Трансферный рынок крушит «Тоттенхэм». Уже потратили больше € 300 млн — и это не предел

После борьбы за выживание стоит ждать борьбу за золото? Под Де Дзерби берут топ-игроков, но откуда деньги на два трансферных рекорда?

Чемпионат мира – главное событие лета в спорте. Все мы пристальнее всего следим именно за зарубой команд в США, Мексике и Канаде. Однако и клубный футбол не стоит на паузе – самые важные сделки мы подсвечиваем в наших ежедневных дайджестах. Конечно, сейчас трансферы не вызывают так много интереса, как обычно. И вы могли пропустить, как рынок взламывает… Нет, не «Реал», а «Тоттенхэм»!

Клуб проворачивает мощнейшую кампанию в своей истории и просто забирает летний европейский рынок! Уже потратили наибольшую сумму среди топ-команд (€ 313 млн) и не собираются останавливаться.

В последних двух сезонах АПЛ «Тоттенхэм» занимал 17-е место в АПЛ. Да, был долгожданный большой трофей – Лига Европы. Но по итогам чемпионата-2025/2026 лондонцы до последнего тура рубились за выживание. Для клуба таких масштабов – вопиющая ситуация. И, конечно, она не устраивала руководство и владеющий клубом фонд ENIC International Ltd (86,58% акций принадлежат ему).

Летом 2026 года семья Льюисов (владельцы) влила в клуб более € 100 млн на трансферы под тренера Роберто Де Дзерби (сообщил журналист Аласдер Голд). А инсайдер Сэми Мокбел добавил, что «Тоттенхэм» обладает возможностью потратить ещё до € 250 млн на покупки. Неожиданно выяснилось, что для клуба, имеющего лучший стадион Англии (который приносит колоссальные доходы) и достаточно стабильно выступающего в еврокубках (за ЛЧ деньги тоже получили), вложить сотни миллионов за одно окно – не такая уж и проблема. Клубные инсайдеры уверяют – проблем с ФФП быть не должно, всё рассчитано.

Де Дзерби спас команду от позора, а теперь планирует включиться в борьбу за титул. И для этого руководство проворачивает мощные трансферы.

Роберто Де Дзерби с игроками «Тоттенхэма» Фото: Andrew Kearns — CameraSport via Getty Images

Кого «Тоттенхэм» уже купил?

Первый летний трансфер – Эндрю Робертсон. Шотландец мог оказаться в «Тоттенхэме» ещё зимой, но тогда «Ливерпуль» решил оставить легенду до конца контракта. Да и лондонцы сохранили деньги, которые были бы потрачены на выкуп футболиста. В «Тоттенхэме» Робертсон должен стать одним из лидеров раздевалки, добавить победного опыта. С лидерством внутри команды были проблемы сначала после ухода Льориса и Кейна, потом – после ухода Сона. Джеймс Мэдиссон лечился почти весь сезон, а Ромеро и ван де Вена для исполнений этой роли пока не хватает.

С «Ливерпулем» Энди взял две АПЛ и Лигу чемпионов. Но и на поле 32-летний левый защитник ещё способен помочь. Он может стать опцией для ротации под Джеда Спенса и Дестини Удоджи. Хотя прошлый сезон в «Ливерпуле» получился для Робертсона не очень успешным: всего 1172 минуты в АПЛ в 24 матчах.

Вторая сделка – подписание контракта с защитником Маркосом Сенеси. У аргентинца подошло к концу соглашение с «Борнмутом», поэтому «Тоттенхэм» забрал его как свободного агента. Лондонцам пришлось побороться за Маркоса: на разных этапах интерес к нему проявляли «Челси», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Рома» и дортмундская «Боруссия».

Маркос Сенеси Фото: Luke Hales/Getty Images

Однако Сенеси выбрал переход в команду Де Дзерби. Тренер очень хотел видеть Маркоса в клубе, о чём сказал сам 29-летний защитник: «С самого начала клуб показал, почему они хотят видеть меня своим игроком и как сильно они хотят, чтобы я был частью того, что они строят. Это захватывающе, мне не терпится принять в этом участие».

В «Тоттенхэме» Сенеси должен заменить своего соотечественника Кристиана Ромеро. Аргентинец собирается уйти, но соотношение представителей страны в обороне должно сохраниться. Кстати, Маркоса позвали в сборную на ЧМ-2026 в самый последний момент. Лионель Скалони взял его вместо травмированного Леонардо Балерди. А уже на самом турнире травму получил Ромеро, и вместо него в основе оказался… Сенеси! Теперь же Маркос, скорее всего, заменит Кристиана в «Тоттенхэме». В прошлом сезоне в «Борнмуте» он провёл 37 матчей (из 38) и отметился сразу пятью голевыми передачами. Получится ли так круто двигать мяч и в новой команде?

Также в «Тоттенхэме» появился новый вратарь. Клуб сообщил о переходе Мартина Дубравки на правах свободного агента. Ранее 37-летний словак выступал за «Бёрнли». В Лондоне он станет запасным вратарём и сменщиком для Антонина Кински. Именно его Де Дзерби выбрал в статусе первого номера. А Гульельмо Викарио должен покинуть «Тоттенхэм»: итальянец не сыграл ни одного матча под руководством соотечественника из-за травмы. И даже неплохое выступление ранее не добавило поводов для тренера рассмотреть вариант с Викарио. Голкипером интересуются «Ювентус» и «Интер» (данные La Gazzetta dello Sport). Да и сам Викарио давно положительно смотрит на возвращение в Италию. АПЛ может потерять большого вратаря.

Переходим к трансферам, за которые «Тоттенхэм» заплатил приличную сумму. Первый на очереди – нидерландский защитник Ян Паул ван Хекке. Лондонцы заплатили «Брайтону» за 26-летнего игрока € 59,8 млн. При этом продавец получит 20% от дальнейшей возможной перепродажи защитника. Ван Хекке – один из лучших защитников АПЛ в плане продвижения мяча. В прошлом сезоне он отдал 133 точных дальних паса и занял пятое место в лиге по этому показателю (первым стал другой новичок «Тоттенхэма» Сенеси – 182).

Ян Паул ван Хекке и Микки Ван де Вен Фото: NurPhoto via Getty Images

В «Тоттенхэме» Ян Паул должен не только образовать крутую связку с другим нидерландцем, Микки ван де Веном, но и стать крутой опцией для Де Дзерби в построении атак. Итальянец очень хотел видеть ван Хекке в команде (кстати, опять же, по информации от клубных инсайдеров, в ван де Вене главный тренер видит одного из ключевых игроков проекта и отпускать его не намерен).

А 2 июля лондонцы объявили о рекордном трансфере в своей истории. «Тоттенхэм» за € 99 млн (!) купил полузащитника «Вест Хэма» Матеуша Фернандеша. Ранее самой дорогой покупкой клуба была сделка по Хави Симонсу с «РБ Лейпциг» летом 2025 года (€ 65 млн). В гонке за португальцем «Тоттенхэм» опередил мадридский «Реал» (в последнее время ослаб интерес) и «Манчестер Юнайтед» (ВВС сообщил, что клуб отказался от игрока из-за завышенного ценника и требованиям по зарплате, по данным the Athletic, проблема была в том, что «МЮ» не готов был выплатить всю сумму за трансфер сразу). По данным Дэвида Орнштейна, Матеуш будет получать в новом клубе € 290 тыс. в неделю. Также важным фактором в принятии решения для Фернандеша стал… Де Дзерби. Игрок сам отметил, что впечатлился представленным ему проектом.

Матеуш Фернандеш полузащитник «Тоттенхэма» «Я говорил с тренером. Он стал главной причиной моего перехода в «Тоттенхэм», а также сам проект — мы будем бороться за Премьер-лигу, мы будем бороться за первое место».



Хоть «Вест Хэм» вместе с португальцем и вылетел из АПЛ по итогам сезона, Матеуш был одним из немногих, кто сиял в команде. За 36 матчей чемпионата он забил три мяча и оформил четыре ассиста (третье место в «Вест Хэме» по «гол+пас»), причём действуя скорее в зоне «шестёрки» и «восьмёрки». За португальцем, кстати, клуб следит уже три года.

Что не менее важно: только два полузащитника сделали больше 100 отборов, более 10 возвратов владения и создали больше 30 голевых моментов в сезоне АПЛ-2025/2026. Это как раз 21-летний Фернандеш (на днях ему исполнится 22) и новичок «Сити» Эллиот Андерсон – самый дорогой английский футболист в истории.

Однако рекорд Фернандеша продержался недолго.

«Тоттенхэм» оформил ключевой трансфер лета – переход Сандро Тонали из «Ньюкасла».

Сандро Тонали полузащитник «Я готов к новому вызову. Де Дзерби сыграл огромную роль в моём решении. Он проделал отличную работу и сумел меня убедить. Кроме того, это был выбор, связанный с нашей семьёй. После рождения ребёнка наша жизнь изменилась, и мы решили начать новый этап. Де Дзерби действительно сделал разницу».



Сумма трансфера составила € 117 млн! Вот так «Тоттенхэм» расчехлил кошелёк, два раза подряд побив свои рекорды по тратам. Лондонцы выиграли борьбу за итальянца у «Арсенала» и «Манчестер Сити». Де Дзерби получил идеального разыгрывающего опорника в свой состав. Тонали круто дирижирует игрой, умело конструирует атаки и классно действует в прессинге и при разрушении чужих выпадов. Потенциальная полузащита с Сандро, Матеушем Фернандешем и Джеймсом Мэддисоном/Хави Симонсом – звучит многообещающе! А ведь есть ещё Конор Галлахер…

За кем ещё идёт «Тоттенхэм»?

На этом сделки на вход у клуба не закончатся. Ближайший приоритет – покупка левого вингера, способного сыграть и в центре атаки. С конца весны основным вариантом для «Тоттенхэма» был Савиньо из «Манчестер Сити». Бразилец мог перебраться в Лондон ещё летом 2025-го, но тогда Пеп Гвардиола не отпустил игрока. Савиньо провёл слабый год («1+1» за 24 матча в АПЛ), поэтому «МС» без сожалений готов к расставанию.

В начале июня Николо Скира сообщил, что «Тоттенхэм» согласовал трансфер игрока более чем за € 60 млн. Но далее переговоры встали на паузу. Лондонцы решили, что важнее сначала закончить сделки по Фернандешу и Тонали. Идея с покупкой Савиньо ещё не отпала, однако на горизонте замаячил другой вариант.

Эли Жуниор Крупи и Рафаэл Леау Фото: Getty Images

Аласдер Голд сообщил, что главной целью на позицию вингера для «Тоттенхэма» стал Эли Жуниор Крупи из «Борнмута». Помимо француза, в числе возможных вариантов рассматривается и Рафаэл Леау («Милан»). Сначала на вершине шорт-листа был Крупи. Издание The Source также сообщило, что игрок «Борнмута» стал приоритетной целью, а Савиньо теперь один из запасных вариантов. The Independent отметил, что возможная сумма сделки по Эли Жуниору может составить до € 93 млн.

На фоне интереса «Тоттенхэма» к Крупи уже появились новости, что «Борнмут» нашёл ему замену. Фабрицио Романо сообщил, что клуб согласовал трансфер форварда «Эльче» Альваро Родригеса. Однако клубный инсайдер SZY в соцсети Х отметил, что трансфер будет трудно осуществить, хотя у лондонцев есть деньги на переход.

А в последние пару дней именно кандидатура Леау стала обсуждаться всё чаще. Аккаунт Hotspur Lane в соцсети Х сообщил, что сделка находится в руках «Тоттенхэма». Агент футболиста Жорже Мендеш уже дважды предложил клиента лондонцам. Heard From Spurs в соцсети Х сообщает, что ещё одним альтернативным вариантом стал Антонио Нуса («РБ Лейпциг»). Вы могли видеть его блестящий гол на этом ЧМ – в ворота Кот-д'Ивуара в матче 1/16 финала.

Журналист Аласдер Голд также отметил, что «Тоттенхэм» может пойти за чистым центральным нападающим, который сможет составить конкуренцию Доминику Соланке и Ришарлисону. Всё тот же Heard From Spurs отметил, что среди вариантов на позицию нападающего рассматривается Душан Влахович. Забавно, что «Юве» при этом должен забрать француза Рандаля Коло Муани – форвард «ПСЖ» последний год провёл в аренде как раз в «Тоттенхэме».

Кто уже ушёл из «Тоттенхэма»? И кто может покинуть клуб?

Из «Тоттенхэма» по истечении аренд ушли форвард Коло Муани, о котором мы писали выше, и полузащитник Жоау Пальинья. Выкупать футболистов «ПСЖ» и «Баварии» лондонцы всё же не собираются, хотя до покупок в центр поля такой вариант существовал. А ещё «Тоттенхэм» продал в бразильскую «Байю» за € 9 млн форварда Алехо Велиса. Также клуб по истечении срока контракта покинул полузащитник Ив Биссума.

Ромеро Фото: Megan Briggs/Getty Images

Велика вероятность расставания с голкипером Викарио и защитником Ромеро – про варианты для Викарио мы писали выше, а по последней информации от журналиста Гастона Эдула, предложение по Кристиану собирается сделать «Манчестер Юнайтед». Фабрицио Романо отметил, что несколько (неназванных) клубов уже работают над подписанием аргентинца. Скорее всего, в списке есть и мадридский «Атлетико».

Из-за переходов Сенеси и ван Хекке «Тоттенхэм» очищается от центральных защитников. Команду уже покинул Раду Дрэгушин: румын перебрался на правах аренды в «Фиорентину» с опцией выкупа за € 17,5 млн. А игравший в прошлом сезоне в аренде за «Гамбург» Лука Вушкович уходит в «Брайтон». Фабрицио Романо сообщил, что сумма трансфера составит € 54 млн (до € 60 млн с учётом бонусов). Дэвид Орнштейн отметил, что «Тоттенхэм» получит 20% от следующей продажи Вушковича, а также имеет право первоначального выкупа (повторить любое предложение другого клуба и закрыть сделку).

Ещё один кандидат на выход – Лукас Бергвалль. По данным Джанлуки Ди Марцио, недавно лондонцы отклонили предложение в € 50 млн, которое поступило от английского клуба – скорее всего, от «Ноттингем Форест». А Майкл Бридж из Sky Sports отметил, что перед вылетом со сборной Швеции на чемпионат мира Бергвалль сообщил руководству «Тоттенхэма» о желании покинуть команду, чтобы получать больше игрового времени. Но тому дали понять, что он не будет продан. Хотя предложения лондонский клуб, конечно, рассмотрит.

Сам игрок на ЧМ-2026 ответил на вопрос о своём будущем расплывчато: «Сейчас я просто стараюсь сосредоточиться на чемпионате мира. Что будет дальше – разберёмся потом. Я полностью сосредоточен на чемпионате мира. Я здесь со Швецией, и мы постараемся достойно выступить в США. А дальше посмотрим, как всё сложится. Это был сложный сезон, как я уже говорил». Швеция, как вы понимаете, вылетела. Настало время определиться с будущим.

Ещё одна новость прилетела от журналиста The Athletic Джея Харриса. По его данным, «Эвертон» проявляет интерес к защитнику «Тоттенхэма» Джеду Спенсу. А Пол О’Киф отметил, что потенциальная сумма трансфера может составить около € 30 млн. Хотя захочет ли клуб расставаться с англичанином, тем более после его игры на ЧМ – огромный вопрос.

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Впервые клуб настолько мощно работает на трансферном рынке. Журналист Сэми Мокбел заявил, что новое руководство «Тоттенхэма» намерено совершать громкие трансферы, действовать быстро и решительно, а не затягивать сделки до конца. Все важные трансферы проворачиваются до старта сезона – это очень важно для тренерского штаба. И, что заметно и по высказываниям новичков, и по инсайдам – огромная роль в этой трансформации принадлежит Роберто Де Дзерби. После чудесного спасения в клубе реально поверили в итальянца. А из-за ухода уже бывшего спортивного директора Фабио Паратичи влияние главного тренера на трансферы значительно выросло.

Как считаете, это заявка на борьбу за чемпионство? Или пока просто на возвращение в топ-4?