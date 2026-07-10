Самые крутые ноунеймы в плей-офф ЧМ — у Бельгии. У главного из них уже 12 трофеев!

В составе сборной Бельгии всё ещё остаются представители «золотого» поколения: Тибо Куртуа, Кевин Де Брёйне, Ромелу Лукаку. Но подавляющая часть команды уже обновилась. Мы прекрасно знаем Жереми Доку, Шарля Де Кетеларе, Леандро Троссарда и Юри Тилеманса. Однако есть у бельгийцев и менее известные футболисты, которые при этом вносят немалый вклад на ЧМ-2026. Рассказываем подробнее о ноунейм-игроках команды Руди Гарсии.

Брандон Мехеле, защитник, 33 года

Игр на ЧМ-2026: 5 (480 минут)

Брандон Мехеле Фото: Emilee Chinn/Getty Images

Легенда «Брюгге». Мехеле оказался в системе клуба ещё в 1999 году, а в 2013-м дебютировал за главную команду. И за всю карьеру Брандон лишь раз отправился в аренду в «Сент-Трюйден» (2017). А с «Брюгге» 33-летний защитник шесть раз выиграл чемпионат Бельгии, дважды – Кубок, четырежды – Суперкубок. За сборную Мехеле дебютировал в октябре 2018-го. Сейчас на его счету 14 матчей за национальную команду. Удивительно, что в отборочном цикле ЧМ-2026 Брандон провёл всего две встречи: девять минут с Уэльсом и полную игру последнего тура с Лихтенштейном (кстати, там забил). Зато на самом чемпионате мира Мехеле вышел в старте во всех пяти играх. Сейчас у бельгийцев не самая звёздная линии обороны, поэтому опыт Брандона очень помогает сохранять спокойствие. И пока что решение Руди Гарсии кажется оправданным.

Максим Де Кёйпер, защитник, 25 лет

Игр на ЧМ-2026: 5 (382 минуты)

Ещё один воспитанник «Брюгге» в сборной Бельгии. За основной состав клуба Де Кёйпер дебютировал необычно: в матче Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» в феврале 2020-го. Затем Максима дважды отправляли в аренду, а с сезона-2023/2024 он закрепился в главной команде. И уже летом 2025 года за талантливым защитником пришёл «Брайтон». Де Кёйпер способен закрыть весь левый фланг: он готов действовать как защитник, вингер или латераль. Находка для любого тренера. Однако на ЧМ-2026 25-летний футболист полезен именно в обороне. С Египтом в 1-м туре Де Кёйпер вышел на замену, а далее всегда появлялся в основе.

Николас Раскин, полузащитник, 25 лет

Игр на ЧМ-2026: 5 (250 минут), 2 ассиста

Николас Раскин Фото: Jamie Squire/Getty Images

Раскин – футболист во втором поколении. Его отец Тьерри также играл профессионально. Николас же начал профессиональную карьеру в «Генте», а с 2019 по 2023 год выступал за «Стандард». После этого за полузащитником пришёл шотландский «Рейнджерс», там он играет до сих пор. В 2025-м Николас дебютировал за сборную Бельгии. На ЧМ-2026 он вышел на поле во всех пяти встречах. А в играх с Новой Зеландией и США Раскин отметился голевыми передачами. С учётом серьёзной травмы у Амаду Онана возрастает шанс увидеть Николаса в основе на четвертьфинал с Испанией.

Ханс Ванакен, полузащитник, 33 года

Игр на ЧМ-2026: 5 (259 минут), 1 гол + 2 ассиста

Достаточно известный в узких кругах футболист. Однако по-настоящему потенциал Ванакена не раскрылся. Ханс вполне мог сиять в команде из топ-5 лиг, но выбрал вариант стать легендой «Брюгге». Полузащитник выступает за клуб с 2015 года и выиграл с ним шесть чемпионатов Бельгии, Кубок и четыре Суперкубка, ещё один трофей взял совсем в молодости – с «Локереном». Также Ханс трижды становился игроком года в стране (2018, 2019, 2024). Обидно, что Ванакен так и остался в категории «андерграунд».

Это повлияло и на минуты полузащитника в сборной Бельгии. Он дебютировал за команду только в сентябре 2018 года, хотя по уровню футбола соответствовал «золотому» поколению. И мог бы зацепить бронзу ЧМ-2018. Сейчас у Ханса уже 39 матчей за сборную и восемь голов. На ЧМ-2026 Ванакен – третий игрок Бельгии по системе «гол+пас». Больше результативных действий только у Троссарда и Лукаку. При этом Ханс вышел в старте всего дважды.

Натан Нгой, защитник, 23 года

Игр на ЧМ-2026: 3 (246 минут)

Натан Нгой Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Нгой начал ЧМ-2026 в статусе основного центрального защитника. Однако во 2-м туре получил красную карточку во встрече с Ираном, пропустил следующий матч с Новой Зеландией и остался в запасе на 1/16 финала с Сенегалом. Зато провёл 90 минут в 1/8 финала против США. Натан – 183-сантиметровый защитник, действующий при этом самоотверженно и смело. Также Нгой опционально выходит справа в обороне. Хотя в сборной Бельгии действует исключительно в центре. Всего же на счету 23-летнего игрока всего семь матчей за национальную команду, все – в 2026 году.

Началась профессиональная карьера Нгоя в «Стандарде». А в 2025-м его купил «Лилль», за который защитник провёл крутой сезон. Сейчас Transfermarkt оценивает Натана в € 25 млн. Но хорошее выступление за «Лилль» и сборную Бельгии делает Натана ценным лотом на рынке. Центральные защитники – редкий товар.

Артур Теате, защитник, 26 лет

Игр на ЧМ-2026: 3 (227 минут)

Уже достаточно опытный защитник: на счету Теате аж 36 матчей за сборную Бельгии. Но статуса звезды у Артура всё ещё нет. Как и железного места в старте. На ЧМ-2026 он провёл всего три игры из пяти: вышел на концовку во 2-м туре группового этапа с Ираном, провёл 90 минут в матче с Новой Зеландией и 120 – в 1/16 финала с Сенегалом. А вот на игру с США остался в запасе. Теате – воспитанник льежского «Стандарда», однако за основную команду не играл. Ранее защитник выступал за «Остенде», «Болонью», «Ренн», а с 2024-го – в составе «Айнтрахта» из Франкфурта. В сборной же Артур дебютировал в ноябре 2021 года. Также ездил на ЧМ-2022, но там не провёл ни одного матча.

Диегу Морейра, полузащитник, 21 год

Игр на ЧМ-2026: 1 (57 минут)

Диегу Морейра Фото: Alex Grimm/Getty Images

Морейра провёл всего один матч на ЧМ-2026. Он вышел на замену во втором тайме встречи 1/16 финала с Сенегалом и помог бельгийцам спастись. Результативными действиями не отметился, но в одном из забитых мячей поучаствовал. Диегу имеет двойное гражданство: помимо паспорта Бельгии, у него есть и португальский. И карьера Морейры началась именно в «Бенфике». А в 2023-м за игроком пришёл «Челси»: лондонцы купили полузащитника и тут же отправили в аренду в «Лион». А в 2024 году англичане продали Диегу в клуб из своего же холдинга – «Страсбург». Параллельно Морейра выступал за молодёжные сборные Португалии, хотя у него был опыт игры за Бельгию U15. Но в 2025-м бельгийцы выиграли борьбу за талантливого футболиста. И в сентябре Диегу дебютировал за взрослую сборную Бельгии.

Матиас Фернандес-Пардо, нападающий, 21 год

Игр на ЧМ-2026: 3 (42 минуты)

Матиас Фернандес-Пардо Фото: Stu Forster/Getty Images

Фернандес-Пардо провёл на чемпионате мира всего 42 минуты. Однако и дебют форварда за сборную состоялся только 2 июня 2026 года в товарищеском матче с Хорватией. Матиас только осваивается в национальной команде, а мог выступать за Испанию, но конкуренция там выше. Вызов на ЧМ-2026 игрок заслужил благодаря классному сезону в «Лилле». Фернандес-Пардо в сезоне-2025/2026 провёл 41 матч за «догов», забил восемь мячей и оформил семь ассистов. В сборной же результативными действиями пока отметиться не удалось. Впрочем, нет сомнений, что именно Матиас – будущее бельгийского футбола.