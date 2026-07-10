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Испания — Бельгия: прямая онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ по футболу 2026, где смотреть, составы, 10 июля 2026

Чудесная вывеска в плей-офф ЧМ! Испания и Бельгия рубятся за выход в полуфинал! LIVE
Кирилл Закатченко Георгий Илющенко
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Испания — Бельгия: прямая онлайн-трансляция матча
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Следим за чемпионатом мира вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 10 июля, состоится четвертьфинальный матч ЧМ-2026 – Испания и Бельгия встретятся в американском Инглвуде. «Чемпионат» проведёт онлайн этого события.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Испания и Бельгия так часто играют на чемпионатах мира и Европы, что эта вывеска давно стала своеобразной классикой. На ЧМ команды встречались на турнирах 1980 и 1986 годов. В первом случае это была 1/4 финала, а во втором – групповой этап. Интересно, что по разу удачливее оказались те и другие. То есть паритет, который сегодня будет нарушен.

Если учитывать последние матчи, то тут, конечно, полнейшее доминирование испанцев. Они не уступают бельгийцам во всех турнирах уже 10 встреч – как с 1980-го.

Закройте глаза и пофантазируйте:
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