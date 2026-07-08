Как сборные возвращались после бана ФИФА. 12 примеров для России

Во вторник вечером у многих из нас появилась надежда. Ведь сначала МОК временно восстановил членство России, а потом появилась новость от Sky Sports. Там сказано, что ФИФА начинает процесс снятия бана с российского футбола и в ближайшее время пройдёт соответствующее обсуждение.

Важно зафиксировать эту точку и признать, что с этой минуты мы будем наблюдать большое количество информационных спекуляций. Например, The Telegraph сообщил, что ФИФА и УЕФА не рассматривают допуск России в ближайшее время. Основная причина заключается в том, что представители многих стран будут бойкотировать матчи.

Про потенциальный бойкот мы знаем уже много лет. Но только в теории. На практике не было ещё ни одного прецедента, чтобы какая-то сборная или клуб отказались играть официальный матч. Но и возможности это проверить мы лишены. Может, теперь что-то изменится?

Россия, кстати, далеко не первая страна, которая может выйти из-под бана ФИФА. Как это случалось у других?

ЮАР – триумфальное возвращение, Афганистан – пустота

Два самых громких и одновременно долгих бана от ФИФА получали ЮАР и Афганистан.

Первым влепили отстранение от международных соревнований ещё в 1957 году из-за политики апартеида – то есть режима дискриминации по расовому признаку. Потом запрет периодически смягчали, но в 1976-м ФИФА исключила ЮАР из своего состава после расстрела полицией чернокожих студентов. С того момента почти никто не играл с ЮАР – редкие товарищеские матчи даже не вносились в статистику.

Сборная ЮАР во второй половине ХХ века Фото: Alex Livesey /Allsport

Всё изменилось в 1992-м, когда в стране после реформ победили апартеид, а ФИФА допустила страну до соревнований. Это же сделала Африканская федерация футбола.

Правда, отсутствие сказывалось. Например, команда не смогла отобраться на Кубок Африки 1994-го. Зато получила право провести турнир в своей стране в 1996-м. И, к удивлению многих, выиграла его. А в 2010-м в ЮАР и вовсе прошёл чемпионат мира. Однако путь от изгоя к символу перемен занял много времени.

Афганистан получил бан в 1984-м из-за войны внутри страны. В принципе, это не стало большим потрясением. В квалификации чемпионата мира сборная не участвовала, а в отборе на Кубок Азии стала играть только в 1976-м. Так что бан был, скорее, формальной процедурой.

Футбол оставался как развлечение для местных, а сборная, по сути, перестала существовать. В 1996-м правительство и вовсе отменило футбол. Возвращение началось только в 2003-м, но без особых успехов. Команда по-прежнему ни разу не смогла пройти отбор на Кубок Азии, а официальные матчи проводит за рубежом.

Женская сборная Афганистана Фото: Majid Saeedi/Getty Images

При этом интересна судьба женской сборной. В 2021-м после прихода к власти Талибана им было запрещено играть в футбол. Поэтому при содействии ФИФА они покинули страну, но получили от организации специальное разрешение выступать под именем Afghan Women United. В 2025-м они сыграли на первых турнирах, а теперь нацелены на то, чтобы попасть на Олимпийские игры 2028 года.

Краткосрочные баны: КНДР, Чили, Мексика, Нигерия, Иран и Конго

КНДР: Северная Корея в 1970-м должна была сыграть в отборе ЧМ в одной группе с Израилем. Но Ким Ир Сен запретил сборной играть со страной, чьё существование не признаётся на государственном уровне. ФИФА дисквалифицировала сборную на время отбора. При этом они продолжали играть редкие товарищеские матчи с партнёрскими странами, например, Кубой. А в 1974-м, когда Израиль перешёл в Океанию из-за бойкота от других участников, КНДР уже спокойно участвовала в квалификационных матчах. В 1976-м сборная дошла до четвертьфинала Олимпийских игр, а в 1980-м заняла четвёртое место на Кубке Азии.

Чили: ещё более уникальная история. В 1989-м в матче отбора вратарь Роберто Рохас рухнул на газон после якобы взорвавшейся рядом с ним петарды. А встал с окровавленным лицом. Но позже выяснилось: петарда была, однако лицо он порезал небольшой бритвой, которую спрятал специально для этого перформанса. ФИФА забанила Чили на период отбора ЧМ-1990 и запретила участвовать в турнире в 1994-м. При этом отстранение не распространялось на Кубок Америки. Итог – 36 товарищеских матчей, в том числе с Бразилией, Испанией и другими сборными, участие в трёх Кубках Америки и спокойное возвращение к отбору ЧМ-1998.

Сборная Чили на ЧМ-1998 Фото: Clive Brunskill/Allsport

Мексика: в 1988-м они попались на том, что переписывали возраст игрокам молодёжной сборной. Итог – бан на два года для всех национальных команд. Хотя до этого они сыграли в четвертьфинале ЧМ-1986. При этом сборную никто не отменял – до старта квалификации ЧМ-1994 они сыграли 31 товарищеский матч, в том числе со командами СНГ и России. На следующем чемпионате мира дошли до 1/8 финала, а там уступили Болгарии.

Нигерия: в 2010-м ФИФА посчитала, что политическое руководство страны вмешивается в дела федерации. Всё из-за увольнения босса местного футбола после вылета команды с ЧМ-2010. Итог – отстранение, которое, правда, продлилось всего месяц. При этом товарищеские матчи проводить не запрещалось, они даже успели сыграть с Ираном. Спустя 26 дней ФИФА пересмотрела позицию и вернула Нигерию к турнирам.

Сборная Нигерии на ЧМ-2010 Фото: Lars Baron/Getty Images

Иран: аналогичный сюжет – в ноябре 2006-го правительство страны решило снять с должности президента федерации. Итог – бан от ФИФА. Это никак не мешало проводить товарищеские матчи, которых набралось девять штук. А перед Кубком Азии, куда команда квалифицировалась заранее, бан сняли. Там иранцы, кстати, добрались до четвертьфинала. Тот случай, когда дисквалификация и правда оказалась формальной.

Конго: не менее бестолковый сюжет развернулся в Африке. Главное не путать Республику Конго с ДР Конго. В феврале 2025-го ФИФА забанила федерацию за создание внутреннего комитета, который не соответствовал регламенту. Потребовалось три месяца, чтобы привести документы в норму, но за это время сборная Конго пропустила часть квалификации ЧМ-2026, куда в итоге не вышла, и молодёжный Кубок Африки.

А какие примеры были ещё?

Можно вспомнить Югославию: сборная прилетела в Швецию для участия в Евро-1992, а потом узнала, что ФИФА и УЕФА дисквалифицировали команду из-за войны на Балканах. Пару лет стране объективно было не до футбола, первые статусные соперники появились только в декабре 1994-го. Домашние матчи вернулись в 1995-м, а сам бан сняли через год. На ЧМ-1998 команда дошла до 1/8 финала.

Сборная Югославии на ЧМ-1998 Фото: Mark Thompson/Allsport

Ирак в 2010-х банили два раза из-за вооружённых конфликтов, однако дисквалификация работала так, что они могли участвовать в турнирах. Вернее, её снимали перед началом соревнований. А товарищеские матчи проводились в необходимом объёме.

Война в Сирии началась в 2011-м, однако сборная продолжала существовать и играть товарищеские матчи с соседями. ФИФА забанила федерацию на два года, но уже в отборе ЧМ-2018 команда смогла принять участие. В 2019-м Сирия попала в групповой этап Кубка Азии. А в 2023-м впервые в истории вышла в плей-офф.

Ещё можно вспомнить Пакистан, который тоже отстраняли сначала из-за вмешательства в дела федерации, а потом из-за её захвата протестующими. Формально бан длился год, но по факту команда не участвовала в официальных соревнованиях 3,5 года. Однако товарищеские матчи проводить это не мешало.