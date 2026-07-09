Франция вырастила себе проблемы. Теперь эти игроки зарубятся с ней на ЧМ за Марокко

В середине января мы анонсировали финал Кубка Африки между Сенегалом и Марокко текстом про причины небывалого подъёма марокканского футбола. Реформы внутри страны и ранний отъезд перспективных ребят – это всё, конечно, большой позитив. Но без подпитки извне сборная Марокко и близко не стала бы настолько сильной, что уже второй ЧМ кряду готова залететь в топ-4.

Представители марокканской федерации пристально следят за потенциальными звёздами с корнями их страны, ведь беженцев из Марокко хватает во всей Европе. Либо за теми, кто не может пробиться в основу более звёздных сборных. Особый дар убеждения тоже на месте. Софьян Амрабат вот играл за Нидерланды U15. А на взрослом уровне, несмотря на уговоры Дика Адвоката, предпочёл Марокко. Просто его вместе с семьёй пригласили в Рабат и впечатлили фанатской поддержкой.

Помимо Амрабата, Нидерланды взрастили для марокканцев Нуссайра Мазрауи и Анасса Салах-Эддина. Испания неосознанно помогла с прокачкой Ашрафа Хакими и Браима Диаса. В Бельгии получили футбольное образование Исмаэль Сайбари и Билал Эл-Ханнус.

Франция исключением, конечно, не стала. Сегодня в четвертьфинале ЧМ-2026 Марокко сыграет как раз с ней. И будет крайне символично, если представленные далее футболисты помешают французам шагнуть дальше.

Исса Диоп – воспитанник «Тулузы» и чемпион Евро U19 вместе с Мбаппе

Возраст: 29 лет

Амплуа: центральный защитник

Нынешний клуб: «Фулхэм»

Трансферная стоимость: € 8 млн

Исса Диоп Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Диоп появился на свет в Тулузе и рос в одноимённом клубе, уже в 20 лет примерив капитанскую повязку. Играл за юношеские и молодёжные сборные Франции с U15 по U21. Рос в семье сенегальца и марокканки. Более того, его дедушка Либассе засветился в «Бордо» и стал первым сенегальцем в истории Лиги 1. Выбор сборной был обширным. И поначалу он казался очевидным: где родился, там и пригодился.

В 2016-м Диоп выиграл с Францией U19 молодёжный Евро, заодно забив в финале Италии с юным Федерико Димарко. Попал в символическую сборную. Рядом с Исса блистали Килиан Мбаппе и Маркус Тюрам. Перспективы маячили заоблачные. В 2018-м «Вест Хэм» приобрёл защитника за € 25 млн. Тот выдал высокий уровень против «Манчестер Юнайтед» и заслужил персональную похвалу от Жозе Моуринью: «Фантастический матч. Поздравляю скаута, который нашёл 21-летнего парня Диопа. Настоящего монстра, который доминировал в единоборствах».

Дальше, правда, карьера Исса застопорилась. Переезд в «Фулхэм» помог лишь временно: в АПЛ-2025/2026 у защитника всего 13 матчей. Во взрослой сборной Франции о нём давно не вспоминали. Но тут случилась травма Найефа Агера, и в Марокко осознали: у Диопа же есть марокканские корни. Дебют состоялся только в марте 2026-го. Зато на ЧМ парень незаменим (приберегли его только на встречу с Гаити) и спас марокканцев в 1/16 финала, кивком головы переведя игру с Нидерландами в овертайм.

Редуан Халал – воспитанник «Монпелье» и бывший партнёр Гюсто во Франции U17

Возраст: 23 года

Амплуа: центральный защитник

Нынешний клуб: «Мехелен»

Трансферная стоимость: € 5 млн

Редуан Халал Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Уроженец Монпелье и воспитанник одноимённого клуба. Как и Диоп, Халил дебютировал за основу Марокко в марте 2026-го. Но примерял марокканскую форму ещё в сборных U20 и U23. Во втором случае став чемпионом молодёжного Кубка Африки. В 2019 году вызывался в команду Франции U17 на один товарищеский матч, посмотрев со скамейки за игрой Мало Гюсто и Элье Ваи. Безуспешно пробовался в молодёжке «Атлетико».

Из бельгийского «Мехелена» в сборную Франции не зовут – не тот уровень. А вот в Марокко – пожалуйста. На ЧМ-2026 у Редуана пока всего два выхода на поле. Матч с Гаити мало что значил. Тем не менее против Канады защитник отбегал все 90 минут и поучаствовал в разгроме хозяев турнира.

Айюб Буадди – воспитанник «Лилля», экс-капитан Франции U21 в 18 лет, цель топ-клубов

Возраст: 18 лет

Амплуа: центральный полузащитник

Нынешний клуб: «Лилль»

Трансферная стоимость: € 50 млн

Айюб Буадди Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Если вы следите за трансферными новостями, то точно встречали такие заголовки: «Манчестер Сити» ведёт переговоры по Буадди» (Фабрицио Романо), «Арсенал» интересуется Буадди» (Sky Sports), «Скауты «Реала» следят за Буадди» (АS), «Ливерпуль» общался с представителями Буадди» (тоже Романо). Буадди-Буадди-Буадди – разговоров о его трансфере из «Лилля» хватает. 18-летний талант царит в центре поля на ЧМ-2026 и заслуженно привлёк внимание грандов. А ведь мог смотреть за турниром со стороны и ждать приглашения в сборную Франции.

Айюб родился в марокканской семье из небольшого французского городка Санлис и с 2021 года прокачивается в «Лилле». Выступал за все местные сборные с 16 лет, в команде U21 даже носил капитанскую повязку. При том что ему всего 18. Провёл в сезоне-2025/2026 42 матча во всех турнирах. Ещё в 2024-м The Guardian включал полузащитника в список главных талантов нового поколения. Повод – важная роль в победе в матче с «Реалом» в Лиге чемпионов.

Дидье Дешам тем не менее Буадди проигнорировал. Тот не оценил такой шаг: не захотел ждать французов и попал в заявку Марокко на ЧМ-2026, ни разу до этого не сыграв за африканского гранда. Мохамед Уаби обкатал перспективного новичка в трёх товарищеских матчах. Айюб сразу стал основным, пропустив лишь малозначимую игру 3-го тура группового этапа с Гаити. Между прочим, в сборной из топ-10 рейтинга ФИФА. И будучи седьмым в рейтинге наиболее молодых игроков ЧМ-2026.

Как только Айюб показал класс на фоне Каземиро, Бруно Гимарайнса и Лукаса Пакета, тут же завирусилось фото, как он в 10 лет болеет за Марокко на ЧМ-2018 в «Лужниках». И вот парнишка уже и сам один из лучших на чемпионате мира. Почувствовали себя старыми?

Самир Эль-Мурабет – воспитанник и лидер «Страсбурга»

Возраст: 20 лет

Амплуа: центральный полузащитник

Нынешний клуб: «Страсбург»

Трансферная стоимость: € 22 млн

Самир Эль-Мурабет Фото: Vincent Carchietta/Getty Images

Ещё один дебютант сборной Марокко в 2026 году. Прошедший сезон – первый полноценный для Эль-Мурабета во взрослом футболе. И вполне успешный, если посмотреть на взлёт его ценника: от € 50 тыс. до € 22 млн. Аж 48 сыгранных матчей за «Страсбург» и 2+3 – приглашение на ЧМ-2026 точно оправданно. Тем более ранее Самир играл за Марокко U20, сразу миновав французские молодёжки.

Именно Эль-Мурабет – главный в «Страсбурге» по количеству проведённых матчей в сезоне Лиги 1 (33). И соавтор уникального достижения: с ним клуб стал первым в топ-5 лиг, кто выпустил стартовый состав из рождённых в 2000-х годах игроков. Есть у Самира и победный гол в ворота будущего триумфатора Лиги конференций «Кристал Пэлас». 77 минут – столько он провёл на ЧМ. Да, немного, и всё же в концовках Эль-Мурабет выходит неизменно.

Аззедин Унаи – родился и вырос в Марокко, но стал звездой в Лиге 1

Возраст: 26 лет

Амплуа: центральный полузащитник

Нынешний клуб: «Жирона»

Трансферная стоимость: € 10 млн

Аззедин Унаи Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Унаи отличается от всех в списке: родился в Касабланке, во Францию переехал только в 18 лет. Как раз будучи игроком сборной Марокко U20. Но как здесь не отметить Аззедина, если он целиком состоялся как профессионал во Франции? Вот ты выступаешь в третьей по силе французской лиге за скромный «Авранш». А сразу после тянешь уровень Лиги 1 в составе «Анже» и примеряешь форму национальной команды на Кубке Африки – 2022. Следом – входишь с ней в топ-4 на чемпионате мира. За тебя € 8 млн выкладывает сам «Марсель».

Во французском гранде Унаи не заиграл. Его даже отдавали в аренду «Панатинаикосу». Прошлым летом он ушёл в «Жирону». И вылетел с ней в Сегунду, несмотря на 5+2 в 24 матчах. Тем не менее после ЧМ ждём новый скачок в его карьере: всё-таки полузащитник закинул дубль Канаде в 1/8 финала и, будучи основным в одной из сильнейших сборных мира, наверняка потреплет нервы фавориту турнира.

Жессим Яссин – воспитанник «Дюнкерка» и победитель ЧМ U20

Возраст: 20 лет

Амплуа: правый вингер

Нынешний клуб: «Страсбург»

Трансферная стоимость: € 12 млн

Жессим Яссин Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

На ЧМ-2026 Яссин отбегал только 61 минуту в двух матчах. И забил гаитянам. А вот на уровне ЧМ U20 осенью 2025-го огорчал голами Испанию и США, угощал двумя ассистами Бразилию, становился чемпионом мира и попадал в символическую команду турнира. Как раз вскоре после этого Жессим перешёл в «Страсбург» за € 7 млн. Повод был не только в удачном выступлении за марокканскую молодёжку: с «Дюнкерком» он добирался до полуфинала Кубка Франции, его признавали главным открытием месяца в Лиге 2.

В «Страсбурге» Яссин, как и в сборной, – игрок ротации. Шансы выйти против уставших французских звёзд есть. От одной из них Жессим уже получал персональную похвалу: Усман Дембеле подходил к нему после матча и, если верить сайту ledauphine, отмечал его высокий уровень.

Нейл Эль-Айнауи – воспитанник «Нанси» и сын лучшего теннисиста в истории Марокко

Возраст: 25 лет

Амплуа: центральный полузащитник

Нынешний клуб: «Рома»

Трансферная стоимость: € 23 млн

Нейл Эль-Айнауи Фото: Alex Slitz/Getty Images

Нейл – сын бывшего теннисиста из топ-20 рейтинга ATP Юнеса Эль-Айнауи. То есть выбор национальной команды перед ним едва ли стоял. Хотя заигравший не за Либерию, а за США Тимоти Веа поспорил бы. Прокачивать спортивную ментальность полузащитника точно было кому. Он родился во французском Нанси и окреп в одноимённом клубе. Прошлым летом «Рома» не пожалела за него € 23,5 млн.

Джан Пьеро Гасперини определил Эль-Айнауи в ротацию. Тем не менее свыше 1700 минут за сезон Нейл провёл, оформив 2+2 во всех турнирах. За молодёжку Марокко у него всего одна сыгранная минута. Ничего страшного, ведь с осени 2025-го полузащитник накопил уже 21 матч за главную сборную. Забивал Эквадору и Парагваю в товарищеских встречах, добирался до финала Кубка Африки, неизменно выходит в старте на ЧМ-2026. Не хватает только результативных действий на турнире. Возможно, момент пришёл?

Ещё у Марокко есть Мохамед Амин Сбаи. На нынешнем ЧМ 25-летний вингер «Анже» пока не играл. Но как знать – может, именно он станет марокканским джокером?

Ещё здорово протащить сборную на турнире мог 21-летний воспитанник «Монако» Элисс Бен-Сегир. Не зря же «Байер» отдал за него прошлым летом € 32 млн. Всё испортили травмы в первой половине года. Но и без него Франции есть кого опасаться. В том числе собственных воспитанников.