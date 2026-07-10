Этот чемпионат мира свихнулся на деньгах. Несите новый

Под Бостоном есть небольшой городок Провиденс. Он сыграл ключевую роль в индустриальной революции США. И там за три часа до матча Франция – Марокко начали скапливаться футбольные болельщики. Просто потому, что если ехать из Нью-Йорка на поезде, то проще выйти тут и за 30 минут добраться до стадиона на такси. От вокзала Бостона получится дольше ехать. И вот болельщики прятались от солнца под навесом и заказывали такси через приложение. Знакомились и объединялись, чтобы дешевле вышло. $ 60 с четверых – это по $ 15 с человека. Уже приятнее звучит.

Хотя есть в этом и небольшой парадокс. Один билет на матч стоит несколько тысяч долларов. Если ты позволил себе такое, то будто бы есть возможность не экономить на такси. Хотя тут всё индивидуально, конечно же. Иностранные коллеги рассказывали мне дикие истории об аргентинцах. Одни продают квартиры ради поездки на ЧМ-2026, другие едут на машине, имея на руках денег лишь на пару хот-догов.

Футбол настолько популярен в мире в том числе потому, что для него мало что нужно. По сути, только мяч, если играешь босиком на пляже. Но ЧМ-2026 – это вечеринка для богатых. Тут на дорогах везде указано one way – и путь действительно один: тратить, тратить, тратить. Перелёты, жильё, еда, такси… Парковка у стадиона может стоить $ 225 за матч. Много жалоб на стоимость примерно всего.

Килиан Мбаппе перед стартом матча Фото: Hannah Peters/Getty Images

Можно даже прикинуть, во сколько обойдётся поездка на матч ЧМ-2026, скажем, для жителя Омска. Перелёты – около 200 тысяч рублей. 150 тысяч – билет на футбол. Жильё на пару ночей и остальное по мелочи – ещё около 50-100 тысяч. Грубо говоря, получается от 400-450 тысяч. И здесь ключевой вопрос: насколько оно того стоит? Правильного ответа не существует, однако есть пространство для споров. Если твоя сборная добивается крутого результата, то остаются воспоминания на всю жизнь. А что, если твоей сборной нет? Или она не добивается крутого результата?

Мы писали о плюсах в организации ЧМ-2026, но даже дорогие билеты на центральную трибуну не гарантируют хороший обзор. Это, например, марокканцы разыграли угловой на 82-й минуте. А может, сразу навешивали в штрафную Франции. Не уверен.

Вид на поле с третьего яруса стадиона в Бостоне Фото: Григорий Телингатер, «Чемпионат»

Футбол намного удобнее смотреть по телевизору. Там на повторах покажут всё, что ты точно не разглядишь с верхнего яруса. Да и с нижнего — тоже. На стадион идут за атмосферой. Знакомство с новыми людьми может быть бесценно. Ну и, конечно, все идут за фотографиями с матча, чтобы потом выложить в соцсетях. Не поделишься, значит, не был. Да и как не поделиться? Статусная штука – этот чемпионат мира. Особенно этот.

Обычно шутят, что зрители смотрят, как миллионеры бегают по полю. Здесь в каком-то смысле миллионеры смотрят на миллионеров. И, честно говоря, по некоторым зрителям похоже, что они тоже только недавно узнали о красной карточке (пускай и отлично разбираются в спорте). Футбольных людей всегда видно – Мостовой не даст соврать.

Джанни Инфантино и Дональд Трамп Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Трансляция для тех, кто живёт скромнее? С учётом палящего солнца и стадионов без крыш ещё неизвестно, что лучше. Те, кто рассказывает про незабываемые впечатления от поездки, вполне вероятно, говорят искренне. Просто не стоит думать, что за большие деньги обязательно получаешь что-то невероятное. Далеко не факт. И сильно зависит от собственного настроя.

В США на тебя с улыбкой смотрят Бекхэм и Пулишич – чуть ли не с каждого монитора. Люди настраивают на лучшее. Это здравый смысл говорит. Хотя ещё, пожалуй, никогда футбол не демонстрировал так явно социальное расслоение. В Штатах оно чувствуется, как и везде. Много и бездомных, и роскошных небоскрёбов. От дорогих отелей здесь веет холодом. И это не намёк на что-то бездушное. Просто везде очень мощные кондиционеры. Даже в автобусе, который везёт обратно до Провиденса. Городка, который сыграл ключевую роль в индустриальной революции.