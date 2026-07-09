Андрей Панков поговорил с французами на чемпионате мира. Анри на первое место они не поставили!

Мбаппе, Зидан или Анри. Выбор у болельщиков Франции почти однозначный, а у вас?

Сборная Франции – самая яркая команда чемпионата мира – 2026. Прежде всего из-за своей атаки и её лидера – Килиана Мбаппе. Не просто так именно форвард мадридского «Реала» – уже лучший бомбардир в истории сборной и её капитан. Сегодня он и в гонке бомбардиров нынешнего ЧМ может догнать Лионеля Месси и даже выйти вперёд (для этого надо будет забить в ворота сборной Марокко два мяча).

Хотя ассоциируется ли весь футбол Франции, а не только нынешний состав сборной, с Килианом? Великие играли там и до Мбаппе. Одними из самых ярких и запоминающихся были Тьерри Анри и Зинедин Зидан. А нынешний Мбаппе скорее замахнулся на их статус, чем его уже достиг. Или всё-таки уже да?

Этот вопрос мы задаём и вам, читателям. И болельщикам сборной Франции на ЧМ-2026. Их опросил Андрей Панков.

Ну а вы можете и согласиться (или нет) с выбором французских фанатов и выбрать из этой тройки своего топ-1.