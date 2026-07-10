Трансферы, тренерские рокировки и главные претенденты на РПЛ. Большое превью Первой лиги

Камбэк российского футбола — уже завтра, и у нас есть прогноз на сезон! «Пари НН» — мощные, у «Урала» — третья попытка, а что новички?

ЧМ-2026 стал лишь небольшим разогревом к самому ожидаемому турниру года. 11 июля стартует Лига Pari – 1-й тур откроют «Уфа» и «Ленинградец», добившийся в июне повышения в классе. Как изменились команды и чего ждать от нового сезона – в масштабном материале «Чемпионата».

«Пари НН» — союз с Андреевым и «ромб» Гаранина

Вадим Гаранин Фото: ФК «Пари НН»

Нижний Новгород нацелен на РПЛ. Договорились о сотрудничестве с агентом Павлом Андреевым и получили игроков под задачу. Летом в «Пари НН» приехали Артём Тимофеев и Владислав Сарвели (оба – «Локомотив») и Роман Евгеньев («Динамо»). Взяли Глеба Пополитова (ЦСКА) в аренду.

Также собрали все сливки с клубов Первой лиги: пришли вратарь Ислам Имамов («СКА-Хабаровск»), защитники Ян Гудков («Челябинск») и Глеб Шильников («Ротор»), вингер Тимофей Комиссаров («Челябинск»). Сработали на перспективу – из «Чертаново» подписали молодых Георгия Сафронова, Рамиля Гайнуллина и Егора Кавтрева. Прогноз – все трое через несколько лет будут на ведущих ролях в российском футболе.

Самое главное – за счёт продаж Ренальдо Сефаса («Карабах»), Максима Шнапцева и Ильи Кирша (оба ушли в «Балтику») даже вышли в плюс. По данным Transfermarkt, в летнее окно заработали € 2,08 млн, а потратили € 1,88 млн. Сохранили в составе легионеров. Остались центрдеф Эдгардо Фаринья (участник ЧМ-2026 в составе сборной Панамы), словенцы Свен Карич и Лука Тичич, уругваец Адриан Бальбоа. Не заигравший колумбиец Хуан Кастильо и вернувшийся из аренды в «Маккаби» Зе Турбо ищут новые клубы.

Пока всё красиво. Главное, чтобы вся эта история не закончилась в духе «Крыльев Советов» или «Чайки». Первые в моменте потеряли практически половину команды. Вторые и вовсе закрылись – не сыграют даже в Leon-Второй лиге.

Вадим Гаранин остался главным тренером. Был вариант с приглашением Игоря Осинькина, но он хочет вернуть «Сочи» в Премьер-Лигу. Других очевидных кандидатов не нашлось, поэтому «Пари НН» снова доверился проповеднику «ромба».

Гаранин когда-то был довольно модным тренером. Пошумел в «Твери», а потом прославился в «Енисее». Едва не вывел красноярцев в стыки и добрался до 1/2 финала Кубка России – 2021/2022, выбив по дороге «Локомотив» и «Рубин». Пошёл на повышение в «Сочи» – заменил Владимира Федотова, который взял с командой второе место в чемпионате России. Гаранин не справился с завышенными ожиданиями. Шёл в середине таблицы и разгромно проигрывал лидерам. Был уволен через четыре месяца.

Затем – слабое возвращение в «Енисей» (две победы в девяти играх), неудачный заход в «Черноморец» (шесть побед в 23 матчах). Такими темпами Гаранин добрался до Медиалиги – полтора года работал с Lit Energy.

Внезапное возвращение в большую игру состоялось весной 2026-го – Гаранина позвали в «Пари НН» вместо Алексея Шпилевского, которого хотели сохранить болельщики. Чуда не произошло – за три матча команда так и не выбралась из зоны вылета. Теперь есть шанс возродить тренерскую карьеру. Вопрос только в том, насколько в «Пари НН» приживётся футбол, основанный на владении. В РПЛ «современная» концепция не прошла. Однако состав у «Пари НН» по меркам Первой лиги – крайне мощный. Можно выехать на голом классе.

Прогноз — первое место

«Сочи» — ещё в процессе перестройки

Игорь Осинькин Фото: ФК «Сочи»

В Сочи пока тишина. Мартин Крамарич ушел в «Крылья Советов». Александр Коваленко стал игроком «Локомотива» на правах аренды. Свободными агентами ушли Юрий Дюпин, Франсуа Камано и Владимир Ильин.

Взамен «Сочи» подписал опытных исполнителей. Приехал защитник Игорь Калинин («Пансерраикос», Греция), который известен эпичной перепалкой с комментатором Александром Неценко на тему выкрученных позвонков. Также в «Сочи» перебрался Максим Кузьмин из «Акрона».

В целом состав приличный. Особенно если останется опорник Начо, которого хочет забрать «Рубин». Однако до закрытия трансферного окна ещё много времени. Ведутся активные переговоры с «Локомотивом» о переходе Кирилла Кравцова (также был интерес от испанского «Кадиса») – он даже не играл на сборах. Непонятно, останется ли в команде марокканский защитник Яхья Аттийят-аллах. «Спартак» и ЦСКА присматриваются к Александру Дёгтеву– основным вратарём «Сочи».

Кроме того, требуется усиление в центр поля. На позицию «девятки» есть выбор между Захаром Фёдоровым и Павлом Мелёшиным, который только весной вернулся после «крестов». Не очень большая глубина.

Осинькин закладывает мощную физику – «Сочи» преимущественно играл контрольные матчи по три тайма. Да и в целом специалист хорошо знает Первую лигу. В сезоне-2018/2019 едва не ворвался в стыки с «Чертаново» (стали пятыми), а затем установил рекорд по набранным очкам с «Крыльями Советов» (101 в 42 встречах). Главная задача – построить в «Сочи» единый коллектив. В РПЛ с этим были проблемы.

Прогноз — третье место

«Урал» — третий шанс на выход в РПЛ

Очищение затянулось. «Урал» заходит на третий круг «ада», поменяв за это время кучу тренеров. До сборной Туниса далеко, но всё равно набор впечатляет. Начинали с Олегом Шатовым, затем были эксперименты с Мирославом Ромащенко и Василием Березуцким. Бывший защитник ЦСКА вывел команду в стыки, но клуб из Екатеринбурга напоролся на великое «Динамо» Махачкала Вадима Евсеева.

На этом фоне изменения произошли даже в руководстве: после 23 лет президентства Григорий Иванов стал заместителем председателя совета директоров «Урала». Директором клуба назначен Роман Орещук, который раньше был советником Иванова.

Главным тренером наконец-то стал человек, который уже побеждал в Первой лиге. Сергей Юран в сезоне-2007/2008 привёл к чемпионству «Шинник». Ух, какая ностальгия! Здесь цирк или чё? В составе той команды играли Дмитрий Кудряшов, Александр Павленко, Роман Монарёв и Роман Шаронов. Это был последний выход «Шинника» в Премьер-Лигу.

Был в карьере Юрана и ещё один выход в РПЛ. Правда, при странных обстоятельствах. Андрей Талалаев вёл «Химки» к триумфу, но покинул клуб, находясь в двух очках от лидера, когда сняли задачу из-за отсутствия спонсора. На его место пришёл Юран. Сыграл два матча. Потом сезон закрылся из-за ковида, и «Химки» вышли в РПЛ.

Что по трансферам? С ними в последнее время в Екатеринбурге был мрак (особенно зимой). Сейчас пришли Хорен Байрамян («Ростов»), Дмитрий Тихий («Волга»), Александр Коротков («Ротор») – опытные игроки, способные бороться за промоушен. Также после короткого перерыва вернулся Силвие Бегич – клуб зачем-то расстался с хорватским защитником, однако Юран попросил вернуть 33-летнего капитана обратно.

Важная деталь – Свердловская область сокращает финансирование «Урала». Клуб по-прежнему остаётся одним из самых богатых в Первой лиге, но вот роскошь под названием «зарплата Евгения Маркова» – уже непозволительная вещь. Может, оно и к лучшему. Ведь всегда есть талантливая местная молодёжь. Да и герои прошлого сезона на месте – например, Александр Селихов, Мартин Секулич, Роман Акбашев, Юрий Железнов и Лео Кордейро. С Юраном можно зацепиться за прямой выход.

Прогноз — второе место

«Ротор» — Волгоград точно хочет в РПЛ?

Дмитрий Парфёнов Фото: ФК «Ротор»

Весной Дмитрий Парфёнов едва не сотворил чудо. Подобрал команду Дениса Бояринцева. Грамотно усилил состав. «Ротор» уверенно залетел в стыковые матчи. И даже шёл фаворитом в противостоянии с «Акроном». Однако представитель РПЛ опустил волгоградцев на землю.

Долгосрочность и глобальная стратегия – это то, чего не хватает «Ротору». Летнее трансферное окно – боль всех фанатов из Волгограда. Весной у Парфёнова была сильная команда без явных просадок по позициям. Что произошло дальше? Летом «Ротор» потерял капитана Сергея Макарова и второго бомбардира Илью Сафронова (их подписал «Челябинск»).

Также ушли Глеб Шильников («Пари НН»), Александр Коротков («Урал») и Давид Давидян («Арсенал»). Всё это – игроки основы. Под вопросом переход Вячеслава Бардыбахина из «Акрона» – он шикарно отыграл прошлый сезон в аренде в Волгограде.

Впрочем, есть и хорошие новости. Выкупили у «Балтики» Абу-Саида Эльдарушева и сохранили Саида Алиева. В центре поля появились опытные Павел Горелов («Оренбург»), Тимур Аюпов («Урал») и Алан Цараев («Арсенал»). Оборону должны укрепить Эммерсон («Енисей») и Николай Поярков («Сокол»). Это уже совсем новая команда, которую в короткое межсезонье должен сплотить Парфёнов. Задача реализуемая, но в жёсткой конкуренции многое будет зависеть от результатов первых туров.

Игра «Ротора» останется такой же. Вертикальный футбол с активным контрпрессингом. Проверенная формула. Тем более в «Роторе» остались Никита Чагров (лучший вратарь Первой лиги прошлого сезона), Артём Симонян (один из лучших созидателей чемпионата), Александр Трошечкин. Да и оборона выглядит крепко – компанию Эммерсону составят Александр Клещенко, Николай Покидышев и Егор Данилкин.

Прогноз — пятое место

«КАМАЗ» — первый сезон без Ильдара Ахметзянова

Антон Хазов Фото: ФК «КАМАЗ»

Челнинские самураи – нет цели, есть только путь. «КАМАЗ» всегда творил чудеса – собирал крепкую команду без масштабных вложений. Правда, последние шесть лет этим процессом занимался Ильдар Ахметзянов. Теперь он возглавляет «Оренбург». Антон Хазов успешно подхватил «КАМАЗ» по ходу сезона. Даже справился с зимними сборами, которые часто спускают с небес сырые команды.

Теперь у Хазова новое испытание. Полноценная летняя подготовка, формирование команды после ухода лидеров. Зимой уехала первая порция. Летом тоже есть ощутимые потери. Лучший бомбардир Давид Караев ушёл на повышение в костромской «Спартак». Завершилась аренда атакующего хавбека Даниила Шамкина (вернулся в «Торпедо» и перешёл в «Арсенал»). Центрдеф Даниил Маругин отказался продлевать контракт и перебрался в «Текстильщик». 34-летний Андрей Семёнов стал игроком «Динамо-Владивосток». Сурхайхан Абдуллаев отправился в «Нефтехимик».

Впрочем, «КАМАЗ» всегда находит бриллианты в пустоте. Сюда едут «отверженные» футболисты и молодые парни, которым есть что доказывать. Дальше всё зависит от работы тренерского штаба. Наш прогноз – «КАМАЗ» останется самой неуступчивой командой лиги. В силу высокой конкуренции – без серьёзных претензий на высокие места. Но это «КАМАЗ» – если челнинцы окажутся в топ-5, сильных удивлений тоже не будет.

Прогноз — девятое место

«Енисей» — синдром «второго сезона Ташуева»

Казалось бы – в Красноярске всё спокойно, потому что там работает Сергей Ташуев. Спойлер – нет.

«Енисей» выдал мощнейшую весну. С Ташуевым выиграли 8 из 13 матчей, набрали 26 очков и забили 23 гола – за этот период больше только у «Родины» (32 и 30).

Но это лишь короткий отрезок из четырёх месяцев. В контексте Ташуева всегда присутствует проблема вторых сезонов, из-за чего тренер так и не избавился от ярлыка кризисного менеджера. Проекты вдолгую – не для него.

Например, в сезоне-2022/2023 его «Ахмат» финишировал пятым в РПЛ. Новый чемпионат начался с пяти поражений в шести матчах на старте. Ташуева уволили. Во второй заход в Грозном ему не удалась даже дистанция в один год – попал в стыки и ушёл сам после поражения от «Урала» (1:2) в первой игре. Ташуев сказал, что в «химию» с игроками вмешались какие-то потусторонние силы.

В сезоне-2021/2022 Ташуев вёл «Чайку» к выходу в Первую лигу, однако потом сыграл вничью с «Биологом» (1:1) и уступил «Черноморцу» (1:3). Ушёл, не доработав до конца чемпионата.

Сергей Абуезидович нигде не задерживался больше чем на два года. Самое длительное пребывание – солигорский «Шахтёр» (год и шесть месяцев).

Отдельный тревожный звонок по «Енисею» – трансферы. Основной вратарь Егор Шамов ушёл в костромской «Спартак». Лидер защиты Эммерсон стал игроком «Ротора». Основной полузащитник Артём Погосов уехал в «Торпедо». Артур Гилязетдинов (редко появлялся в старте, но всегда был полезен со скамейки) отправился в «Уфу».

Усиление точечное – вратарь Михаил Опарин («Урал»), атакующий полузащитник Марат Тлехугов («Спартак» Кострома), центрхав Давид Кокоев («Нефтехимик»). Но кто заменит министра обороны Эммерсона? Такими темпами придётся выезжать на старых ресурсах. Все надежды на форварда Андрея Окладникова и ветерана Егора Иванова.

Прогноз — 10-е место

«Спартак» Кострома — тренерский хаос и пересборка состава

Амур Калмыков Фото: ФК «Спартак» Кострома

Несмотря на слабую весну, Кострома пошумела в дебютный сезон в Первой лиге. До 25-го тура «Спартак» держался в топ-4. Финишировали на шестой строчке. Для новичка чемпионата – отличный результат.

Позитив – в клубе есть стабильное финансирование благодаря «Совкомбанку». Главная загвоздка – стадион в Костроме. Его строительство находится в финальной стадии, однако нет чёткого понимания по срокам сдачи в эксплуатацию. Публично «Спартак» не озвучивает задачу на сезон. Возможно, пойдут в РПЛ через год. Пока что клуб обустраивает позиции в Первой лиге.

Негатив – странная ситуация с тренерским штабом. Весной Евгений Таранухин, который де-факто руководил командой, ушёл из клуба. Попрощался с командой и сказал, что «Спартак» навсегда останется в сердце».

Материалы по теме Евгений Таранухин раскрыл причины ухода с поста старшего тренера костромского «Спартака»

Главным тренером внезапно назначили Рината Билялетдинова. Скорее всего, он должен был формально руководить процессом. Однако «Спартак» исполнил очередной сюжетный твист – вернул Таранухина спустя полтора месяца. Параллельно с должности советника президента «Спартака» ушёл Дмитрий Пятибратов, который возглавил ивановский «Текстильщик».

Журналист Сергей Ильёв сообщил, что перемены в тренерском штабе связаны с большим количеством травм на предсезонке. Защитник Никита Супранович порвал крестообразные связки. Повреждения получили Амир Мохаммад, Давид Хубаев, Давид Караев, Денис Жилмостных и Димитрий Гурцкая – основные футболисты «Спартака».

Трансферы есть, но пока остаётся впечатление, что «Спартак» ещё в процессе формирования. Усилили центр поля – пришёл Владислав Камилов из «Уфы». Караев добавит интеллекта в атаке. Шамов должен решить хроническую проблему с вратарями. Белорус Никита Демченко из португальской «Визелы» забивал в ворота сборной Дании в отборе ЧМ-2026. Вместо ушедшего в «Рубин» Максима Игнатьева пришёл сильный Кирилл Маляров из «Шинника».

При этом «Спартак» сильно почистил состав. Ушли легионеры – Джордже Пантелич, Фарук Гогич и мемный вратарь Даниэль Саппа. В «Динамо» вернулся Егор Назаренко (его перебросили в «Оренбург»). Также на выход отправились Дмитрий Садов, Иван Енин, Георгий Уридия, Геннадий Киселёв и Максим Чиканчи – довольно заметные футболисты.

Что означает возвращение Таранухина? «Спартак» останется прежним – будет кошмарить соперником гетеросексуальным футболом в духе праймового «Сток Сити» – это когда мяч находится в воздухе больше времени, чем на газоне. Навесы, забросы, стандарты – всё как мы любим.

Прогноз — восьмое место

«Шинник» — Денис Бояринцев строит новый «Ротор»

Денис Бояринцев Фото: ФК «Шинник»

Сказка Артёма Булойчика закончилась. В прошлом сезоне собранный заново «Шинник» стал одной из самых крепких команд лиги. Часто оборонялись в низком и среднем блоке, здорово убегали в контратаки и поставили на поток голы со стандартов. 54% забитых мячей (всего 21) залетели в ворота соперников после угловых и штрафных – выдающийся результат на любом уровне.

Летом в Ярославле возник затык. Булойчик ждал сигнал от руководства по продолжению и улучшению проекта. В итоге «Шинник» выбрал менее затратный путь полной перезагрузки. Защитник Даниил Корнюшин (лучший бомбардир команды) перешёл в «Торпедо». Основные исполнители стандартов тоже уехали – Артур Галоян вернулся в «Торпедо» из аренды, а Кирилл Маляров стал игроком костромского «Спартака». Булойчик вошёл в тренерский штаб Андрея Талалаева в «Балтике» – будет отвечать за стандарты.

«Шинник» возглавил Денис Бояринцев, который ещё в прошлом сезоне работал в «Роторе». У него тоже была неуступчивая команда с эффективной игрой в обороне. Правда, волгоградцам не хватило яркости и стабильности. Впрочем, Бояринцев известен как методичный строитель. Выводил в Первую лигу «Текстильщик», «Родину», «Сокол» и «Ротор». «Шинник» попал в надёжные руки. Пусть и не в самые модные.

Из минусов – скромный выход на трансферный рынок. В Ярославле не любят тратить деньги на футбол. После ухода Булойчика многие игроки выбрали более выгодные варианты. В «Ленинградец» отправился дорогостоящий форвард Илья Стефанович. Виталий Лысцов уехал в «Челябинск», Никита Бозов вернулся в «Балтику» – без них в центре обороны образовалась дыра. Из доступных вариантов есть только Артур Чёрный, Денис Котин и Вадим Карпов. Контрольные матчи тоже не впечатляют.

Группу новичков можно охарактеризовать как застрявшую «где-то между Первой и Второй лигой». Возможно, выстрелит левый фулбек Никита Чистяков. Или атакующий полузащитник Илья Азявин – он когда-то бегал за «Шинник» во Второй лиге.

Из оставшихся довольно интересен Денис Миронов. 22-летний форвард в конце прошлого сезона прорвался в стартовый состав. В последнем туре отгрузил двушку «Челябинску» (2:2). Впрочем, есть и другие крепкие исполнители – вратарь Тимофей Митров, опорники Олег Ланин и Артём Голубев, форварды Альбек Гонгапшев и Илья Порохов. Всегда в строю опытный Дмитрий Самойлов. Возможно, после очередной тяжёлой травмы вернётся дриблёр Даниил Мартовой. «Шинник» будет крепким середнячком – как раз удобное амплуа для Бояринцева.

Прогноз — 12-е место

«Торпедо» когда вернётся Олег Кононов?

Футболисты московского «Торпедо» Фото: ФК «Торпедо»

Третий сезон московский клуб остаётся в числе претендентов на выход в РПЛ. Однако сейчас давать прогнозы трудно, потому что в «Торпедо» происходит что-то необъяснимое. Проблемы начались после того, как клуб не пустили в РПЛ из-за обвинений в адрес владельца «Торпеда» Леонида Соболева и генерального директора Валерия Скородумова в даче взятке судьям.

И пока в клубе менялось руководство, Олег Кононов сперва начал новый сезон главным тренером, а затем был отправлен в отставку. На его должность назначили Дмитрия Парфёнова. Ровно через месяц его убрали и вернули Кононова. На этом фоне результаты «Торпедо» совсем не задались, поэтому сезон уже осенью оказался провален.

При этом после возвращения Кононов прилично отыграл оставшийся отрезок со средним набором очков 1,83 за матч. Однако теперь «Торпедо» возглавил Александр Сторожук. По информации Владислава Гурджи, причиной очередной отставки Кононова стал его конфликт с новым генеральным директором Владимиром Леонченко.

Выбор в пользу Сторожука кажется поспешным, потому что у тренера фактически нет никаких глобальных успехов. Последнее место работы – «Ахмат», где после летней подготовки Сторожук выдал четыре поражения подряд и ушёл. Самый успешный для него год – второй сезон в тульском «Арсенале», когда он попал в стыки. Проиграл «Пари НН» (2:1 – на выезде, 0:2 – дома). Однако общий результат в Туле – скорее, неудачный. В сезоне-2022/2023 Сторожук тренировал «Краснодар» – наверное, это был слабейший отрезок клуба за последние 10 лет.

По селекции тоже есть вопросы. Зачем-то отпустили Кирилла Гоцука («Арсенал») и Константина Савичева. Видимо, появился курс на омоложение состава. Подписали Корнюшина («Шинник»), Погосова («Енисей») и арендовали Бозова («Балтика»). Самая ощутимая потеря – Даниил Уткин, который вернулся в «Ростов» и сразу же перешёл в родной «Краснодар».

Впрочем, в контрольных матчах «Торпедо» показало высокое качество игры, поэтому Сторожуку пока можно верить. У команды большие финансовые возможности + есть прежний фундамент. В случае плохого старта просто закупят всех более или менее приличных футболистов. Правда, есть загвоздка – клубу снова могут отказать в лицензии РФС-1 (так уже было весной).

Прогноз — четвертое место

«Челябинск» — Урал с итальянским привкусом

Роман Пилипчук Фото: ФК «Челябинск»

Как и костромской «Спартак», резко ворвались в Первую лигу. На зимний перерыв ушли с шансами на стыки. Однако полностью провалили весну и финишировали 10-ми. Роман Пилипчук остался – теперь под него собирают ещё более мощную команду.

«Челябинск» сильно поработал на рынке. Сначала продали в «Пари НН» Комиссарова и Гудкова (на общую сумму в 70 млн рублей). Подписали проверенных бойцов: Лысцова («Шинник»), Макарова, Сафронова (оба – «Ротор»).

Отдельный момент – жёсткая конкуренция в атаке. Помимо Урванцева (вернули в аренду из «Пари НН»), подписали 27-летнего Дмитрия Каменщикова («Волга»). Также из чемпионата Иордании приехал итальянский нападающий Луис Кацорри. Внезапно!

Пока нет уверенности, что Пилипчук сможет разобраться в этих сложных переменах в составе. Тем более «Челябинску» пока не удавалось угадать с легионерами. Баба Н’Диайе остаётся в команде (скромные 2+2 по «гол+пас» в 18 матчах), а вот Вильфрид Эза уже закончил свои выступления за клуб, забив всего четыре гола в 25 играх.

Сильные стороны «Челябинска» всё те же – стандарты и Рамазан Гаджимурадов. Однако теперь надо думать, как балансировать оборону, качество которой точно упадёт после ухода Гудкова и опытнейшего Александра Жирова.

Прогноз — седьмое место

«Нефтехимик» — фарм-клуб «Рубина» с нюансами

Закончилась эпоха. Кирилл Новиков ушёл, а клуб получил статус второй команды «Рубина». Впрочем, «Нетфехимик» всё равно сохранил автономность. В Нижнекамск приехали опытные игроки. Новым тренером стал Роберт Евдокимов – маэстро вернулся в Первую лигу (два года сидел без работы), чтобы снова разваливать всех фирменным футболом с большим количеством единоборств.

Центр обороны усилили Никита Печенкин («Сокол») и Иван Хомуха («Уфа») Также пришли Станислав Пузанов («Черноморец»), Василий Алейников («СКА-Хабаровск»), Иван Пяткин («Тюмень»), Абдуллаев («КАМАЗ»). Есть пополнение в атаке – Тимур Касимов («Шахтёр», не путать с бывший тренером «Тюмени») и Артём Котик (вернулся из аренды в «Амкар-Пермь»). Никита Васильев, Адель Тешкин и Энри Мукба приехали пока на скамейку.

Главное сомнение по «Нефтехимику» – Евдокимов никогда не славился эффективной работой с молодыми. Гораздо логичнее смотрелось бы назначение Гёкдениза Карадениза, который здорово показал себя в «Рубине-2». В итоге его прокатили как мимо основной команды, так и мимо «Нефтехимика».

Ну и потерь довольно много. Ушли Кокоев, Рашид Магомедов, Константин Шильцов, Андрей Никитин, Георгий Кантария, Иван Бобёр (вернулся в «Крылья Советов») – по сути, разбежался весь костяк в полузащите и атаке.

Прогноз — 14-е место

«СКА-Хабаровск» — ни Юрана, ни денег

Футболисты «СКА-Хабаровск» Фото: ФК «СКА-Хабаровск»

Представитель Дальнего Востока хотел вновь стать великим. Юрана ведь зовут не просто так. Правда, Сергей Николаевич продержался всего две недели. Официальная причина раннего ухода – медицинская. После операции по удалению камней из почек врачи рекомендовали воздержаться от дальних перелётов на ближайшие три-четыре месяца. У Сергея Ильёва другая версия – писал, что Юрану не понравились скромные возможности хабаровчан.

У «СКА-Хабаровск» действительно сорвались многие выгодные варианты – сильные футболисты просто выбрали другие клубы. Поэтому тренерский штаб Михаила Семёнова пока что получает пополнение из Второй лиги. Подписали Матвея Ужгина («Текстильщик»), Михаила Горелишвили и Игоря Школика (оба – «Ленинградец»), Дмитрия Маркитесова («Родина-2») и Эльдара Блиева («Спартак» Нальчик).

Из заметных потерь выделим Александра Гаглоева, Романа Емельянова, Жорди Тура, Глеба Гурбана и Олега Кожемякина. Также ушли два основных вратаря – Имамов и Алексей Кузнецов. Видимо, №1 теперь будет Михаил Штепа, который весной тащил «Черноморец».

Из плюсов – сохранили лучшего бомбардира испанца Хакобо Алькальде (девять голов в 30 матчах) и местную звёздочку Степана Глотова (забил пять в 16 играх).

Помогать Семёнову будет Максим Малаховский. Он неплохо работал с КДВ во Второй лиге, а последние полгода – в штабе Тимура Касимова в «Тюмени». Возможно, получится интересный тандем.

Прогноз — 13-е место

«Арсенал» — новый герой в гонке за топ-4

Дмитрий Гунько Фото: ФК «Арсенал»

Дмитрию Гунько повезло сохранить должность главного тренера. При неплохой комплектации (шестая стоимость состава в лиге) его «Арсенал» занял 13-е место в четырёх очках от зоны вылета. Были слухи о назначении Игоря Черевченко. Но в итоге губернатор Тульской области Дмитрий Миляев снова доверился бывшему тренеру «Спартака».

«Арсенал» сильно обновил состав. Уехали уже бесполезные легенды вроде Артёма Попова, Аяза Гулиева и Резиуана Мирзова. На выход отправились Эрвинг Ботака-Иобома («Ленинградец»), Александр Пуцко (КДВ), Алан Цараев, Максим Максимов и Маттео Алинви. Все они хорошо постарались, чтобы «Арсенал» оказался 13-м.

Новая банда – это глоток свежего воздуха. Здоровяк Гоцук, который со стандартов явно забьёт не меньше четырёх голов. Крепкий центр полузащиты в лице рубаки Енина и тонкого креативщика Ильи Жигулёва.

Также приехал универсальный Шамкин, который прошёл огранку в «КАМАзе». В атаке сразу три монстра. Форвард «Текстильщика» Тимур Мелекесцев уничтожал Вторую лигу и поехал на сборы с «Балтикой». Лучший бомбардир «Нефтехимика» Магомедов тоже приехал в Тулу. Ну и третий всадник – Жамалетдинов из «Челябинска». Вы хорошо помните его по ЦСКА.

Если бы не высокая конкуренция, «Арсенал» можно было бы пропустить в РПЛ вне очереди. Сейчас же как минимум «Пари НН», «Сочи», «Ротор» и «Торпедо» будут против. Кроме того, всегда можно проиграть самим себе. Правда, такой ошибки Гунько уже не простят. Губернатор озвучил задачу «бороться за первую пятёрку». Так что в тени всегда будут светиться глаза Игоря Черевченко, а может, даже Олега Кононова.

Прогноз — шестое место

«Волга» — стильный личный проект тренера Белова

В дебютный сезон Михаил Белов покорил нас не только пресс-конференциями, где открыто говорил про футбол, но и качественной игрой через контроль и комбинации против любого соперника. В некоторых матчах «Волге» откровенно не везло, а где-то команда сама допускала ошибки, которые соперник чудом не реализовывал. Однако на сохранение прописки ульяновцы наиграли.

Новый сезон будет тяжёлым. С одной стороны, Белов – системный тренер. Бо́льшую часть команды удалось сохранить. Но есть и потери – ушли нападающие Каменщиков и Владислав Руденко. На острие атаки остался только Владислав Яковлев. Также арендовали из «Балтики» 19-летнего Кирилла Степанова.

Из «Волги» ушли Тихий (бетонировал оборону весной) и Михаил Умников (универсал из «Краснодара»). Впрочем, Ульяновск снова делает заявку на самую качественную и продуманную трансферную кампанию. Выцепили из «Сокола» талантливого ЦЗ Артёма Быкова (знаменит своими внезапными прорывами к чужим воротам). Забрали из случайно оказавшегося в «Шахтёре» левого защитника Данила Степанова.

По краям атаки теперь могут сыграть Андрей Никитин («Нефтехимик») и Лука Багателия (выкупили из «Факела»), а также взятый свободным агентом 18-летний ростовский талант Вадим Ливаднов.

Да, есть провисающие позиции, но по ним всё ещё идёт работа. В любом случае «Волга» снова покажет свежий футбол – это одна из самых играющих команд чемпионата.

Прогноз — 11-е место

«Уфа» — никаких вторых шансов

Футболисты «Уфы» Фото: ФК «Уфа»

Болельщики крайне недовольны происходящим в клубе. Весной команда каким-то чудом удержалась в Первой лиге (спасибо «Черноморцу»). «Уфа» испытывает финансовые трудности. Сейчас все бюджетные клубы в такой ситуации. Нужны новые спонсоры, но в «Уфу» пока никто не идёт. Много вопросов и к спортивному директору Анзору Саная – они касаются комплектации состава.

Главным тренером остался Омари Тетрадзе. Осенью 2025-го он публично обрушился на своих же игроков с жёсткой критикой, отметив, что игра футболистов «Уфы» похожа на порнографию. Видимо, теперь надо собирать тех, кто снимает более приличные фильмы.

Самая серьёзная потеря – уход Камилова в «Спартак». Что по новичкам?

Летние трансферы пока не впечатляют. На просмотр приезжал даже африканец Опоку Сапсон – центральный защитник из Третьей лиги. Выкупили Илью Агапова у ЦСКА и Шамиля Исаева – у махачкалинского «Динамо». Забрали Артура Гилязетдинова из «Енисея» и Тимофея Шипунова из «Шинника». Из «Черноморца» приехал Заур Тарба, а из «Сокола» – Тимур Крайков. По стоимости состава «Уфа» хуже всех в лиге. Да, остались Денис Кутин, Алан Хабалов, Залимхан Юсупов, Александр Беленов и Дилан Ортис. Но кажется, что команда снова будет бороться за выживание.

Прогноз — 17-е место

«Ленинградец» — красивый выезд для болельщиков

«Лучшая лига мира» возвращается в Санкт-Петербург. Вернее, в Ленинградскую область. «Ленинградец» играет домашние матчи в Рощино на аутентичном стадионе на берегу озера в окружении леса. Стильно! Наш «Комо», только без Сеска Фабрегаса.

На этом прелесть «Ленинградца» заканчивается. В Первой лиге команда запомнилась невыразительной игрой с акцентом на борьбу и длинные передачи. С таким же футболом взяли «Золото» весной. Причём эту игру команде поставил белорусский специалист Алексей Бага, который был уволен после двух громких поражений. Хотя и оставался на первом месте.

В Первую лигу главным тренером де-факто заходит легенда «Ротора» Александр Шмарко. В клубе он уже больше пяти лет. Был ассистентом Сергея Кирьякова, Максима Астафьева, Вадима Евсеева и того же Баги. С Кирьяковым уже работал в Первой лиге, так что опыт есть. Благодаря лицензии Pro де-юре главным будет Сергей Подпалый, возглавлявший «СКА-Хабаровск».

Летние трансферы скромные. Почему-то не смогли сохранить в составе лучшего ЦЗ «Золота» Тимофея Данилова. Ушёл центрхав Владислав Лёвин. «Динамо» Минск выкупило опорника Даниила Душевского. Михаил Горелишвили и Игорь Школик уехали в «СКА-Хабаровск». Пока что клуб собирает крошки со стола Первой лиги. Самый громкий новичок – форвард Стефанович («Шинник»), который ещё недавно выходил в РПЛ с «Балтикой», а теперь в 16 встречах Первой лиги не забил ни разу.

Взяли крепкую группу из уничтоженного «Черноморца» – приехали опорники Кирилл Морозов и Эльдияр Зарыпбеков (игрок сборной Кыргызстана) + форвард Дмитрий Яковлев. Ботака-Иобома, Даниил Родин, Данила Емельянов, вратарь Кузнецов из СКА – исполнители с опытом в Первой лиге.

Успехи «Ленинградца» во многом будут зависеть от организации игры в обороне, которая хромала в «Золоте». Зато с реализацией у команды всё в порядке. Но перспективы пока слишком туманные.

Прогноз — 18-е место

«Текстильщик» — «Чайка» 2.0

Второй проект агента Павла Андреева в этом розыгрыше Первой лиги (это если не учитывать огромную группу его клиентов в «Челябинске»). Если с «Пари НН» все серьёзно, то «Текстильщик» повторяет путь прошлогодней «Чайки».

За две недели до старта чемпионата Иваново покинули практически все, кто завоевал выход в Первую лигу. Главный тренер Дмитрий Кириченко провёл первый контрольный матч и объявил об уходе. Состав команды теперь составляют преимущественно игроки «Чайки».

По нашим данным, на повышение в «Пари НН» ушли только Пополитов, Артём Соколов и Николай Ищенко. Остальные теперь в «Текстильщике». Плюс должен подъехать нападающий «Волгаря» Александр Помалюк. Из ивановских игроков остались только Андрей Евдокимов и Максим Носков. Сергей Ильёв сообщал, что команду пополнили Даниил Маругин («КАМАЗ») и Никита Першин («Крылья Советов»).

Главным тренером стал Дмитрий Пятибратов. Несколько лет он работал ассистентом Олега Василенко в «Факеле». Потом сменил его на посту главного тренера воронежцев. Из-за этого отношения с коллегой испортились, а самостоятельная работа удалась только в «Чайке», которую Пятибратов впервые вывел в Первую лигу. Затем специалист во второй раз зашёл в «Факел» в РПЛ и грамотно довёл команду до вылета (всего за 45 матчей у него пять побед с воронежцами).

Плюсов у «Текстильщика» два. Во-первых, это хороший SMM, который в клубном канале лично попрощался с каждым из покинувших команду игроков. Во-вторых, у футболистов «Чайки» уже есть за спиной опыт борьбы за выживание. Только вот команда вновь собирается за две недели до старта сезона – это уже неприятная традиция для «Чайки». Отдельный вопрос – что ждёт «Текстильщик» по итогам сезона? «Чайка» после вылета и ухода андреевских игроков просто закрылась.

Прогноз — 16-е место

«Велес» — новый сериал Шиленкова в «Лучшей лиге мира»

Алексей Стукалов Фото: ФК «Велес»

Команда Алексея Стукалова рискует стать самой сыгранной в Первой лиге. После сезона в «Золоте» москвичи избавились только от откровенного неликвида – Ишхан Гелоян и Артур Арустамян практически не играли в минувшем сезоне. Сейчас подвис только основной вратарь Расул Мицаев. К нему есть интерес «Ахмата».

В остальном «Велес» зашёл в Первую лигу той же бандой, которой чуть не упустил эту самую путёвку. Вылезли только через стыки.

Усиление точечное. Клуб уже подписал голкипера «Турана» Сергея Самока, который в Азербайджане работал с Курбаном Бердыевым. В центре поля конкуренцию усилит полузащитник Дмитрий Садов («Спартак» Кострома), который уже играл за «Велес» в сезоне-2019/2020. Фланги атаки укрепят Муслим Бамматгереев («Текстильщик»), Кирилл Корольков («Амкар») и Артур Мурза («Волга»). И это ещё наверняка не всё – «Велесу» не хватает правого защитника и забивного нападающего, что было проблемой даже в «Золоте».

Из важных плюсов – стадион «Авангард» в Домодедове получил лицензию для проведения матчей Первой лиги. Так что «Велес» продолжит играть дома. На радостях владелец Евгений Шиленков мог бы снова снимать сериал о жизни клуба в Первой лиге – возвращение спустя три года. Тем более есть шансы на успешный сезон – уже сейчас по стоимости состава и среднему ценнику игрока на Transfermarkt «Велес» 11-й и 12-й в лиге.

Прогноз — 15-е место