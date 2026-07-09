Незасчитанный гол Лэмпарда, например, подтолкнул мир к VAR. А рука Марадоны — ни к чему.

Главные скандалы в истории ЧМ и их последствия. От этих случаев полыхало задолго до Трампа

Отменённая красная карточка Фоларину Балогуну из сборной США перед матчем с Бельгией всколыхнула мир. Ничего прежде ФИФА от своего имени не делала. Не исключено, что скандал, в котором замешаны Джанни Инфантино и Дональд Трамп, выльется во что-то конкретное в виде последствий для игры. А пока этого не случилось, вспоминаем другие одиозные истории и скандалы на чемпионатах мира.

Гол-фантом Лэмпарда в ворота Германии на ЧМ-2010

Гол-фантом Лэмпарда в ворота Германии на ЧМ-2010 Фото: Cameron Spencer/Getty Images

1/8 финала чемпионата мира в ЮАР запомнилась прежде всего скандальным судейством в матче Англии и Германии. При счёте 2:1 в пользу немцев Фрэнк Лэмпард пробил издали по воротам Мануэля Нойера. Мяч от перекладины полетел вниз и пересёк линию ворот. Это увидели все, кроме лайнсмена и главного судьи Хорхе Ларрионды – арбитры не засчитали абсолютно чистый гол. В итоге британцы пропустили ещё дважды и покинули турнир.

Именно этот момент оказал ключевое влияние на введение автоматической системы взятия ворот. И, как следствие, на появление VAR.

Гол-фантом Хёрста в ворота Германии на ЧМ-1966

Гол-фантом Хёрста в ворота Германии на ЧМ-1966 Фото: BIPPA/Central Press/Hulton Archive/Getty Images

Незасчитанный мяч Лэмпарда в ворота Германии назвали местью за гол-фантом Джеффа Хёрста в финале чемпионата мира 1966 года. При счёте 2:2 встреча ушла в овертаймы – на 101-й минуте форвард пробил в перекладину, мяч отскочил куда-то в район линии. Англичане обрадовались, а судья Готтфрид Динст не видел момента. В итоге рефери пошёл к боковому – Тофику Бахрамову. А тот подтвердил взятие ворот Германии, хотя на повторах отчётливо видно, что мяч не пересёк линию.

Сговор Германии и Австрии на ЧМ-1982 ради выхода в плей-офф

«Матч позора» или «хихонский позор» – так в футбольной культуре назвали игру Германии и Австрии в 3-м туре группового этапа ЧМ-1982. Немцам для выхода в плей-офф требовалась победа, а австрийцев устраивало поражение с минимальным счётом. Так, собственно, и закончили – 1:0, подавляющую часть встречи откровенно убивая время.

Всё это стало возможным, потому что за день до того сборная Алжира обыграла Чили (3:2) и от этого результата можно было оттолкнуться. В итоге Германия вышла из группы с первого места, Австрия – со второго, а африканцы поехали домой. У трёх команд было равное количество очков (по четыре), всё решили дополнительные показатели.

Как итог – матчи решающих туров ЧМ и не только начали играть в одно время, чтобы исключить повторение подобных выходок.

Бойня сборных Италии и Чили на ЧМ-1962

Бойня сборных Италии и Чили на ЧМ-1962 Фото: Keystone/Hulton Archive/Getty Images

Эта игра считается самой жестокой в истории чемпионатов мира. Чили еле восстановилось после сокрушительного землетрясения 1960 года, в стране были проблемы. Приехавшим итальянцам не очень понравилось, как страна-хозяйка подготовилась. Журналисты называли Чили отсталой страной, а столицу Сантьяго – «помойкой с неработающими телефонами, редкими, как верные мужья, такси и безграмотным, пьющим и бедным населением». В ответ чилийские медиа вспомнили фашистское прошлое Италии, коррумпированность и мафиозную опухоль.

Всё это передалось футболистам, которые вышли не играть, а убивать. На 12-й секунде – первый фол, на восьмой минуте – первое удаление. Изгнанного с поля Джорджо Феррини с поля уводила полиция, потому что иначе не получалось. Футбола не было, команды лупили друг друга по ногам и не только, чилиец Лионель Санчес сломал нос итальянцу Умберто Маскио. Европейцы заканчивали «игру» вдевятером при счёте 0:2.

Случившееся не осталось незамеченным, на ФИФА оказывали мощнейшее давление. Организацию просили пересмотреть подход к судейству. Лёд тронулся – на ЧМ-1970 появились жёлтые и красные карточки.

Рука бога

Гол Диего Марадоны в четвертьфинале ЧМ-1986 Фото: Allsport/Getty Images

Рассказывать тут нечего, вы и так всё прекрасно знаете. Это один из самых известных голов в истории футбола. Диего Марадона забил рукой в четвертьфинале ЧМ-1986 в ворота Англии. У ситуации есть и другой герой, помимо знаменитого футболиста – ведь это арбитр из Туниса Али Бин Нассер зафиксировал взятие ворот, посчитав, что гол забит головой.

В этом же матче Марадона забил так называемый Гол столетия – прошёл чуть ли не всю команду соперника и огорчил Питера Шилтона во второй раз. Даже обидно, что этот гол оказался в тени Руки бога. Ведь с футбольной точки зрения он куда ценнее – ведь стал ещё и победным. А Аргентина в итоге тот турнир выиграла.

Дождь из карточек имени Валентина Иванова

Валентин Иванов показывает красную карточку в матче 1/8 финала ЧМ-2006 между Португалией и Нидерландами Фото: Alexander Heimann/Getty Images

Матчу 1/8 финала ЧМ-2006 между Португалией и Нидерландами было суждено войти в историю не из-за футбольных, а из-за судейских хайлайтов. Валентин Иванов тогда показал 16 жёлтых карточек и четыре красных. Недостижимый уровень по сей день. Но надо сказать, что решения российского арбитра на назовёшь произволом – карточки футболисты видели перед собой по делу. Правда, их это особо не остудило.

Помните ли вы, как закончилась та встреча? Португальцы минимально победили благодаря голу Манише. Однако ещё долго обсуждали не это, а работу Иванова.

Конфликт Зидана и Матерацци в финале ЧМ-2006

Конфликт Зидана и Матерацци в финале ЧМ-2006 Фото: Simon Bruty/Anychance/Getty Images

Один из главных моментов в истории турнира как такового. Эхо случившегося ещё много лет догоняло и команды, и главных участников конфликта. Да и вы и так всё знаете: Марко Матерацци довёл Зинедина Зидана, получил головой в грудь в первом овертайме и добился удаления француза в кульминационный момент встречи.

До сих пор идут споры, стоило ли отвечать на провокацию, ведь капитан французской сборной, скорее всего, участвовал бы в серии пенальти – а тогда, может, победила бы другая команда.

Что ещё вспоминается — коротко

Укус Суареса/Жест Эффенберга Фото: Getty Images

Судейский беспредел на ЧМ-2002 – сборной Южной Кореи многое прощалось, она дошла до полуфинала, по пути не без вопросов высадив Италию и Испанию.

Укус Суареса на ЧМ-2014 – после дисквалификации за аналогичный случай с Браниславом Ивановичем Луис снова сделал это, теперь уже против Джорджо Кьеллини. Последствия были мощными: длительный бан и отсутствие в голосовании за «Золотой мяч», несмотря на феерический сезон в «Ливерпуле». Впрочем, Суаресу это не помешало тем же летом перейти в «Барселону» и стать суперзвездой.

Жест Эффенберга на ЧМ-1994 – немецкий футболист вошёл в историю, показав болельщикам средний палец в ответ на оскорбления с трибун. Почти сразу главный тренер команды Берти Фогтс отправил игрока домой. В сущности так закончилась карьера большого игрока в национальной команде.

Принц Кувейта и отмена гола на ЧМ-1982 – возможно, главная отмена забитого мяча в истории турнира. Советский арбитр Мирослав Ступар засчитал противоречивый гол Франции в ворота Кувейта. Это взбесило трибуны и лично принца арабской страны Фахида, который руководил местной федерацией. Он спустился к игрокам на бровку, вклинившись в скандальную разборку. Судья недооценил инцидент и в итоге отменил гол, даже убедив в решении французов. А потом получил пожизненный бан от ФИФА.