил себя лучше всего?

— Я в первую очередь переживал за Беншимола, потому что он играл у меня (в «Акроне». – Прим. «Чемпионата»). Жилсон — большой молодец, как и вся сборная Кабо-Верде. Но больше всех из легионеров РПЛ впечатлил Кевин Ленини. На мой взгляд, он был одним из лучших в своей команде. Достаточно неплох был Дуглас Сантос. Он явный игрок стартового состава сегодняшней сборной Бразилии. Это большой успех для «Зенита».

— Кабо-Верде — главное открытие турнира?

– Это точно. Честь и хвала всем футболистам и тренеру, добившимся такого результата. Это очень поднимет уровень популяризации футбола в стране. Не думаю, что Кабо-Верде добьётся успеха Марокко — им пока рано играть на таких турнирах. Но нет сомнений, что они проявили себя хорошо.

«Кейну – «Золотой мяч», Клоппу – удачи»

— Сборная Англии одержала победу над Мексикой, Гарри Кейн снова забил. Каковы его шансы получить «Золотой мяч» в этом году?

— Кейна отличает высокий уровень самоотдачи. То, как он работает на команду, особенно с точки зрения оборонительных действий, вызывает огромнейшее уважение. Если бы меня как болельщика и немножко специалиста сегодня спросили, кто мне больше нравится, Холанд или Кейн, я бы выбрал второго. Посмотрел матч с Мексикой и ещё раз убедился: это выдающийся футболист, который отдаёт всего себя своей стране и этому великому виду спорта. Он абсолютно достоин «Золотого мяча».

— Отмена красной карточки нападающего США Фоларина Балогуна — беспрецедентный случай?

— Безусловно. Никакие политические силы не могут влиять на футбол, потому что есть основной принцип — противостояние, которое предполагает осознанность и честность во всём. Уверен, в регламенте нет положения, что президент какой-либо страны может повлиять на отмену карточки. Но сборная США вылетела, поэтому справедливость восторжествовала.

— Вылет Германии и Нидерландов стал сенсацией?

— Меня он не удивил. После первых матчей Германии я был уверен, что они далеко не пройдут. Мне абсолютно не нравилась их несбалансированная игра. Показалось, что сильные стороны футболистов не так развиваются. Тренер не смог раскрыть потенциал своих игроков, было слишком много тактики.

У Нидерландов всё было гораздо лучше. Команда более сбалансированная, было много индивидуальных действий. Им просто не повезло, поэтому мне обидно, что Нидерланды не попали как минимум в восьмёрку сильнейших.

— Германию после Юлиана Нагельсмана возглавит Юрген Клопп.

— Это абсолютно правильное решение. Я считаю Клоппа одним из лучших тренеров в мире. Этот человек показал нам сильный немецкий клуб, в котором работал. Потом очень сильный футбол он реализовывал вместе с «Ливерпулем». Я очень уважаю его работу, внимательно изучал её. Теперь буду переживать за него, потому что это один из моих любимых тренеров. Мне кажется, в сборной Германии у Юргена должно получиться больше, чем у кого-либо другого за последние годы.

Главные тактические находки ЧМ

— Какие тенденции вы выявили на этом турнире?

— Мы с моими помощниками изучаем особенности всех команд на чемпионате мира. И вот бельгийцы очень сильны с точки зрения переходных фаз игры — это сразу бросается в глаза.

На этом чемпионате мира забивают очень много мячей — в среднем по три за игру. Когда такое было? И нулевых результатов практически нет. При этом надо признать очень хороший уровень вратарей — они много спасают. Я вообще не могу назвать ни одного слабого вратаря. Разве что меньше всех впечатлил Алисон из Бразилии.

Сегодня практически все команды стараются очень высоко и часто прессинговать. Это говорит о том, что они стремятся как можно скорее овладеть мячом и довести его до ворот соперника.

Пауза на матче ЧМ Фото: Buda Mendes/Getty Images

— А что скажете о паузах на «водопой»?

— Мне это нравится, потому что вторая часть каждого тайма с точки зрения интенсивности выросла. Пауза в три минуты позволяет футболистам получить срочное восстановление. Я бы хотел, чтобы такие паузы сохранились в будущем, но для этого надо менять весь тренировочный процесс вплоть до детско-юношеского футбола. Поэтому это правило должно быть чётко прорегламентировано.

— Кто выиграет чемпионат мира?

— Моё сердце хочет, чтобы это была Аргентина. Но если говорить о сочетании сильных и звёздных футболистов и о том, как они себя проявляют, мне кажется, французы ближе всего к золоту.