Война ФИФА и УЕФА из-за скандальных правил ЧМ. Судейские реформы раскололи мировой футбол

Многим не нравится то, что делают арбитры, но спор здесь гораздо глобальнее. Это лишь маркер борьбы за миллиарды и контроль календаря.

Матч 1/8 финала ЧМ-2026 между сборными Франции и Парагвая наглядно подсветил одну из самых спорных судейских тенденций турнира. Следуя рекомендациям судейского комитета ФИФА, арбитры перестали фиксировать случайные попадания руками по лицу, отмашки в верховых дуэлях и агрессивные стыки на газоне. Теперь они классифицируют происходящее как «естественный контакт в рамках интенсивной мужской борьбы».

Такая трактовка развязала руки уступающим в классе южноамериканцам: судья позволил им нещадно лупить по ногам, провоцировать и использовать грязные приёмы против Килиана Мбаппе и других звёзд Франции.

Златан Ибрагимович экс-нападающий сборной Швеции «Если бы я играл сегодня, то получил бы четыре или пять красных карточек! Я бы не смог стерпеть столько провокаций!»

Этот матч стал далеко не единственным скандальным событием на турнире, который ФИФА решила использовать в качестве полигона для самой радикальной судейской революции в истории футбола. Специально под американский ЧМ IFAB (международная организация, обладающая правом определять, изменять и утверждать официальные правила игры в футбол) и ФИФА во главе с председателем своего судейского комитета Пьерлуиджи Коллиной внедрили пакет из девяти революционных правил и директив, напрямую влияющих на ход игры. Это вызвало массу критики со стороны не только игроков и тренеров, но и УЕФА, отказавшегося внедрять сомнительные новшества в европейские турниры.

Удаление игроков за прикрытый рот, неприкосновенность вратарей

Удаление футболиста сборной Парагвая Мигеля Альмирона за прикрытый рот Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Накануне ЧМ-2026 ФИФА заявила, что изменения предназначены для выполнения главных целей на турнире – борьбы с дискриминацией, сокращения затягивания времени, повышения темпа матчей и улучшения впечатлений болельщиков и игроков. «Мы стараемся максимально очистить игру от критики», – заявил журналистам Коллина.

Одним из наиболее радикальных нововведений было признано так называемое «правило Престиани», согласно которому арбитров обязали наказывать прямой красной карточкой любого игрока, прикрывающего рот рукой или элементом формы во время споров на футбольном поле (обычные разговоры не караются). ФИФА рассчитывала таким образом искоренить скрытые оскорбления, но на деле правило обернулось абсурдными удалениями за непроизвольные жесты. В матче группового этапа Парагвай – Турция (1:0) жертвой этой инструкции стал полузащитник южноамериканцев Мигель Альмирон. Точно так же в игре Эквадор – Мексика (0:2) поле досрочно покинул эквадорский защитник Пьеро Инкапье.

В обоих случаях команды лишились (или могли лишиться) ключевых исполнителей на важнейшие матчи без возможности оспорить автоматический бан, эксперты же раскритиковали ФИФА за наказание игроков на основе простых подозрений, а не доказанных фактов оскорблений. В то же время схожий разговор между англичанином Джудом Беллингемом и ганцем Джорданом Айю был квалифицирован как «дружеская беседа».

Удаление Пьеро Инкапье за прикрытый рот Фото: Martín Fonseca/Getty Images

Не менее резонансным получилось расширение полномочий VAR. Когда IFAB впервые внедрил систему в 2017 году на Кубке конфедераций, судьи у мониторов имели право вмешаться при решениях по поводу голов, пенальти и красных карточек. Спустя девять лет сфера применения технологии расширилась. Теперь VAR дополнительно может вмешаться при вынесении явно неверных вторых жёлтых карточек, неверно назначенных угловых ударов, неправильной идентификации наказуемого игрока и блокировок или задержек в штрафной непосредственно в момент подготовки к выполнению стандартов.

Последний пункт привёл к отмене гола немцев в матче плей-офф с Парагваем – VAR обнаружил блокировку вратаря со стороны Вальдемара Антона, и вскоре сборная Германии уже паковала чемоданы домой. «Я совершенно не согласен с этим решением, – говорил знаменитый в прошлом бомбардир сборной Англии Алан Ширер. – Вратарь упал на землю от лёгкого прикосновения. Ужасное решение! Важно понимать, что это контактный вид спорта, вратарь обманул судью и VAR. То, как он упал, было просто жалко».

Удивительно заботливое отношение к вратарям со стороны судей сильное контрастирует с желанием ФИФА сохранить динамику игры. Получается парадокс: пока полевым футболистам официально разрешено вести жёсткую верховую борьбу с отмашками, вратари в своей штрафной площади получили статус неприкосновенных. Если в единоборстве двух защитников попадание рукой в лицо трактуется как естественный игровой эпизод, то малейшее касание перчаток или корпуса голкипера нападающим мгновенно приводит к свистку в пользу обороны.

10 секунд на замену, техническое поражение за уход с поля, двойные стандарты

Травма полузащитника сборной Уругвая Мануэля Угарте Фото: Luke Hales/Getty Images

Не менее спорным на практике оказалось и правило обязательной минутной ссылки за пределы поля для травмированных игроков. Нововведение внедрялось ФИФА с единственной целью – сократить количество симуляций и затяжек времени. Однако в реальности правило привело к критике со стороны медицинских штабов и главных тренеров из-за наказания пострадавшей стороны. Если атакующий игрок получает болезненный удар в рамках правил или в результате фола соперника и ему требуется минимальная помощь, использование заморозки или проверка на предмет повреждения, его команда гарантированно вынуждена оставаться вдесятером на целую минуту. А бывает, что судья фол на футболисте пропустил, игрок получил травму и вынужден обратиться к врачам – в этом случае и команда остаётся в меньшинстве, и игрок травму получил, и фол без наказания остался.

Также на этом ЧМ ФИФА ввела жёсткий 10-секундный лимит на проведение замен. Согласно регламенту IFAB, уходящий футболист обязан покинуть газон через ближайшую точку боковой линии за 10 секунд. При нарушении тайминга его сменщик может войти в игру только после следующей остановки матча и не ранее чем через одну минуту чистого времени. На практике инструкция привела к прецеденту в матче группового этапа Сенегал – Ирак (5:0). На 13-й минуте иракский игрок не уложился в отведённый хронометраж, из-за чего его сборная на минуту осталась вдесятером.

Параллельно ФИФА реанимировала и ужесточила контроль за действиями вратарей, внедрив обновлённое правило восьми секунд. Если ранее голкиперы могли подолгу лежать на газоне с мячом в руках и арбитры редко считали секунды, то теперь они обязаны включать видимый визуальный отсчёт рукой после того, как вратарь полностью зафиксировал мяч. Также игрокам даётся не более пяти секунд на ввод мяча в игру из аута. Здесь критики почти нет – нововведение и правда ускоряет темп игры.

Корни правил с лимитом времени уходят в американскую лигу МЛС, где их тестировали перед тем, как IFAB официально утвердил изменения для чемпионата мира. Самый громкий прецедент с этим нововведением произошёл ещё в 2024 году с участием Лионеля Месси в матче «Интер Майами» – «Монреаль». Аргентинец получил болезненный удар по колену и пролежал на газоне дольше положенного времени. Медицинский штаб оказал ему помощь, после чего судья заставил звезду покинуть поле на две минуты. Реакция Месси была максимально эмоциональной. Находясь за боковой линией, он демонстративно выражал недовольство четвёртому арбитру: «С такими правилами мы катимся в никуда».

Судья простил Лео Месси за очевидный фол на алжирце Фото: Sipa USA/ТАСС

Кроме того, чтобы избежать повторения громкого скандала, когда игрок или команда покидает поле в знак несогласия с решением арбитра (как в финале Кубка Африки — 2025 Марокко – Сенегал), ФИФА расширила полномочия арбитров. Если футболист уйдёт с поля, то получит красную карточку, а любую команду, из-за которой матч будет прерван, ждёт техническое поражение.

Хуже всего, что ФИФА не удалось при всём могуществе современных технологий и правил избавиться от практики двойных стандартов. Месси в матче с Алжиром совершил грубый фол, однако судья не применил к нему санкций. Тогда как нападающий американцев Фоларин Балогун в идентичной динамике наступил на голеностоп боснийца Тарика Мухаремовича и получил красную карточку. Последующая отмена дисквалификации Балогуна и вовсе взрыв мозга.

Война ФИФА и УЕФА за денежные потоки, отказ синхронизировать футбольные правила

Позиция руководства европейского футбола в отношении новых правил сформировалась задолго до первых судейских скандалов в Америке и носила исключительно стратегический характер. В мае Исполнительный комитет УЕФА по клубным соревнованиям утвердил регламент турниров на сезон-2026/2027, отказавшись вносить в него два анонсированных на ЧМ-2026 правила. По информации The Guardian, организация не намерена наказывать игроков прямой красной карточкой за прикрытый рукой рот – максимальным наказанием будет предупреждение. Также суровые санкции не предусмотрены за покидание поля в знак протеста.

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IFAB позволяет континентальным конфедерациям и национальным лигам самостоятельно решать, внедрять ли экспериментальные судейские директивы в свои внутренние турниры. УЕФА воспользовался этим правом, чтобы защитить европейский клубный сезон от столь радикальных решений. Английская Премьер-лига наряду с Ла Лигой, Серией А и Бундеслигой также официально отказалась от жёстких правил ФИФА, сохранив классические трактовки дисциплинарных наказаний.

Вместо слепого копирования директив ФИФА АПЛ и другие лиги объявили, что сосредоточатся на улучшении работы полуавтоматической системы офсайдов (SAOT) и продолжат лоббировать в IFAB разрешение на трансляцию живых аудиопереговоров судей VAR для болельщиков на стадионе и по ТВ. Этот шаг ещё больше закрепил раскол между европейским клубным футболом и ФИФА, направленный на сохранение независимости европейских чемпионатов.

Президент УЕФА Александер Чеферин перед матчем ЧМ-2026 Мексика – ЮАР Фото: Toya Sarno Jordan/Getty Images

За этим решением стоит не просто принципиальное расхождение в восприятии правил, а глобальная коммерческая борьба за власть и влияние на мировой футбол, которая в том числе обострилась из-за перегрузки международного календаря. Главной причиной недовольства УЕФА стал запуск в прошлом году ФИФА обновленного клубного чемпионата мира. Президент УЕФА Александер Чеферин полностью проигнорировал клубный ЧМ в 2025-м, в то время как президенты всех остальных конфедераций в той или иной степени были представлены на этом турнире. Официальный аккаунт УЕФА в соцсетях ни разу не упомянул КЧМ и не осветил роль европейских команд или игроков в турнире.

По данным The Athletic, в Европе считают, что ФИФА должна заниматься исключительно футболом национальных команд и не вмешиваться в клубный сегмент. Официально в Европе заявляют, что новый летний турнир лишает ведущих футболистов отдыха между сезонами, но на самом деле в Ньоне убеждены, что расширение КЧМ – это прямая попытка Инфантино создать искусственного конкурента Лиге чемпионов и перетянуть на себя финансовые потоки ведущих европейских грандов.

Планы ФИФА монополизировать мировой футбол также встречают резкое неприятие со стороны национальных чемпионатов в лице организации European Leagues и профсоюза FIFPRO. На протяжении двух лет эти структуры вели скоординированную юридическую кампанию против Инфантино, обвиняя его организацию в нарушении трудового законодательства Евросоюза, злоупотреблении доминирующим положением и игнорировании базовых норм безопасности игроков при формировании календаря. Ситуация накалилась до такой степени, что ведущие футболисты мира, включая Родри и Кевина Де Брёйне, открыто говорили о готовности начать масштабную забастовку из-за критической перегрузки матчами.

Ещё один жест УЕФА: Официально Не допущенный на ЧМ-2026 арбитр Омар Артан обслужит матч за Суперкубок УЕФА

Разумеется, УЕФА не мог пропустить главную новость последних дней – отмену дисквалификации Балогуна: «Это решение перешло все границы дозволенного. Футбол, как и любой другой вид спорта, основан на правилах, которые являются основой для честной, прозрачной и справедливой конкуренции. Минимальная автоматическая дисквалификация на один матч после красной карточки не требует принятия решения компетентным органом. Это принцип, заложенный в регламенте, который не может быть подвергнут исключениям, тем более в разгар турнира, где несколько других игроков оказались в аналогичной ситуации и отбыли свою дисквалификацию в установленном порядке. Мы выражаем своё недоумение по поводу столь беспрецедентного, непостижимого и неоправданного решения».

По словам журналиста The Guardian Ромена Молина, в настoящее время люди из совета директоров УЕФА работают над выдвижением кандидата против Инфантино на выборах 2027 года, «потому что этот беспредел уже больше невозможно терпеть».

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ЧМ-2026 закончится меньше чем через две недели. Но за зарубой ФИФА и УЕФА мы будем наблюдать ещё очень долго.