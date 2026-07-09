Топ-игроки «висят» на карточках перед 1/2 финала ЧМ. Англия и Франция близки к катастрофе!

Этим звёздам нужно быть особенно аккуратными в четвертьфинальных матчах. А у Испании и Аргентины всё не так плохо.

На чемпионате мира 2026 года стартуют четвертьфиналы. Каждой сборной необходимо не только победить, но и избежать проблем перед потенциальным полуфиналом. Понятно, что от травм не застрахуешься, однако это касается и дисквалификаций. Напомним, перед стартом турнира ФИФА объявила об изменении правил. Теперь жёлтые карточки сгорают дважды: после группового этапа и после 1/4 финала. Но если игрок получил второе предупреждение за плей-офф, то будет дисквалифицирован на полуфинал. Кому следует быть аккуратным в предстоящих матчах?

Франция

Кто находится под угрозой дисквалификации: Брэдли Баркола, Ману Коне, Майкл Олисе

Брэдли Баркола и Майкл Олисе Фото: Sipa USA/ТАСС

Франция за весь групповой этап получила всего одну жёлтую карточку. В 3-м туре предупреждением наградили Орельена Тчуамени. Однако его жёлтая «сгорела» перед плей-офф. А уже в 1/8 финала во встрече с Парагваем у французов жёлтые прилетели сразу троим игрокам: Брэдли Баркола, Ману Коне и Майклу Олисе. Если предупреждения у первых двух футболистов не так критичны (есть Дуэ и Тчуамени), то у последнего – большая проблема. Олисе оформил уже пять ассистов на ЧМ-2026 и чрезвычайно важен для команды. Если Майкл получит ещё одну жёлтую во встрече с Марокко, а Франция пройдёт дальше, то в полуфинале у Дидье Дешама появится головная боль.

Марокко

Кто находится под угрозой дисквалификации: Исса Диоп, Аззедин Унаи, Ашраф Хакими, Редуан Халал, Билал Эль-Ханнус

Ашраф Хакими Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Сложнейшая ситуация у Марокко. Сразу пять футболистов находится под риском дисквалификации на полуфинал! Конечно, для начала команде ещё нужно пройти одного из фаворитов всего ЧМ Францию. Но если это произойдёт, главным перед полуфиналом будет вопрос в «выживших». Среди игроков с одной жёлтой карточкой – сразу четыре важнейших игрока. Если жёлтая запасного Редуана Халала не будет критичной, то Исса Диоп, Аззедин Унаи, Ашраф Хакими и Билал Эль-Ханнус – футболисты старта, входящие в топ-10 в сборной Марокко по минутам на поле. Потеря каждого – огромная проблема для тренера Мохамеда Уаби. Поэтому в матче с французами им критически важно обойтись без жёлтых карточек.

Испания

Кто находится под угрозой дисквалификации: Ферран Торрес

Ферран Торрес Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

У испанцев всё хорошо: Педри и Алекс Баэна получили по жёлтой на групповом этапе, а единственный, кто может схватить дисквалификацию в плей-офф – Ферран Торрес. Форвард вышел на поле в концовке встречи с Португалией и успел получить предупреждение. Впрочем, даже если Ферран получит жёлтую в четвертьфинале с Бельгией, то для Луиса де ла Фуэнте это не станет трагедией. Торрес – скорее игрок запаса, выходящий со скамейки в середине второго тайма. Да, именно он оформил победный ассист на Микеля Мерино во встрече с Португалией, однако у Испании есть и другие варианты усилить состав. Впрочем, Торресу ещё надо умудриться получить жёлтую, выйдя на 20 минут.

Бельгия

Кто находится под угрозой дисквалификации: Брандон Мехеле

Брандон Мехеле Фото: Alex Grimm/Getty Images

Перед возможным полуфиналом у Бельгии жёлтая карточка есть только у защитника Брандона Мехеле. Неприятная история: на этом чемпионате мира 33-летний футболист провёл полностью все пять матчей. С учётом не самой сильной линии обороны бельгийцев, опытный Мехеле – важнейшая фигура. Впереди – рубка с быстрой и техничной Испанией, вероятность получить жёлтую для защитника умножается на два. Если Бельгия совершит сенсацию и пройдёт испанцев, то в полуфинале, возможно, придётся обойтись без Мехеле.

Норвегия

Кто находится под угрозой дисквалификации: Антонио Нуса

Антонио Нуса Фото: Elsa/Getty Images

Норвегия на чемпионате мира не только показывает великолепные результаты и славится крутой фанатской поддержкой, но и демонстрирует «чистую» игру. Команда получила всего две жёлтых. Патрика Берга предупредили в 3-м туре группового этапа с Францией, его карточка уже обнулилась. А вот вингера Антонио Нусу наградили жёлтой во встрече 1/16 финала с Кот-д’Ивуаром. Поэтому 21-летний футболист находится в зоне риска перед полуфиналом. Однако для этого Норвегии нужно совершить ещё одну сенсацию: после победы над Бразилией нужно разобраться в 1/4 финала с Англией. Сам же Нуса запомнился на турнире великолепным голом в ворота Кот-д'Ивуара. Но с альтернативой всё неплохо: Андреас Шельдеруп, например, оформил два ассиста в матче с Бразилией.

Англия

Кто находится под угрозой дисквалификации: Деклан Райс, Джуд Беллингем, Марк Гехи, Нико О’Райли, Джордан Хендерсон

Деклан Райс и Джуд Беллингем Фото: Francois Nel/Getty Images

Самая тяжёлая ситуация – у сборной Англии. Сразу четыре важнейших футболиста находятся под угрозой дисквалификации! Деклан Райс сначала получил жёлтую карточку на групповом этапе в матче с Ганой, а затем – в 1/8 финала с Мексикой. Также в игре с хозяевами ЧМ-2026 предупреждения схватили Марк Гехи, Нико О’Райли и Джордан Хендерсон (получил на скамейке). Однако последний выбыл до конца турнира из-за травмы запястья: полузащитник получил повреждение, празднуя победу команды. И уже перенёс операцию. А у Джуда Беллингема жёлтая ещё из матча 1/16 финала с ДР Конго. С Мексикой обошлось без предупреждений, зато полузащитник оформил дубль. Теперь нужно провести без грубых фолов и лишних споров и матч с Норвегией. Чтобы в случае успеха сыграть в полуфинале в сильнейшем составе.

Аргентина

Кто находится под угрозой дисквалификации: Гонсало Монтьель

Гонсало Монтьель Фото: Elsa/Getty Images

Футболисты сборной Аргентины получили всего три жёлтые карточки на ЧМ-2026. После группового этапа «сгорели» предупреждения у Факундо Медины и Леандро Паредеса. А в плей-офф единственная жёлтая прилетела Гонсало Монтьелю. Он получил её во втором экстра-тайме встречи 1/16 финала. Монтьель – резервист: провёл всего 79 минут в трёх матчах турнира. Гонсало вышел в старте на игру 1-го тура с Алжиром (был заменён после первого тайма), а также выскочил на замену в плей-офф во встречах с Кабо-Верде и Египтом. Так что даже если защитник окажется на поле в игре со Швейцарией и получит предупреждение, то глобальных трудностей Лионелю Скалони это не добавит. Конечно, если Аргентина пройдёт в полуфинал.

Швейцария

Кто находится под угрозой дисквалификации: Гранит Джака, Денис Закария, Миро Мухайм

Гранит Джака Фото: Alex Grimm/Getty Images

Сразу два футболиста сборной Швейцарии получили уже по две карточки на турнире. К счастью для Мурата Якина, Гранит Джака и Денис Закария заработали первые предупреждения ещё на групповом этапе. Поэтому пока что оба лидера швейцарцев в строю. Но если Джака и Закария получат жёлтые в матче с Аргентиной, то точно не помогут команде в полуфинале (надо туда ещё выйти, правда). Особенно критической станет потеря Гранита: 33-летний полузащитник – сердце сборной. Он провёл полностью все пять матчей и вёл игру швейцарцев. Также следующая жёлтая станет второй для защитника Миро Мухайма. Однако тут трагедии нет: 28-летний футболист провёл на турнире 50 минут в двух матчах.