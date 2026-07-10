Разочарование «Краснодара» и «Зенита», юная звезда ЧМ едет в АПЛ. Трансферы и слухи дня

Трансферный рынок ежедневно генерирует большую порцию новостей. В нашей традиционной подборке рассказываем, кого скоро купит «Спартак», почему «Зенит» вышел из переговоров по Артёму Карпукасу и зачем «Барселона» взяла внушительный кредит в банке.

Главные состоявшиеся трансферы

«Арсенал» нашёл себе нового вратаря

Иллан Мелье (справа) Фото: ФК «Арсенал» Лондон

Французский голкипер Иллан Мелье продолжит карьеру в составе чемпионов Англии. 26-летний вратарь достался «Арсеналу» бесплатно, поскольку у него истёк контракт с «Лидсом». Именно там Мелье играл на протяжении шести предыдущих лет (215 матчей, 286 пропущенных мячей, 70 встреч «на ноль»). Иллан присоединится к новой команде на предсезонном сборе. Вратарь уже назвал «Арсенал» самым большим клубом Англии. Француз подчеркнул, что рассчитывает на трофеи в составе лондонской команды.

«Балтика» подписала контракт с воспитанником «Зенита»

Илья Кирш Фото: ФК «Балтика»

Защитник Илья Кирш перебрался в «Балтику» в статусе свободного агента. 21-летний футболист — воспитанник «Зенита». Илья играл за вторую команду сине-бело-голубых, а в 2023 году уехал в аренду в «Ростов». Дебют Кирша в РПЛ состоялся в форме махачкалинского «Динамо». В прошлом сезоне Илья поиграл за «Черноморец» и «Пари НН». Теперь же он подписал контракт с «Балтикой» до 2030 года. Посмотрим, воспользуется ли парень ещё одним шансом в РПЛ.

Главные трансферные слухи дня

«Зенит» прекратил переговоры с «Локомотивом» по трансферу Карпукаса

Артём Карпукас не станет футболистом «Зенита». По крайней мере, пока. Клуб из Санкт-Петербурга вёл переговоры по переходу полузащитника «Локомотива», но они не увенчались успехом. По данным «Чемпионата», московский клуб установил ценник в € 4,5 млн и бонусы, однако «Зенит» ответил отказом. Представители чемпионов России считают, что футболист с годом контракта не стоит таких денег. В результате стороны свернули переговоры. Если Карпукас не продлит договор с «Локомотивом», то у «Зенита» будет шанс забрать игрока следующим летом в статусе свободного агента.

«Барселона» взяла в кредит € 210 млн ради приобретения трёх новичков

Каталонский клуб оформил банковский кредит в € 210 млн, сообщает Marca. Если верить источнику, значительная часть этих средств пойдёт на трансфер трёх новичков. В «Барселоне» рассчитывают на приобретение защитника «Аль-Хиляля» Жоау Канселу, вингера дортмундской «Боруссии» Карима Адейеми и нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса. Часть расходов также пойдёт на выплату заработной платы. Каталонский клуб взял кредит под будущие доходы. По информации Фабрицио Романо, «Барса» не готова платить € 40 млн за Адейеми. В каталонском клубе считают, что переход можно осуществить за более низкую сумму. Сам 24-летний футболист хочет играть за «Барселону».

«Спартак» близок к трансферу защитника из чемпионата Испании

Виктор Парада Фото: Ion Alcoba Beitia/Getty Images

Левый защитник «Алавеса» Виктор Парада в скором времени станет игроком «Спартака». AS утверждает, что московский клуб близок к приобретению футболиста, которого испанская команда оценивает в € 6 млн. По данным источника, Парада подпишет контракт с красно-белыми до 2030 года. Если не возникнет форс-мажора, то 24-летний защитник присоединится к «Спартаку» уже на следующей неделе. В прошедшем сезоне Парада отыграл 33 матча во всех турнирах и отдал три результативных паса.

«МЮ» согласовал трансфер футболиста «Челси» и нацелился на участника ЧМ-2026

Андрей Сантос Фото: Eddie Keogh/Getty Images

Полузащитник «Челси» Андрей Сантос продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед». По данным Романо, стороны согласовали трансфер бразильца. Сантос уже успешно прошёл медицинский осмотр. Ожидается, что он подпишет контракт сегодня, 10 июля. Договор рассчитан до 2031 года с опцией продления. Сумма трансфера 22-летнего игрока составит € 58,5 млн. В прошедшем сезоне Андрей отыграл 43 матча во всех турнирах и забил три мяча.

Атакующий футболист сборной Нидерландов Крисенсио Саммервилл — ещё одна трансферная цель «Манчестер Юнайтед». По данным Sky Sports, английский клуб намерен оформить сделку после продажи Маркуса Рашфорда. «МЮ» уже наладил предварительные контакты с «Вест Хэмом» по поводу перехода Саммервилла. Семь голов в 34 матчах — статистика нидерландца в минувшем сезоне. Его контракт с «молотобойцами» истекает летом 2029 года. Этим летом Крисенсио выступал на ЧМ-2026.

«Локомотив» не устроило предложение «Краснодара» по Воробьёву

«Краснодар» работал над возвращением нападающего Дмитрия Воробьёва. Последнее предложение вице-чемпионов России составило € 4,5 млн и бонусы, однако «Локомотив» ответил отказом. По информации «Чемпионата», «Краснодар» вышел из переговоров. Впрочем, южный клуб ещё сохраняет надежду на переход Воробьёва. В «Краснодаре» рассматривают вариант с приглашением Дмитрия следующим летом. Именно тогда истечёт контракт форварда с московским клубом. В прошедшем сезоне Воробьёв забил 10 мячей и стал вторым бомбардиром «Локомотива» в РПЛ.

Футболист «Бока Хуниорс» отклонил предложение ЦСКА

Эсекьель Себальос Фото: Rodrigo Valle/Getty Images

ЦСКА вёл переговоры с фланговым нападающим «Бока Хуниорс» Эсекьелем Себальосом. Фабрицио Романо утверждает, что московский клуб предложил игроку пятилетний контракт с зарплатой € 4 млн в год, однако тот ответил отказом. По данным источника, 24-летний Себальос предпочёл вариант с переходом в «Наполи». Впрочем, итальянскому клубу ещё необходимо согласовать сумму компенсации с «Бока Хуниорс». Первое предложение «Наполи» составит € 8,7 млн. Себальос отыграл 140 матчей в составе аргентинской команды и забил 16 мячей.

Одной строкой

Официально: воспитанник «Барселоны» Оскар Мингеса перешёл в «Кристал Пэлас». Он заключил контракт на четыре сезона.

Официально: Каллум Уилсон сменил «Вест Хэм» на «Брентфорд». 34-летний нападающий сделал это на правах свободного агента.

Официально: 18-летний полузащитник Шон Стёр перешёл из «Аякса» в «Ньюкасл». Клуб из АПЛ заплатил за трансфер € 23,5 млн.

Официально: «Ахмат» подписал контракт с 28-летним опорным полузащитником Жулио Родригесом Ромау. Договор рассчитан до 2029 года.

Официально: «Пари НН» расторг контракт с защитником Хуаном Камило Кастильо. Футболист провёл 25 матчей в составе нижегородского клуба.

Фабрицио Романо: 35-летний вратарь Карл Дарлоу продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед». Он присоединится к новому клубу в статусе свободного агента.

Фабрицио Романо: «Реал» планирует сохранить в своём составе защитника Альваро Каррераса. Его рассматривают в качестве подмены для Марка Кукурельи.

Флориан Плеттенберг: нападающий «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Харис Табакович продолжит карьеру в «Ред Булл Зальцбург». Сумма сделки составит около € 5 млн.

Флориан Плеттенберг: «Ньюкасл» согласовал с «Фрайбургом» трансфер атакующего игрока Йохана Манзамби. Сейчас он находится в расположении сборной Швейцарии на ЧМ-2026. Сумма трансфера составит € 60 млн.

Рамон Альварес: Эдуарду Камавинга намерен остаться в «Реале» и бороться за место в стартовом составе. Уход может состояться только в том случае, если клуб получит хорошее предложение, а футболист изменит свою позицию.