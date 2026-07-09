Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Сборная Франции, ЧМ-2026: кто более великий футболист: Мбаппе, Зидан или Анри, опрос, видео, 9 июля 2026

Мбаппе, Зидан или Анри. Выбор у болельщиков Франции почти однозначный, а у вас?
Андрей Панков
Зидан, Мбаппе или Анри? Опрос
Комментарии
Андрей Панков поговорил с французами на чемпионате мира. Анри на первое место они не поставили!

Сборная Франции – самая яркая команда чемпионата мира – 2026. Прежде всего из-за своей атаки и её лидера – Килиана Мбаппе. Не просто так именно форвард мадридского «Реала» – уже лучший бомбардир в истории сборной и её капитан. Сегодня он и в гонке бомбардиров нынешнего ЧМ может догнать Лионеля Месси и даже выйти вперёд (для этого надо будет забить в ворота сборной Марокко два мяча).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Хотя ассоциируется ли весь футбол Франции, а не только нынешний состав сборной, с Килианом? Великие играли там и до Мбаппе. Одними из самых ярких и запоминающихся были Тьерри Анри и Зинедин Зидан. А нынешний Мбаппе скорее замахнулся на их статус, чем его уже достиг. Или всё-таки уже да?

Этот вопрос мы задаём и вам, читателям. И болельщикам сборной Франции на ЧМ-2026. Их опросил Андрей Панков.

Ну а вы можете и согласиться (или нет) с выбором французских фанатов и выбрать из этой тройки своего топ-1.

Календарь ЧМ-2026. Осталось всего восемь матчей!
Сетка ЧМ-2026. Кто на кого выходит в полуфинале?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android