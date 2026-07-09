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ЧМ по футболу 2026 – пары в полуфинале, рейтинг, Франция, Марокко, Испания, Бельгия, Англия, Норвегия, Аргентина, Швейцария

Битва Мбаппе и Ямаля, рубилово Месси с Англией. Полуфиналы мечты на ЧМ-2026 – какие они?
Никита Паглазов
Какие пары вы хотите видеть в 1/2 финала ЧМ-2026?
Комментарии
Или голосуем за сенсационный выход Марокко и Норвегии?

Чемпионат мира 2026 года всё ближе к развязке. Осталось посмотреть всего восемь матчей: четыре – в 1/4 финала, два — в полуфинале, игру за бронзу и финал. И каждая встреча уже несёт огромную интригу. Однако у каждого свои предпочтения. А кого вы хотите видеть в полуфинале турнира? Предлагаем выбрать желаемые пары 1/2 финала!

В ходе голосования матчи будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: какие пары вы хотите видеть в 1/2 финала ЧМ-2026?
Фото: Getty Images
1 место

Франция — Испания

Сборная Франции — Футбол Подробнее
Сборная Испании — Футбол Подробнее

Франция и Испания рубились в полуфинале Евро-2024. Тогда победу одержала команда Луиса де ла Фуэнте – 2:1. После этого они сыграли в полуфинале Лиги наций летом 2025-го. И снова Испания оказалась сильнее в эпичнейшей встрече – 5:4. Битва этих сборных — гарантия зрелища. Да и по качеству футбола французы и испанцы точно входят в топ-3 на этом чемпионате мира. Получится скрытый финал в полуфинале!

Фото: Getty Images
2 место

Англия — Аргентина

Сборная Англии — Футбол Подробнее
Сборная Аргентины — Футбол Подробнее

Сборные Англии и Аргентины ещё ни разу не встречались в полуфинале чемпионатов мира. Дважды они играли на групповом этапе, ещё два раза пересекались в 1/4 финала и в одном случае — в 1/8 финала. Трижды сильнее были англичане, дважды – аргентинцы. И, конечно, многие помнят великий матч в четвертьфинале ЧМ-1986 с дублем Диего Марадоны («гол века» и Рука бога состоялись именно тогда). Что-то подсказывает, что и сейчас может получиться легендарная встреча!

Фото: Getty Images
3 место

Норвегия — Аргентина

Сборная Норвегии — Футбол Подробнее
Сборная Аргентины — Футбол Подробнее

Сборные Норвегии и Аргентины ещё ни разу не встречались в официальных матчах. Зато есть два товарняка, победу в которых одержали норвежцы. Удивительная статистика, особенно с учётом того, что и Бразилии скандинавы за свою историю не уступали. А как заманчива вывеска «Холанд против Месси»! Да и возможный сценарий с выходом Норвегии в финал ЧМ-2026 звучит как настоящее кино. Либо же аргентинцы приблизятся ко второму подряд Кубку мира.

Фото: Getty Images
4 место

Марокко — Испания

Сборная Марокко — Футбол Подробнее
Сборная Испании — Футбол Подробнее

Ремейк встречи 1/8 финала ЧМ-2022. Тогда марокканцы выбили испанцев, одержав победу в серии послематчевых пенальти (0:0, 3:0 пен.). А до этого сборные также встретились в 3-м туре группового этапа чемпионата мира в России (2:2). Выходит, Марокко не самый удобный соперник для Испании. А если гипотетически представить, что африканцы пройдут Францию, то с чего бы им бояться команду де ла Фуэнте? Да и хороший победный опыт против испанцев имеется.

Фото: Getty Images
5 место

Франция — Бельгия

Сборная Франции — Футбол Подробнее
Сборная Бельгии — Футбол Подробнее

Франция и Бельгия встречались в полуфинале ЧМ-2018 в России. Тогда в Санкт-Петербурге минимальную победу одержала команда Дидье Дешама. И после этого Франция обыграла Бельгию ещё четыре раза: трижды — в Лиге наций, а также в 1/8 финала Евро-2024. Сейчас французы в случае встречи также будут фаворитами. Однако вдруг именно сейчас Бельгия прервёт неудачную серию?

Фото: Getty Images
6 место

Норвегия — Швейцария

Сборная Норвегии — Футбол Подробнее
Сборная Швейцарии — Футбол Подробнее

Сборные Норвегии и Швейцарии пересекались только в отборочных матчах к чемпионату мира. Последняя официальная игра состоялась в сентябре 2013-го: тогда сильнее были швейцарцы (2:0). Также сборные сошлись в товарищеской встрече 31 марта 2026 года, завершившейся со счётом 0:0. А теперь есть шанс увидеть их битву в полуфинале ЧМ! Конечно, для этого нужно, чтобы случились сразу две сенсации. Но Норвегия уже выбила Бразилию, а швейцарцы прошли непростую Колумбию. Так что замахнуться на ещё один подвиг способны обе сборные.

Фото: Getty Images
7 место

Англия — Швейцария

Сборная Англии — Футбол Подробнее
Сборная Швейцарии — Футбол Подробнее

Англичане и швейцарцы пересекались в плей-офф Евро-2024. Тогда в четвертьфинале получилась напряжённая битва. Команды обменялись голами в основное время, добрались до серии пенальти, где сильнее была Англия (1:1, 5:3 пен.). В потенциальном полуфинале ЧМ-2026 команда Томаса Тухеля также будет фаворитом. Однако если Швейцария пройдёт Аргентину, то вряд ли будет бояться Англию. Но за всю историю очных встреч швейцарцы ещё ни разу не обыгрывали соперника: 10 поражений и три ничьих!

Фото: Getty Images
8 место

Марокко — Бельгия

Сборная Марокко — Футбол Подробнее
Сборная Бельгии — Футбол Подробнее

На прошлом чемпионате мира команды встречались на групповом этапе. Тогда Марокко одержало неожиданную победу — 2:0. Но как показал дальнейший ход турнира, успех оказался неслучайным. И сейчас, если состоится потенциальная встреча, Марокко снова будет фаворитом. Хотя для такой вывески в 1/2 финала должно случиться чудо. Трудно представить, что одновременно Марокко выбьет Францию, а Бельгия — Испанию.

Один из самых безумных камбэков на ЧМ в истории:
Камбэк с Египтом — тревожный знак для Аргентины. Топ-команде так играть непозволительно
Камбэк с Египтом — тревожный знак для Аргентины. Топ-команде так играть непозволительно
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