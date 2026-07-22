Каким будет новый «Краснодар»? Жизнь без Сперцяна, новая роль Кривцова и много новичков

Возвращаемся от повестки ЧМ-2026 к российским реалиям. И вспоминаем главную новость межсезонья – да, мы про уход из «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Аль-Ахли». Российский клуб получил за игрока € 25 млн, при том что в Европе за него не предлагали больше € 12 млн. Сам армянский полузащитник подписал контракт по схеме «3+1» с зарплатой € 6 млн в год. И этот трансфер – важный маркер происходящей перестройки клуба.

Но пока давайте о Сперцяне. За то время, пока оформлялась сделка, вы могли натыкаться на самые разные мнения. Одни критивали. Например, бывший тренер «Краснодара» Владимир Ивич не считает переезд в Саудовскую Аравию хорошей идеей для Эдуарда. Хотя сам работает в ОАЭ. Кто-то активно продвигал идею, что Эдуард выбрал деньги, а не футбол. И критиковал за нежелание ехать в средний европейский клуб и пробиваться к вершине. Есть и те, кто призывал не делать выводы, не выслушав мотивацию самого футболиста. Он её, кстати, окончательно не обозначил. Это будет потом. Вскоре мы наверняка узнаем истинные мотивы выбора именно Саудовской Аравии. Послушаем про предложения из Европы, которые по тем или иным причинам были отклонены.

Мы поняли и важную вещь про «Краснодар». Клуб больше не живёт в парадигме идеи, что сильные воспитанники и лидеры команды должны уходить только в большие европейские клубы. А не во что-то среднее, где нет явных перспектив. «Аль-Ахли», конечно, не среднее – это один из ведущих азиатских клубов. Но не европейская топ-лига.

При этом «Краснодар» получил рыночное предложение (ценник в € 20+ млн был обозначен давно, однако некоторыми навязчиво игнорировался) и принял его, может, даже без нравоучительных дискуссий. Говорит ли это о том, что теперь «Краснодара» будет жить в рынке, а не по принципам? На одной, пусть и большой истории трудно делать выводы. Но если что-то подобное повторится, то сделаем.

Эдуард Сперцян в «Аль-Ахли» Фото: ФК «Аль-Ахли»

Сперцян не единственная летняя потеря. Из клуба также ушёл Виктор Са – один из любимых фланговых игроков Мурада Мусаева. Главный тренер очень ценил игровые возможности бразильца, однако контракт закончился, а сам Са, вероятно, хочет ещё поиграть на родине. Ушёл и Джованни Гонсалес, которого очень захотел забрать «Ривер Плейт». Плюс клуб расстался с Олакунле Олусегуном (перебрался в «Ростов») и Густаво Сантосом (аренда в «Волос»). Их трудно назвать важными футболистами, оба находились в аренде, однако трёх игроков, которые были важнейшими в двух последних сезонах, клуб потерял.

Плюс мы ещё не понимаем статус Джона Кордобы. Кто знает, может, и он получит предложение после чемпионата мира, несмотря вылет Колумбии в 1/8 финала? В странах Персидского залива за ним давно следят. Так что почему бы и нет? В любом случае Кордоба пока только после травмы, старт сезона может пропустить.

Важнейший вопрос: есть ли у «Краснодара» очевидный план, как не просто возместить потенциальные потери, а не стать слабее? Вряд ли кто-то поймёт, если клуб возьмёт сезон на перестройку, обновление или перезагрузку и при этом откажется от борьбы за золото. После того, как три сезона подряд боролся за чемпионство? В это просто не верится.

Подписания уже есть: Илья Вахания, купленный ещё зимой, Даниил Уткин – воспитанник, от которого вряд ли ждут, что он заменит Сперцяна, будет лидером и обновит рекорды по системе «гол+пас». Эта роль больше подходит Никите Кривцову. Плюс подъехал Магомед Оздоев – опытный лидер, но явно не на позицию экс-капитана, а скорее в опорную зону.

Недавно мы увидели официальное объявление о подписании Дмитрия Воробьёва. Редкий сюжет, когда клуб, судя по всему, даже особо не торговался. Они хотели нападающего с российским паспортом и получили его за € 7,3 млн. При этом сам Дмитрий очень хотел перейти именно в «Краснодар». Вариант ли это на случай ухода Кордобы? Мы не знаем. Но подстраховка в любом случае есть. Если нет, то клуб впервые за долгое время войдёт в сезон с двумя классными нападающими.

А самый дорогой на данный момент летний трансфер – подписание полузащитника «Крузейро» Кристиана за € 9,6 млн. Бо́льшую часть карьеры 25-летний полузащитник провёл на правом фланге, однако может сыграть как в опорной зоне, так и плеймейкером. Вряд ли Мусаев рассчитывает на него именно в последней роли. Вероятно, это прямая замена Са. Но если у Кривцова не пойдёт в новом амплуа – варианты есть.

Чего ждать ещё? Большой слух лета – возможная аренда Арсена Захаряна с правом выкупа. Причём информация об этом появлялась как в российских, так и в испанских медиа. При этом представитель игрока Геннадий Голубин заявил, что никаких контактов между клубами не было.

Но даже если мы рассуждаем гипотетически: нынешний Захарян – игрок такого статуса, который приедет в Россию и сразу будет лидером в топ-клубе? Вряд ли. Потому что когда стабильно не играешь три года, сложно сразу же вернуть когда-то имевшийся уровень. Тем более одно дело, когда ты приехал бы к условному Шварцу, который тебя хорошо знает и доверяет. А другое – в «Краснодар»: про Мусаева можно говорить разное, однако очевидный факт – у него играют сильнейшие, а не те, кто заслуживает этого по какому-то околофутбольному статусу. Так что возвращать форму и себя Захаряну нужно явно не в «Краснодаре». Да и места ему там просто нет. Он не классическая «десятка», какой был Сперцян – может сыграть на фланге, но там есть Батчи. А теперь ещё и Кристиан.

Арсен Захарян Фото: Getty Images

Так что даже если это приглашение и случится, то больше будет выглядеть как усреднение команды, а не как усиление. Очевидно, после ухода Сперцяна требуется уже сформировавшийся игрок, который сразу будет лидером. Однако пока даже в слухах такие не просматриваются. В сезон команда войдёт с Никитой Кривцовым в новой роли, а дальше – есть 10 туров, чтобы приобрести кого-нибудь ещё.

Главный вопрос, стоящий перед клубом: «Краснодар» хочет собрать улучшенную версию команды или укрепиться теми, кто готов и просто доступен? Наверняка нейтральным болельщикам хочется, чтобы он пошёл по первому пути. Для этого нужно потратиться на игроков, которые сразу смогут заменить ушедших. Возможно, даже вывалить рекордную сумму. Но готовы ли к этому в «Краснодаре» и хотят ли ещё большего обновления? Уверенности в этом нет.