Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 10 июля 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события пятницы: Испания — Бельгия на ЧМ-2026, Лига наций и Уимблдон
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 10 июля 2026 года
Комментарии
За чем следить 10 июля: «Тур де Франс», Синнер против Джоковича, а также матчи США и Италии в женском волейболе! Не пропустите!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 10 июля в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏐 7:00: США — Турция, Лига наций (ж), предварительный этап

Лига наций (ж) . Предварительный этап
10 июля 2026, пятница. 07:00 МСК
США
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли СШа преодолеть турецкий барьер?

Интересный сюжет закручивается между фаворитами турнира. В Осаке сборная Турции достаточно уверенно обыграла Польшу в первый игровой день, в то время как американки не смогли справиться с напором «бяло-червоных» и уступили им в пяти сетах. Теперь сборным Турции и США предстоит очная встреча. Получится ли у «звёздно-полосатых» одолеть соперника, которому они проигрывали три года, или вновь удача улыбнётся команде Даниэле Сантарелли?

Турнирная таблица Лиги наций
Как США захватили лидерство в ЛН-2026:
США вырвались на первое место в женской Лиге наций. Это не сборная, а настоящий каток!
США вырвались на первое место в женской Лиге наций. Это не сборная, а настоящий каток!

🚴‍♀️ 14:30: «Тур де Франс», этап 7, Ажетмо — Бордо (равнинный этап), 175,1 км

Интрига: в каком состоянии пребывают спринтеры?

После напряжённого горного этапа седьмой равнинный не станет лёгкой прогулкой для велогонщиков. Главной интригой по маршруту Ажетмо — Бордо является состояние спринтеров, которые накануне потратили силы в Пиренеях. Сумеют ли они создать отрывы в пятницу и как поведут себя лидеры генеральной классификации? Спортсменов ждут набор высоты в 850 м и подъём четвёртой категории с уклоном в 4,4%.

Итоги прошлого «ТдФ»:
«Хочу тишины». Фантастический Тадей Погачар выиграл «Тур де Франс» в четвёртый раз!
«Хочу тишины». Фантастический Тадей Погачар выиграл «Тур де Франс» в четвёртый раз!

🏐 15:30: Бельгия — Италия, Лига наций (ж), предварительный этап

Лига наций (ж) . Предварительный этап
10 июля 2026, пятница. 15:30 МСК
Бельгия
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли Бельгия борьбу за финальную восьмёрку?

Очень важный матч для сборной Бельгии. Если итальянки уже обеспечили себе место в финальной восьмёрке, то бельгийки лишь пытаются зацепиться за эту возможность. Для этого команде необходимо побеждать в двух оставшихся играх, одна из которых – с действующим чемпионом мира. Получится ли у сборной Бельгии совершить невозможное и одолеть Италию или лучшая команда мира не оставит никаких шансов на успех?

Турнирная таблица Лиги наций
Какие перестановки в российском чемпионате:
Самые громкие волейбольные трансферы. Новые перестановки в российской женской Суперлиге
Самые громкие волейбольные трансферы. Новые перестановки в российской женской Суперлиге

🎾 17:30*: Янник Синнер (Италия) — Новак Джокович (Сербия), Уимблдон, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время начала матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (м). 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 17:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Интрига: кто из двух многократных чемпионов ТБШ пробьётся в финал Уимблдона-2026?

В полуфинале Уимблдона-2026 сойдутся многократные чемпионы ТБШ — Новак Джокович и Янник Синнер, который является на данный момент первой ракеткой мира и действующим победителем турнира. Это будет 12-я официальная встреча двух именитых теннисистов. Итальянец пока чуть впереди — 6-5. Но единственный их поединок в нынешнем сезоне остался как раз за сербом — в полуфинале Australian Open — 2026. Победитель нового матча далее сразится за титул Уимблдона с кем-то из пары Артур Фери — Александр Зверев.

Уимблдон. Турнирная сетка (мужчины)
Легендарный серб установил очередную кучу рекордов:
«Само совершенство! Теннис — это Новак». Джокович изумил исторической победой на Уимблдоне
«Само совершенство! Теннис — это Новак». Джокович изумил исторической победой на Уимблдоне

⚽️ 22:00: Испания — Бельгия, ЧМ-2026, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Испания шагнёт в полуфинал?

Сборная Испании не пропустила ни одного мяча в пяти встречах ЧМ-2026. Команда идёт за вторым в истории кубком мира. На пути — Бельгия. Команда Руди Гарсии в 1/16 финала героически перевернула матч с Сенегалом, а далее разнесла США. Но сейчас у бельгийцев небольшие шансы на успех. Всё же Испания — один из главных фаворитов. Оправдают ли статус? Или Бельгия сможет отправить действующего чемпиона Европы домой?

ЧМ-2026 Подробнее
Мощный рекорд испанцев:
Непробиваемые! Исторический рекорд сборной Испании на ЧМ
Истории
Непробиваемые! Исторический рекорд сборной Испании на ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android