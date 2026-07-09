«Спартак» отдал защитника, сделка «Челси» и «МЮ», форвард в «Барсу». Трансферы и слухи дня

На чемпионате мира в США, Мексике и Канаде с каждым днём становится интереснее. Финал всё ближе! Но и трансферные новости радуют интригующими сделками. Какая информация поступила за последние 24 часа? Рассказываем в нашем традиционном дайджесте.

Главные состоявшиеся трансферы

«Спартак» отправил Самошникова в Казань

Защитник «Спартака» Илья Самошников проведёт сезон-2026/2027 в аренде в «Рубине». Москвичи объявили об уходе 28-летнего игрока на один год. Сделка не подразумевает опцию выкупа. Ранее Самошников уже выступал за «Рубин» с 2020 по 2023 год, после чего ушёл в «Локомотив». А в 2025-м перебрался уже в «Спартак». В прошлом сезоне Илья больше лечился, чем играл: провёл за команду семь матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

В «Интере» появился новый вратарь

Иван Проведель Фото: inter.it

«Интер» нашёл замену покинувшему клуб на правах свободного агента Яну Зоммеру. Миланцы объявили о переходе голкипера «Лацио» Ивана Проведеля. С футболистом подписан контракт до конца июня 2029 года. А сумма трансфера составила € 3 млн. Проведель выступал за римлян с лета 2022-го, а до этого играл за «Специю», «Эмполи» и ещё ряд итальянских клубов. В прошлом сезоне 32-летний голкипер провёл 29 матчей во всех турнирах, 12 из них — «на ноль». Всего Иван пропустил за сезон 30 мячей.

«Реал» отпустил Франа Гарсию

Защитник мадридского «Реала» Фран Гарсия перешёл в «Бетис». Контракт 26-летнего испанца с новым клубом подписан до 2030 года. Сумма трансфера составила € 4 млн. Также «Реал» сохраняет за собой 50% от суммы будущей перепродажи воспитанника. В прошлом сезоне Гарсия провёл 29 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Напомним, Фран вернулся в «Реал» летом 2023 года после успешного выступления за «Райо Вальекано». Вместе с командой он выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Большая сделка для «Ипсвича»

Эмерсонн Фото: itfc.co.uk

Новичок АПЛ «Ипсвич» оформил рекордный трансфер в своей истории. Клуб приобрёл у «Тулузы» нападающего Эмерсонна. Сумма трансфера составила € 28 млн плюс бонусы. Сам футболист подписал контракт сроком на пять лет. Эмерсонн стал первым игроком из Бразилии в истории «Ипсвича». В прошлом сезоне 21-летний форвард провёл за «Тулузу» 34 матча, в которых забил восемь мячей и оформил три ассиста.

Главные трансферные слухи дня

«МЮ» покупает игрока «Челси»

Андрей Сантос Фото: Shaun Botterill/Getty Images

«Манчестер Юнайтед» достиг соглашения с «Челси» о трансфере Андрея Сантоса. Как сообщил инсайдер Дэвид Орнштейн, лондонцы получат за 22-летнего полузащитника £ 48 млн плюс £ 2 млн в виде бонусов. Также «Челси» достанется 10% от суммы будущей продажи игрока. Сантос уже получил разрешение пройти медицинское обследование для «Манчестер Юнайтед». Личные условия контракта между игроком и клубом также согласованы. Как отметил Фабрицио Романо, Сантос хотел покинуть «Челси» и перебраться именно в «МЮ».

Гринвуд едет в Турцию

«Марсель» и «Фенербахче» договорились о трансфере вингера Мэйсона Гринвуда, сообщает RMC Sport. Сумма сделки составит € 40 млн плюс бонусы. На Гринвуда также претендовал «Атлетико», но футболист отдал предпочтение «Фенербахче». Англичанин собирается подписать четырёхлетний контракт с зарплатой в € 10 млн после вычета налогов. Отмечается, что 40% от суммы трансфера получит бывший клуб Гринвуда — «Манчестер Юнайтед». Хотя инсайдер Романо заявил, что «МЮ» достанется лишь € 6-7 млн.

«Барселона» пошла за Адейеми

Карим Адейеми Фото: Leon Kügeler/Getty Images

Неожиданный поворот! «Барселона» отправила предложение дортмундской «Боруссии» по переходу нападающего Карима Адейеми, сообщил Романо. По данным инсайдера, игрок хочет перейти только в каталонский клуб. «Барса» сделала предложение и собирается заполучить Адейеми сейчас, ожидая решения «Боруссии». А близкий к испанской команде журналист Жерар Ромеро отметил, что сумма сделки может составить € 35 млн.

«Арсенал» заберёт лидера «Ньюкасла»?

Полузащитник «Ньюкасла» и сборной Бразилии Бруно Гимарайнс сообщил своему клубу о желании перейти в «Арсенал», информирует Sky Sports. По информации Романо, два предложения лондонцев в £ 55 млн и £ 65 млн уже были отклонены. Однако чемпионы Англии планируют продолжить переговоры. Сумма в диапазоне от £ 65 млн до £ 90 млн может заинтересовать «сорок». Отметим, что в случае осуществления трансфера бразилец станет третьей крупной продажей клуба в летнее трансферное окно. Ранее «Ньюкасл» покинули вингер Энтони Гордон (ушёл в «Барсу») и полузащитник Сандро Тонали (перебрался «Тоттенхэм»).

«Атлетико» забирает игрока «Спортинга»

Мортен Юльманн Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Фабрика талантов продолжает работу: ещё один игрок «Спортинга» уходит в топ-клуб. Как сообщает Романо, полузащитник Мортен Юльманн перебирается в «Атлетико». Сумма трансфера составит € 40 млн плюс бонусы. В сделке был заинтересован главный тренер испанцев Диего Симеоне, который высоко оценивает качества датчанина. В сезоне-2025/2026 27-летний Юльманн сыграл в 45 матчах во всех турнирах за «Спортинг», забил три гола и отдал шесть результативных передач.

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