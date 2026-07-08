Топ-события четверга: чемпионат мира по футболу, Уимблдон, волейбол и велоспорт

Лучший спорт 9 июля: Франция — Марокко в 1/4 финала ЧМ-2026, горный этап на «Тур де Франс» и США — Польша в Лиге наций. Не пропустите!

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Время в материале указано по Москве.

🏐 7:00: США — Польша, Лига наций (ж), предварительный этап

Интрига: сможет ли Польша поставить подножку лидеру?

Для сборной Польши третья неделя Лиги наций становится настоящей проверкой на прочность. Команде Стефано Лаварини предстоит сыграть с топами мирового рейтинга. «Бяло-червоные» уже оступились в первом матче с Турцией, однако вторая игра также не будет проходной. Польским волейболисткам предстоит сдать экзамен лидеру розыгрыша – сборной США. «Звёздно-полосатые» сейчас в отличной форме и уже расправились с Таиландом в стартовом матче в Осаке.

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🚴‍♀️ 12:25: «Тур де Франс», этап 6, По — Гаварни-Жедр (горный этап), 186,2 км

Интрига: сдадут ли Погачар с Вингегором первый экзамен?

На «ТдФ» состоится один из важнейших этапов первой половины многодневки — горная битва По — Гаварни-Жедр, по итогам которой может значительно измениться положение дел в генеральной классификации. Особое внимание будет приковано к баталиям двух суперзвёзд — Тадея Погачара и Йонаса Вингегора. Справятся ли они с нагрузками? А может быть, кто-то из них совершит отрыв? В любом случае словенцу с датчанином необходимо сдать этот экзамен для дальнейшей борьбы за победу! Гонщиков ожидает длинный подъём в 19 км.

15:30*: Каролина Мухова (Чехия, 10) — Кори Гауфф (США, 7), Уимблдон, 1/2 финала

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*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: остановит ли Мухова последнюю чемпионку ТБШ в сетке Уимблдона?

Каролина Мухова добралась до рекордного для себя полуфинала Уимблдона, убрав с пути четырёхкратную чемпионку ТБШ Наоми Осаку. Теперь, чтобы сделать ещё один шаг по сетке, чешской теннисистке необходимо обыграть последнюю оставшуюся победительницу «Шлемов» Кори Гауфф. Теннисистки ранее друг с другом встречались семь раз в официальных матчах, и счёт пока 6-1 в пользу американки. Но последняя их встреча в рамках четвертьфинала Штутгарта-2026 осталась как раз за чешкой. Победительница новой встречи далее сразится за титул с кем-то из пары Марта Костюк — Линда Носкова.

⚽️ 23:00: Франция — Марокко, ЧМ-2026, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сможет ли Марокко совершить мегасенсацию?

Сборная Франции — главный фаворит ЧМ-2026 по версии аналитиков и экспертов. Команда провела шикарные матчи и, естественно, котируется выше и в четвертьфинале с Марокко. На ЧМ-2022 команды также встретились, но в 1/2 финала. Тогда Франция забила сопернику два безответных мяча. Получится ли у Марокко взять реванш и совершить чудо? Да, африканцы уже закрепились в статусе топ-сборной. Но всё же до уровня французов не дотягивают. Поэтому для победы марокканцам нужно не только выдать свой лучший футбол, но и надеяться на фарт.