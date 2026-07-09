Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

ЧМ-2026: Франция — Марокко, 1/4 финала, Адриен Рабьо — чем хорош полузащитник сборной, статистика, скандал с Дешамом, 9 июля 2026

Теневой герой Франции на ЧМ. Неприкосновенен для Дешама, несмотря на давний скандал
Дмитрий Бажанов
Адриен Рабьо — помощник французских суперзвёзд
Комментарии
Адриен Рабьо — важнейший помощник французских суперзвёзд на чемпионате мира. Чем же он так хорош?

Сборная Франции – самая главная команда звёзд на чемпионате мира. Смотришь на состав – и его блеск мгновенно ослепляет. Килиан Мбаппе, Майкл Олисе, Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Брэдли Баркола – всё это выглядит как набор элитных спорткаров в гараже какого-нибудь толстосума. Дидье Дешаму страшно повезло. Выбор просто невероятный!

Спускаемся ниже – и видим Вильяма Салиба из чемпионского «Арсенала» и Жюля Кунде, который даёт стиля и на поле, и за его пределами. Там же – новичок «Реала» Ибраима Конате, реактивный защитник-бомбардир Тео Эрнандес, его брат Лукас, который пылесосит трофеи с «ПСЖ», и Дайо Юпамекано, который, как к нему ни относись, уже много лет – важная фигура в обороне «Баварии».

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На этом звёздном, сияющем фоне слегка теряется Адриен Рабьо. В позапрошлом сезоне он играл в «Марселе». В прошлом – рубился за «Милан» и пролетел с клубом мимо Лиги чемпионов. Рабьо вообще последний раз играл в еврокубках давно – в сезоне-2022/2023. Тогда он был в «Ювентусе», команда не смогла пробиться в плей-офф ЛЧ. А в Лиге Европы дошла до полуфинала, где уступила «хозяйке» турнира – «Севилье».

И тем не менее для Дидье Дешама Рабьо – важнейшая фигура центра поля. На ЧМ-2026 он пропустил только один матч – с Норвегией в 3-м туре группового этапа. К тому моменту обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф, так что игра, по сути, была проходная. В рамках ротации Рабьо дали отдохнуть.

Адриен Рабьо на ЧМ-2026

Адриен Рабьо на ЧМ-2026

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Во всех остальных встречах он играл от свистка до свистка. А вот партнёры рядом с ним менялись. Против Сенегала и Швеции Рабьо играл в паре с Орельеном Тчуамени. А против Ирака и Парагвая – с Ману Коне. Дешам может корректировать центр поля под конкретного соперника, однако Рабьо это не затрагивает. Он в хорошем смысле неприкосновенен. Абсолютно основной игрок. Малозаметный на фоне суперзвёзд в атаке, но при этом очень важный.

Рабьо – отличный бокс-ту-бокс. У него нет какого-то одного выдающегося качества. Однако при этом все его качества в сумме делают его очень классным и полезным игроком. Адриен хорош с мячом, может отдать передачу. К примеру, ассист в матче с Сенегалом на Брэдли Баркола – просто конфета!

Вместе с этим Рабьо здорово контролирует темп игры. А ещё – выдающимся образом ведёт борьбу. Он крепко сложен, но всё же не «шкаф». Однако выиграть у него единоборство очень сложно любому оппоненту. Рабьо колюч, иногда кажется, что у него локти по всему телу. Соперники от него буквально отлетают.

В этой мясорубке навыки Рабьо пригодились:
Франция выкинула самую мерзкую сборную ЧМ с турнира. Адская жара не остановила Мбаппе
Франция выкинула самую мерзкую сборную ЧМ с турнира. Адская жара не остановила Мбаппе

Сложно сказать, натренированное это или в большей степени природное. Но факт остаётся фактом: выиграть у Рабьо силовую борьбу очень трудно. В сборной Франции много атлетов (практически все), однако даже на этом фоне Адриен с его умением доминировать в единоборствах выделяется.

Вероятно, во многом за это качество его так ценит Массимилиано Аллегри. Рабьо несколько лет играл под его руководством в «Ювентусе», а летом 2025-го поехал к Максу в «Милан». Поехал, кстати, именно из-за единоборства. В начале сезона-2025/2026, когда Адриен ещё был в «Марселе», он подрался в раздевалке с партнёром по команде Джонатаном Роу. В итоге на трансфер выставили обоих.

Адриен Рабьо в «Марселе»

Адриен Рабьо в «Марселе»

Фото: Neal Simpson/Getty Images

Правда, если Роу и так готовы были продать – даже без драки, то Рабьо был одним из лучших игроков команды. Сезон-2024/2025 получился самым результативным в его карьере. В 29 матчах Лиги 1 Адриен оформил 9+5 и помог «Марселю» вернуться в Лигу чемпионов. Летом 2025-го, по словам тогдашних боссов клуба, Рабьо был предложен новый контракт с беспрецедентной для «Марселя» зарплатой. Однако затем – драка и трансфер в «Милан» всего за € 7 млн.

Удивительно, но это единственный трансфер Рабьо за деньги. В других случаях, когда Адриен менял команды, он переходил свободным агентом. Причём – скандально. Его интересы представляет мама – Вероник. Адриен однажды сказал о ней так:

Адриен Рабьо
Адриен Рабьо
полузащитник сборной Франции

«Это здорово, что мама занимается моими делами! В футболе она всё делает правильно, как и в жизни. У неё большой жизненный опыт. Иногда люди не совсем понимают её решения. Даже я иногда не понимаю. Но доверяю, ведь она всегда права».

Перед тем как перейти в «Ювентус» летом 2019-го, Рабьо при содействии мамы-агента отказался продлевать контракт с «ПСЖ» и из-за этого не играл полгода. В парижском клубе, который воспитал Адриена, обиделись на игрока и его представительницу. За сборную в то время Рабьо не играл тоже, потому что ярко выступил перед ЧМ-2018.

Дешам не включил Адриена в финальную заявку – но добавил в резервный список. То есть если бы кто-то из основы выбыл, ему на замену взяли бы игрока из резерва. Это мог быть и Рабьо. Однако незадолго до ЧМ Адриен выступил с заявлением и сообщил, что быть в резервном списке его не устраивает и что выполнять программу для резервистов он не намерен. В шоке были все – от простых болельщиков до руководителей французской Федерации футбола.

Адриен Рабьо и Дидье Дешам

Адриен Рабьо и Дидье Дешам

Фото: Darko Bandic/AP Photo/ТАСС

В тот момент казалось, что карьера Рабьо в сборной закончилась, едва начавшись. Франция к тому же взяла ЧМ-2018, недостатка сильных игроков там не наблюдалось. При этом в 2019-м Адриен сказал, что, если будет случай, он с радостью сыграет за национальную команду. И вот в августе 2020-го на фоне классных выступлений Рабьо за «Ювентус» Дешам оттаял и пригласил его в сборную. И с тех пор приглашает всегда.

Рабьо сыграл на двух чемпионатах Европы, взял Лигу наций и дошёл до финала ЧМ-2022. К слову, на турнире в Катаре Франция, как и сейчас, играла с Марокко. Только тогда они встретились не в четвертьфинале, а уже в полуфинале. Это был единственный матч, который Рабьо пропустил. Его сразила простуда. Впрочем, французы справились и без него.

Создали монстров!
Франция вырастила себе проблемы. Теперь эти игроки зарубятся с ней на ЧМ за Марокко
Франция вырастила себе проблемы. Теперь эти игроки зарубятся с ней на ЧМ за Марокко

Нынешняя сборная Марокко не хуже той, что была на ЧМ-2022. А играет она даже ярче. Очень досадно, что из-за травмы на поле не выйдет главный марокканский форвард Исмаэль Сайбари. Однако и без него состав Марокко хорош: Браим Диас, Ашраф Хакими, Аюб Буадди, Аззедин Унаи и другие уважаемые люди.

Каждый из них наверняка разок да наткнётся на Рабьо. И это наверняка будет болезненно – при всей крепости марокканцев. Кого Дешам выберет из пары Тчуамени – Коне – вопрос. Пока Дидье их тасует. А вот Рабьо тасовке не подлежит. Он сыграл во всех предыдущих встречах, которые имели турнирное значение. И с вероятностью, близкой к 100%, выйдет в старте против Марокко.

Кто, если не Лео?
Аргентинцы обожают только Месси? Самая популярная форма после Лео может удивить
Аргентинцы обожают только Месси? Самая популярная форма после Лео может удивить

Сиять наверняка будут другие. Однако у Рабьо нет такой задачи. От него требуется, чтобы под сиянием атаки был надёжный, прочный фундамент. И Адриен при помощи партнёров способен его обеспечить. Это знают и Дешам, и Аллегри, и другие тренеры, которые с ним работали.

Расписание ЧМ-2026. Сегодня стартует 1/4 финала, а когда полуфиналы?
Сетка ЧМ-2026. Кого видите в финале?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android