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Франция — Марокко: прямая онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ по футболу 2026, где смотреть, составы, 9 июля 2026

Франция против Марокко в плей-офф ЧМ! Ремейк полуфинала-2022 в четвертьфинале-2026. LIVE
Георгий Илющенко Никита Паглазов
,
Франция – Марокко
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Следим за чемпионатом мира вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 9 июля, состоится четвертьфинальный матч ЧМ-2026 – Франция и Марокко сыграют в американском Фоксборо. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию этого события.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч Франции и Марокко интересен по многим параметрам. Во-первых, часть марокканской сборной – продукты футбольной системы французов. Во-вторых, страны исторически тесно связаны. В-третьих, в полуфинале ЧМ-2022 в Катаре встреча этих команда закончилась судейским скандалом, а дальше прошли европейцы. Короче говоря, переплетено всё конкретно.

Победитель этой игры выйдет на победителя пары Испания – Бельгия. Тут, кстати, интересно, что у марокканцев много общего и с первыми, а у французов – со вторыми.

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