Итоги для 12 легионеров РПЛ на ЧМ-2026. Два — часть главной сенсации, а один даже не вышел

Для легионеров из РПЛ чемпионат мира завершён. Последней вылетела Колумбия Джона Кордобы, хотя лучший бомбардир российской лиги прошедшего сезона ещё в 1/16 финала получил разрыв приводящей мышцы бедра и с того дня мог помочь своей национальной команде только как болельщик. Подводим итоги для представителей чемпионата России на ЧМ-2026. Всего их было 12 человек. Кто сколько сыграл, кто порадовал и кто разочаровал?

Дуглас Сантос, «Зенит» и сборная Бразилии

Капитан «Зенита», к удивлению многих (особенно тех, кто делал сомнительные заявления, что он уже и в РПЛ не тот), не просто стал основным левым защитником сборной Бразилии, но и одним из самых стабильных игроков команды Карло Анчелотти на ЧМ-2026. По данным Sofascore, Дуглас Сантос – лучший в составе «селесао» по количеству отборов (18) и заблокированных пасов соперников (7), второй по перехватам (6), точным передачам на чужой трети (59) и проценту выигранных единоборств (72%). Он все пять матчей провёл в стартовом составе. Поначалу минимально поддерживал атаку, но таким было тактическое задание итальянского тренера – зенитовцу ставили цель страховать Винисиуса Жуниора. Тем не менее он едва не забил во встрече с Гаити.

Дуглас Сантос Фото: Robert Cianflone/Getty Images

Дуглас Сантос допустил на ЧМ-2026 минимум ошибок, не провалился даже в дуэлях с Браимом Диасом из «Реала» в первой игре и Александром Сёрлотом из «Атлетико» — в последней. Норвежского форварда убрали с поля уже в перерыве. В общем, Дуглас заслужил твёрдую пятёрку за выступление на турнире.

Луис Энрике, «Зенит» и сборная Бразилии

А вот другой игрок «Зенита» Луис Энрике засветился на ЧМ-2026 лишь в стартовом матче сборной Бразилии с Марокко. Вышел на замену за полчаса до конца при счёте 1:1. За отведённое ему время успел сделать только четыре точные передачи на чужой трети и один пас под удар, выиграл два единоборства из трёх и заработал на себе фол. Пару раз неплохо раскрутил атаки – на этом всё.

Луис Энрике Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Затем Анчелотти предпочитал на правом фланге Райана, а Энрике сидел в запасе. Молодой Райан действительно понравился. Кроме того, свою роль, возможно, сыграли тактические причины: рывки быстрого Райана на пространстве оказались Бразилии нужнее, чем умение зенитовца обыгрывать один в один. Так или иначе, ЧМ-2026 не повысил стоимость и спрос на Луиса. Впрочем, по информации журналиста Мохаммеда Дохи, вингером всё равно интересуется «Аль-Ахли» и может заплатить € 45 млн.

Джон Кордоба, «Краснодар» и сборная Колумбии

Само участие Кордобы в ЧМ-2026 было поставлено под вопрос после финала Фонбет Кубка России. В матче со «Спартаком» лучший бомбардир РПЛ был совсем не похож на себя, а Мурад Мусаев сообщил, что нападающий играл с серьёзной травмой. Тем не менее тренер сборной Колумбии Нестор Лоренсо взял Джона на чемпионат мира.

В 1-м туре Кордоба остался в запасе, во 2-м – вышел на замену на 40 минут. Но на финише группового этапа попал в основу на встречу с Португалией и отыграл уже целый час. Выглядел неплохо, особенно в начале встречи, когда поучаствовал в паре опаснейших атак и едва не забил. Ловко ушёл от Ренату Вейги, ворвался в штрафную и бил в дальний угол. Однако Диогу Кошта вытащил непростой мяч.

Джон Кордоба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В матче 1/16 финала с Ганой Лоренсо тоже включил звезду «Краснодара» в стартовый состав, но Джон, к сожалению, сломался уже через пять минут. Очевидно, ЧМ-2026 сложился для Кордобы не так, как колумбиец ждал. В его статистике – два удара (один — в створ) и два из пяти выигранных единоборств.

Кевин Ленини, «Краснодар» и сборная Кабо-Верде

Сборная Кабо-Верде – одна из главных сенсаций ЧМ-2026. Дебютант чемпионатов мира (самая малонаселённая страна из когда-либо участвовавших в турнире) удивил выходом в плей-офф и битвой почти на равных с Аргентиной в 1/16 финала. Здорово выглядел в составе африканской команды и Ленини. Солидная игра опорника из «Краснодара» – тоже в какой-то мере сюрприз, ведь в клубе он не всегда попадает в основу.

Кевин Ленини Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

Кевин провёл все четыре матча и забил первый гол в истории своей сборной на чемпионатах мира. Очень красивый – ударом со штрафного Уругваю. Ленини стал лучшим в команде по статистике заблокированных пасов соперников (4), вторым по выигранным единоборствам (22 при 59% успешных), отборам (8) и ударам (5), вошёл в топ-3 по точным передачам на чужой трети (16). Не стушевался даже в противостоянии с Лео Месси. Этот турнир был его звёздным часом.

Жилсон Беншимол, «Акрон» и сборная Кабо-Верде

Нападающий «Акрона» тоже поучаствовал в блестящем выступлении сборной Кабо-Верде на чемпионате мира, пусть и не был настолько важной фигурой для своей команды, как Ленини. Беншимол в двух матчах оставался на скамейке, ещё в двух выходил на поле – попал в стартовый состав на встречу с Уругваем (сыграл час) и был выпущен на замену в 1/16 финала с Аргентиной (20 минут).

Жилсон Беншимол Фото: Michael Reaves/Getty Images

Ударов по воротам форвард так и не нанёс – в его статистике только одна передача под удар и одна обводка. Беншимол выиграл всего два единоборства из восьми. Но как минимум динамики впереди он добавлял, играл с большим желанием.

Сесар Монтес, «Локомотив» и сборная Мексики

Сборная Мексики может быть довольна выступлением на домашнем чемпионате мира, её капитан Монтес своей игрой в целом — тоже. Пусть даже без ошибок центральный защитник «Локомотива» не обошёлся. В первом матче с ЮАР его удалили в компенсированное время за фол на Кхулисо Мудау — неудачно сорвал попытку выхода один на один.

Сесар Монтес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Пропустив тур из-за дисквалификации, Сесар затем попал в основу на игры с Чехией на финише группового этапа, с Эквадором и Англией в плей-офф. Во встрече с англичанами Монтеса почему-то заменили после 45 минут, хотя он, кажется, не был самым слабым звеном в линии обороны хозяев и едва не забил перед перерывом. Хотя Сесар пропустил полтора тайма на ЧМ-2026, он стал лучшим с отрывом в команде по статистике выносов мяча из собственной штрафной (29) и вторым из полевых игроков по точным длинным передачам (13).

Луис Чавес, «Динамо» М и сборная Мексики

Чавес тоже мог бы сохранить роль основного игрока сборной Мексики, если бы не травма крестообразной связки колена, из-за которой он пропустил почти весь сезон РПЛ. В итоге Луиса взяли на домашний ЧМ-2026 скорее как талисмана национальной команды, нежели ценного футболиста. Полузащитник московского «Динамо» все матчи турнира начинал на скамейке, а на замену вышел только в 1-м туре с ЮАР. Провёл на поле полчаса.

Луис Чавес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Понятно, что за такое время трудно оставить какой-то след на чемпионате мира. Луис сделал восемь точных передач на чужой трети и пару отборов, выиграл два единоборства из четырёх. Дальше Хавьер Агирре выбирал тех, кто в лучшем тонусе.

Хуан Касерес, «Динамо» М и сборная Парагвая

Сборная Парагвая проделала на ЧМ-2026 путь из грязи в князи и обратно. Её разносили после безнадёжного крупного поражения на старте от США, хвалили после побед над Турцией и Германией в плей-офф, а провожали критикой за хамское поведение во встрече с Францией в 1/8 финала.

Хуан Касерес Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Касерес был основным правым защитником парагвайцев, все пять матчей начинал с первых минут. Первый провалил – американцы разорвали его фланг. Зато в остальных Хуан смотрелся очень достойно. По итогам группового этапа даже стал лучшим среди всех игроков на ЧМ-2026 по количеству выигранных единоборств и вторым — по отборам. В составе Парагвая динамовец, разумеется, тоже на первом месте по единоборствам за весь турнир (45 при 60% успешных), а ещё – по точным длинным пасам (10) среди полевых игроков. Второй – по отборам (22) и заблокированным передачам (9), третий – по выносам (26) и обводкам (5). Во встрече с французами Касерес крепко прихватил Килиана Мбаппе, поконфликтовал со звездой.

Тео Бонгонда, «Спартак» и сборная ДР Конго

Бонгонда был ценным игроком основы сборной ДР Конго на Кубке Африки в декабре-январе и до того, но на ЧМ-2026 ему пришлось принять роль запасного. Причиной смены статуса стал, по сути, потерянный в «Спартаке» сезон из-за травм. На чемпионат мира Тео ехал, уже зная, что покинет летом московский клуб.

Тео Бонгонда (в центре) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В первых матчах с Португалией и Колумбией фланговый полузащитник даже не появился на поле. В 3-м туре с Узбекистаном и в игре 1/16 финала с Англией тренер Себастьен Дезабр выпускал Бонгонда на последние 20-25 минут. В статистике экс-спартаковца – по одному удару, обводке и заработанному фолу. Он выиграл три из семи единоборств. Однако будет что вспомнить – сборная ДР Конго выступила достойно.

Мохаммад Мохеби, «Ростов» и сборная Ирана

Мохеби тоже, возможно, не останется в РПЛ, но по собственной воле. У атакующего полузащитника завершился контракт с «Ростовом». ЧМ-2026 был для иранца площадкой, чтобы показать себя перед открытием летнего рынка. Мохаммад выходил в основе во всех трёх матчах сборной на турнире, играл с энергией и даже забил в 1-м туре Новой Зеландии. Спас команду от поражения голом на 64-й минуте при счёте 1:2 – после кросса высоко выпрыгнул и неотразимо пробил головой.

Мохаммад Мохеби Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Это был один из двух ударов Мохеби на чемпионате мира, кроме того, он отдал два паса под удар (поделил третье место в составе иранцев по этому показателю). Ещё из его статистики можно выделить 51% выигранных единоборств. В общем, не разочаровал. А вот его сборной не повезло – Иран стал лучшим из тех, кто пролетел мимо плей-офф, финишировав третьим в группе.

Хазем Мастури, «Динамо» Мх и сборная Туниса

Сборную Туниса можно смело назвать самым слабым из участников ЧМ-2026. Крепкая вроде бы команда из Африки проиграла все три матча в группе с общим счётом 2:12. Мастури во встречах первых двух туров со Швецией и Японией посмотрел футбол со скамейки запасных. Неудивительно, ведь за сезон РПЛ у форварда было всего два гола, причём оба с пенальти.

Хазем Мастури Фото: Charlotte Wilson/Getty Images

Хазем получил место в основе только в третьей встрече с Нидерландами, которая уже ничего не решала. И забил – с игры! После подачи углового Мастури выиграл воздух и точно пробил головой. Легионер махачкалинского «Динамо» нанёс за игру три удара – этого хватило, чтобы поделить первое место в составе тунисцев по итогам турнира. Победил в 50% единоборств, заработал на себе два фола и сделал две передачи под удар. В общем, не зря съездил на ЧМ-2026.

Эдгардо Фаринья, «Пари НН» и сборная Панамы

Центральный защитник, вылетевший по итогам прошедшего сезона из РПЛ с «Пари НН» – единственный представитель российского чемпионата, слетавший на чемпионат мира, по сути, как турист.

Эдгардо Фаринья Фото: Richard Pelham/Getty Images

Фаринья во всех трёх матчах группового этапа с Ганой. Хорватией и Англией оставался на скамейке запасных. Сборная Панамы достаточно надёжно играла в обороне, так что менять кого-либо сзади тренеру Томасу Кристиансену не потребовалось. А в плей-офф Эдгардо и его команда не попали.