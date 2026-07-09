Теневой герой Франции на ЧМ. Неприкосновенен для Дешама, несмотря на давний скандал

Сборная Франции – самая главная команда звёзд на чемпионате мира. Смотришь на состав – и его блеск мгновенно ослепляет. Килиан Мбаппе, Майкл Олисе, Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Брэдли Баркола – всё это выглядит как набор элитных спорткаров в гараже какого-нибудь толстосума. Дидье Дешаму страшно повезло. Выбор просто невероятный!

Спускаемся ниже – и видим Вильяма Салиба из чемпионского «Арсенала» и Жюля Кунде, который даёт стиля и на поле, и за его пределами. Там же – новичок «Реала» Ибраима Конате, реактивный защитник-бомбардир Тео Эрнандес, его брат Лукас, который пылесосит трофеи с «ПСЖ», и Дайо Юпамекано, который, как к нему ни относись, уже много лет – важная фигура в обороне «Баварии».

На этом звёздном, сияющем фоне слегка теряется Адриен Рабьо. В позапрошлом сезоне он играл в «Марселе». В прошлом – рубился за «Милан» и пролетел с клубом мимо Лиги чемпионов. Рабьо вообще последний раз играл в еврокубках давно – в сезоне-2022/2023. Тогда он был в «Ювентусе», команда не смогла пробиться в плей-офф ЛЧ. А в Лиге Европы дошла до полуфинала, где уступила «хозяйке» турнира – «Севилье».

И тем не менее для Дидье Дешама Рабьо – важнейшая фигура центра поля. На ЧМ-2026 он пропустил только один матч – с Норвегией в 3-м туре группового этапа. К тому моменту обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф, так что игра, по сути, была проходная. В рамках ротации Рабьо дали отдохнуть.

Адриен Рабьо на ЧМ-2026 Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Во всех остальных встречах он играл от свистка до свистка. А вот партнёры рядом с ним менялись. Против Сенегала и Швеции Рабьо играл в паре с Орельеном Тчуамени. А против Ирака и Парагвая – с Ману Коне. Дешам может корректировать центр поля под конкретного соперника, однако Рабьо это не затрагивает. Он в хорошем смысле неприкосновенен. Абсолютно основной игрок. Малозаметный на фоне суперзвёзд в атаке, но при этом очень важный.

Рабьо – отличный бокс-ту-бокс. У него нет какого-то одного выдающегося качества. Однако при этом все его качества в сумме делают его очень классным и полезным игроком. Адриен хорош с мячом, может отдать передачу. К примеру, ассист в матче с Сенегалом на Брэдли Баркола – просто конфета!

Вместе с этим Рабьо здорово контролирует темп игры. А ещё – выдающимся образом ведёт борьбу. Он крепко сложен, но всё же не «шкаф». Однако выиграть у него единоборство очень сложно любому оппоненту. Рабьо колюч, иногда кажется, что у него локти по всему телу. Соперники от него буквально отлетают.

Сложно сказать, натренированное это или в большей степени природное. Но факт остаётся фактом: выиграть у Рабьо силовую борьбу очень трудно. В сборной Франции много атлетов (практически все), однако даже на этом фоне Адриен с его умением доминировать в единоборствах выделяется.

Вероятно, во многом за это качество его так ценит Массимилиано Аллегри. Рабьо несколько лет играл под его руководством в «Ювентусе», а летом 2025-го поехал к Максу в «Милан». Поехал, кстати, именно из-за единоборства. В начале сезона-2025/2026, когда Адриен ещё был в «Марселе», он подрался в раздевалке с партнёром по команде Джонатаном Роу. В итоге на трансфер выставили обоих.

Адриен Рабьо в «Марселе» Фото: Neal Simpson/Getty Images

Правда, если Роу и так готовы были продать – даже без драки, то Рабьо был одним из лучших игроков команды. Сезон-2024/2025 получился самым результативным в его карьере. В 29 матчах Лиги 1 Адриен оформил 9+5 и помог «Марселю» вернуться в Лигу чемпионов. Летом 2025-го, по словам тогдашних боссов клуба, Рабьо был предложен новый контракт с беспрецедентной для «Марселя» зарплатой. Однако затем – драка и трансфер в «Милан» всего за € 7 млн.

Удивительно, но это единственный трансфер Рабьо за деньги. В других случаях, когда Адриен менял команды, он переходил свободным агентом. Причём – скандально. Его интересы представляет мама – Вероник. Адриен однажды сказал о ней так:

Адриен Рабьо полузащитник сборной Франции «Это здорово, что мама занимается моими делами! В футболе она всё делает правильно, как и в жизни. У неё большой жизненный опыт. Иногда люди не совсем понимают её решения. Даже я иногда не понимаю. Но доверяю, ведь она всегда права».

Перед тем как перейти в «Ювентус» летом 2019-го, Рабьо при содействии мамы-агента отказался продлевать контракт с «ПСЖ» и из-за этого не играл полгода. В парижском клубе, который воспитал Адриена, обиделись на игрока и его представительницу. За сборную в то время Рабьо не играл тоже, потому что ярко выступил перед ЧМ-2018.

Дешам не включил Адриена в финальную заявку – но добавил в резервный список. То есть если бы кто-то из основы выбыл, ему на замену взяли бы игрока из резерва. Это мог быть и Рабьо. Однако незадолго до ЧМ Адриен выступил с заявлением и сообщил, что быть в резервном списке его не устраивает и что выполнять программу для резервистов он не намерен. В шоке были все – от простых болельщиков до руководителей французской Федерации футбола.

Адриен Рабьо и Дидье Дешам Фото: Darko Bandic/AP Photo/ТАСС

В тот момент казалось, что карьера Рабьо в сборной закончилась, едва начавшись. Франция к тому же взяла ЧМ-2018, недостатка сильных игроков там не наблюдалось. При этом в 2019-м Адриен сказал, что, если будет случай, он с радостью сыграет за национальную команду. И вот в августе 2020-го на фоне классных выступлений Рабьо за «Ювентус» Дешам оттаял и пригласил его в сборную. И с тех пор приглашает всегда.

Рабьо сыграл на двух чемпионатах Европы, взял Лигу наций и дошёл до финала ЧМ-2022. К слову, на турнире в Катаре Франция, как и сейчас, играла с Марокко. Только тогда они встретились не в четвертьфинале, а уже в полуфинале. Это был единственный матч, который Рабьо пропустил. Его сразила простуда. Впрочем, французы справились и без него.

Нынешняя сборная Марокко не хуже той, что была на ЧМ-2022. А играет она даже ярче. Очень досадно, что из-за травмы на поле не выйдет главный марокканский форвард Исмаэль Сайбари. Однако и без него состав Марокко хорош: Браим Диас, Ашраф Хакими, Аюб Буадди, Аззедин Унаи и другие уважаемые люди.

Каждый из них наверняка разок да наткнётся на Рабьо. И это наверняка будет болезненно – при всей крепости марокканцев. Кого Дешам выберет из пары Тчуамени – Коне – вопрос. Пока Дидье их тасует. А вот Рабьо тасовке не подлежит. Он сыграл во всех предыдущих встречах, которые имели турнирное значение. И с вероятностью, близкой к 100%, выйдет в старте против Марокко.

Сиять наверняка будут другие. Однако у Рабьо нет такой задачи. От него требуется, чтобы под сиянием атаки был надёжный, прочный фундамент. И Адриен при помощи партнёров способен его обеспечить. Это знают и Дешам, и Аллегри, и другие тренеры, которые с ним работали.