Битва Мбаппе и Ямаля, рубилово Месси с Англией. Полуфиналы мечты на ЧМ-2026 – какие они?

Чемпионат мира 2026 года всё ближе к развязке. Осталось посмотреть всего восемь матчей: четыре – в 1/4 финала, два — в полуфинале, игру за бронзу и финал. И каждая встреча уже несёт огромную интригу. Однако у каждого свои предпочтения. А кого вы хотите видеть в полуфинале турнира? Предлагаем выбрать желаемые пары 1/2 финала!

В ходе голосования матчи будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.