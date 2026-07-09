Франция против Марокко в плей-офф ЧМ! Ремейк полуфинала-2022 в четвертьфинале-2026. LIVE

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Сегодня, 9 июля, состоится четвертьфинальный матч ЧМ-2026 – Франция и Марокко сыграют в американском Фоксборо. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию этого события.

Матч Франции и Марокко интересен по многим параметрам. Во-первых, часть марокканской сборной – продукты футбольной системы французов. Во-вторых, страны исторически тесно связаны. В-третьих, в полуфинале ЧМ-2022 в Катаре встреча этих команда закончилась судейским скандалом, а дальше прошли европейцы. Короче говоря, переплетено всё конкретно.

Победитель этой игры выйдет на победителя пары Испания – Бельгия. Тут, кстати, интересно, что у марокканцев много общего и с первыми, а у французов – со вторыми.