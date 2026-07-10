Мбаппе повторил худшее за Месси. А потом догнал по голам и вытащил Францию в полуфинал ЧМ!

Сборная Франции – первый полуфиналист ЧМ-2026! Команда Дидье Дешама победила Марокко в Фоксборо. 14 июля французы сыграют с победителем пары Испания – Бельгия.

Сборная Марокко без травмированного Сайбари, которого не сумели подлатать к четвертьфиналу, сыграла без номинального центрфорварда. Тренер Мохамед Уаби выбрал тактическую схему 4-4-2 с плеймейкером Унаи и левым вингером на ЧМ-2026 Эль-Ханнусом впереди. С самого начала марокканцы сели в низкую оборону, изображая если не Парагвай, то что-то похожее. Тем не менее французы могли забить быстрый гол. На третьей минуте они нанесли первый удар (Мбаппе отскакивал в глубину и в этом эпизоде, получив пас, зарядил из-за штрафной). Заработали и стремительно разыграли угловой, после которого создали голевой момент: Юпамекано атаковал цель с воздуха из вратарской, но голкипер Буну совершил сложный сейв, парировав срикошетивший от земли мяч.

Темп у игры был не очень высокий. Франция продолжала владеть мячом и территорией, выиграв второй этаж в штрафной соперника. В высокой обороне команда Дидье Дешама хорошо ставила ловушки в центре поля. Поэтому быстро возвращала себе мяч, а у марокканцев не получались контрвыпады. Когда аргентинский судья Тельо объявил паузу на водопой, в статистике сборной Марокко было 0 ударов и даже 0 касаний в штрафной французов.

Перед этим Тельо принял суровое, но справедливое решение в пользу «трёхцветных». Сборная Франции заработала пенальти в переходной фазе после потери Хакими на чужой половине. Мазрауи, игравший на сей раз на позиции центрального защитника, сбил в собственной штрафной Мбаппе. Сам же Килиан и исполнил 11-метровый. Но не забил! Вероятно, форварда «Реала» немного сбила затянувшаяся проверка, которая заняла более трёх минут. Мбаппе решил бить на паузе и отправил мяч чуть правее центра, однако Буну разгадал замысел француза – выиграл дуэль. К слову, вратарь «Аль-Хиляля» пропустил всего два из девяти пенальти на чемпионатах мира (с учётом серии 11-метровых). Это рекорд.

Килиан Мбаппе не реализовал пенальти Фото: Lars Baron/Getty Images

До перерыва команда Дешама загубила ещё несколько шансов. Лучший – Дуэ. Левый защитник Салах-Эддин, смещавшийся в опорную зону при розыгрыше мяча, подставил плохим пасом Буадди под «привоз», и вингер «ПСЖ» пробил низом. Буну по-прежнему тащил всё. Кроме того, в компенсированное время Динь выстрелил издали в перекладину. Первый тайм завершился с поразительной статистикой ударов – 13:1.

На старте игры после перерыва сборная Марокко огрызнулась серией ответных атак. Французы услышали тревожный звонок – увеличили командную скорость, мяч задвигался лучше. И на исходе часа матча Мбаппе реабилитировался за смазанный пенальти голом. Своим восьмым на турнире. Команде Уаби дорого обошлась потеря у собственной штрафной. Дуэ ассистировал Мбаппе, и Килиан забил обводящим ударом из-под Диопа – под самую штангу. Марокканцы протестовали, утверждая, что соперник завладел мячом из-за игры Рабьо рукой, тем не менее судьи засчитали гол. Повтор почему-то не показали.

Уаби тут же сделал двойную замену – на поле появился центрфорвард Рахими. Однако марокканцы не успели даже придумать, как им наступать при счёте 0:1. Франция уже через шесть минут забила второй. Олисе здорово развил атаку по центру пасом на Мбаппе, а Килиан отыграл на Дембеле и стянул на себя центральных защитников. Обладатель «Золотого мяча» получил возможность беспрепятственно бить из полукруга. Что может быть проще для Дембеле, чем решить такой эпизод? Буну дотянулся до мяча, но тот от перчатки вратаря залетел в сетку.

Заработав комфортный перевес в два гола, Дешам, видимо, задумался о полуфинале – приберёг Мбаппе. За 20 минут до конца второго тайма Килиан уступил своё место Матета. Марокканцы поднажали из последних сил, нанесли наконец свой первый удар в створ. В то же время и сборная Франции ловила раскрывшегося противника на контрвыпадах. Едва не превратила свою победу в крупную.

Итоговая статистика отражает справедливость результата. Французы намного превзошли марокканцев, как по ударам (22:5, в створ – 8:1), так и по показателю xG (3,05 против 0,14). А Мбаппе повторил сделанное Месси в матче с Египтом: добыл своей команде победу после нереализованного пенальти и догнал аргентинца в списке лучших бомбардиров ЧМ-2026.