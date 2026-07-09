Битва Мбаппе и Ямаля, рубилово Месси с Англией. Полуфиналы мечты на ЧМ-2026 – какие они?

Чемпионат мира 2026 года всё ближе к развязке. Осталось посмотреть всего восемь матчей: четыре – в 1/4 финала, два — в полуфинале, игру за бронзу и финал. И каждая встреча уже несёт огромную интригу. Однако у каждого свои предпочтения. А кого вы хотите видеть в полуфинале турнира? Предлагаем выбрать желаемые пары 1/2 финала!
В ходе голосования матчи будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Франция — Испания
Франция и Испания рубились в полуфинале Евро-2024. Тогда победу одержала команда Луиса де ла Фуэнте – 2:1. После этого они сыграли в полуфинале Лиги наций летом 2025-го. И снова Испания оказалась сильнее в эпичнейшей встрече – 5:4. Битва этих сборных — гарантия зрелища. Да и по качеству футбола французы и испанцы точно входят в топ-3 на этом чемпионате мира. Получится скрытый финал в полуфинале!
Англия — Аргентина
Сборные Англии и Аргентины ещё ни разу не встречались в полуфинале чемпионатов мира. Дважды они играли на групповом этапе, ещё два раза пересекались в 1/4 финала и в одном случае — в 1/8 финала. Трижды сильнее были англичане, дважды – аргентинцы. И, конечно, многие помнят великий матч в четвертьфинале ЧМ-1986 с дублем Диего Марадоны («гол века» и Рука бога состоялись именно тогда). Что-то подсказывает, что и сейчас может получиться легендарная встреча!
Норвегия — Аргентина
Сборные Норвегии и Аргентины ещё ни разу не встречались в официальных матчах. Зато есть два товарняка, победу в которых одержали норвежцы. Удивительная статистика, особенно с учётом того, что и Бразилии скандинавы за свою историю не уступали. А как заманчива вывеска «Холанд против Месси»! Да и возможный сценарий с выходом Норвегии в финал ЧМ-2026 звучит как настоящее кино. Либо же аргентинцы приблизятся ко второму подряд Кубку мира.
Марокко — Испания
Ремейк встречи 1/8 финала ЧМ-2022. Тогда марокканцы выбили испанцев, одержав победу в серии послематчевых пенальти (0:0, 3:0 пен.). А до этого сборные также встретились в 3-м туре группового этапа чемпионата мира в России (2:2). Выходит, Марокко не самый удобный соперник для Испании. А если гипотетически представить, что африканцы пройдут Францию, то с чего бы им бояться команду де ла Фуэнте? Да и хороший победный опыт против испанцев имеется.
Франция — Бельгия
Франция и Бельгия встречались в полуфинале ЧМ-2018 в России. Тогда в Санкт-Петербурге минимальную победу одержала команда Дидье Дешама. И после этого Франция обыграла Бельгию ещё четыре раза: трижды — в Лиге наций, а также в 1/8 финала Евро-2024. Сейчас французы в случае встречи также будут фаворитами. Однако вдруг именно сейчас Бельгия прервёт неудачную серию?
Норвегия — Швейцария
Сборные Норвегии и Швейцарии пересекались только в отборочных матчах к чемпионату мира. Последняя официальная игра состоялась в сентябре 2013-го: тогда сильнее были швейцарцы (2:0). Также сборные сошлись в товарищеской встрече 31 марта 2026 года, завершившейся со счётом 0:0. А теперь есть шанс увидеть их битву в полуфинале ЧМ! Конечно, для этого нужно, чтобы случились сразу две сенсации. Но Норвегия уже выбила Бразилию, а швейцарцы прошли непростую Колумбию. Так что замахнуться на ещё один подвиг способны обе сборные.
Англия — Швейцария
Англичане и швейцарцы пересекались в плей-офф Евро-2024. Тогда в четвертьфинале получилась напряжённая битва. Команды обменялись голами в основное время, добрались до серии пенальти, где сильнее была Англия (1:1, 5:3 пен.). В потенциальном полуфинале ЧМ-2026 команда Томаса Тухеля также будет фаворитом. Однако если Швейцария пройдёт Аргентину, то вряд ли будет бояться Англию. Но за всю историю очных встреч швейцарцы ещё ни разу не обыгрывали соперника: 10 поражений и три ничьих!
Марокко — Бельгия
На прошлом чемпионате мира команды встречались на групповом этапе. Тогда Марокко одержало неожиданную победу — 2:0. Но как показал дальнейший ход турнира, успех оказался неслучайным. И сейчас, если состоится потенциальная встреча, Марокко снова будет фаворитом. Хотя для такой вывески в 1/2 финала должно случиться чудо. Трудно представить, что одновременно Марокко выбьет Францию, а Бельгия — Испанию.