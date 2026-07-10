Топ-события субботы: финал женского Уимблдона, бой Гассиева, Лига наций и футбол

Мощное 11 июля: возвращение Первой лиги, московское дерби, Мухова против Носковой, а также Япония — Турция в волейболе! Следите с нами!

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Время в материале указано по Москве.

🏐 11:30: Канада — Италия, Лига наций (ж), предварительный этап

Интрига: способна ли Канада на сенсацию?

Сборная Канады произвела настоящий фурор на предварительном этапе турнира. Команда Джованни Гвидетти ворвалась в топ-5 розыгрыша, переиграв таких грандов, как США, Польша и Китай. Сейчас канадские волейболистки наступают на пятки действующим победителям Лиги наций – сборной Италии, которая замыкает первую тройку. Получится ли у Канады совершить ещё одну сенсацию и превзойти лучшую команду мира?

🎦 🏐 13:20: Япония — Турция, Лига наций (ж), предварительный этап

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: матч равных команд

Япония и Турция – два непримиримых соперника последних лет. Только в прошлом году эти сборные поставили подножки друг другу в нескольких турнирах. Так, в Лиге наций – 2025 команда из Страны восходящего солнца остановила выступление турчанок на стадии четвертьфиналов, на что подопечные Даниэле Сантарелли ответили победой в полуфинале чемпионата мира. На чьей стороне будет удача в этот раз?

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⚽️ 15:00: «Уфа» — «Ленинградец», Первая лига, 1-й тур

Интрига: как завершится первый матч нового сезона Лиги Pari?

Первая лига стартует уже 11 июля. «Уфа» в прошлом сезоне с большим трудом сохранила место во втором дивизионе российского футбола. Победа в заключительном туре помогла команде из Башкортостана не вылететь во Вторую лигу. А что «Ленинградец»? Он в прошлом сезоне как раз играл в третьем по силе дивизионе, но заслужил повышение в классе. Теперь у команды появилась попытка закрепиться в Первой лиге. Получится?

⚽️ 18:00: «Краснодар» — «Ростов», товарищеский матч

Интрига: кто победит в битве двух южных клубов?

«Краснодар» потерял в межсезонье сразу несколько важных игроков. Эдуарда Сперцяна продали в Саудовскую Аравию, Джованни Гонсалеса — в Аргентину. А Виктор Са покинул клуб с юга России в связи с истечением срока контракта. «Краснодар» укрепил состав опытным многократным чемпионом РПЛ Магомедом Оздоевым, а несколько месяцев назад стало известно о трансфере защитника Ильи Вахании. Так что теперь он выйдет на поле уже не как футболист «Ростова». Донской клуб сохранил место в РПЛ по итогам прошлого сезона, но потерял Кирилла Щетинина, который укатил в «Ахмат».

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🏆 🎾 18:00*: Каролина Мухова (Чехия, 10) — Линда Носкова (Чехия, 9), Уимблдон, женщины, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время начала матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится чешский женский финал на Уимблдоне?

До решающего матча женского Уимблдона добрались две теннисистки, ещё ни разу не побеждавшие на ТБШ, причём обе представляют одну страну — Чехию. Это Каролина Мухова и Линда Носкова. В активе Муховой есть опыт неудачного финала «Ролан Гаррос» — 2023, а Линда дальше четвертьфинала (Australian Open — 2024) никогда дальше на мэйджорах не добиралась. Теннисистки ранее уже пересекались однажды на корте в официальных матчах — в третьем круге US Open — 2025 волевой победы добилась Мухова. В случае завоевания титула на Уимблдоне Каролина впервые станет четвёртой ракеткой мира, а Линда — седьмой.

⚽️ 20:00: «Локомотив» — «Спартак» Москва, товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: насколько результативно сыграют соперники в дерби?

В прошлом сезоне обе команды рубились за бронзу РПЛ. «Локомотив» опережал соперника перед заключительным туром, однако подарил шанс после поражения в заключительном матче. «Спартак», впрочем, этим не воспользовался. Правда, спустя несколько дней красно-белые стали победителя Фонбет Кубка России. Так что команда Хуана Карлоса Карседо ушла в отпуск в хорошем настроении. «Локомотив» пока что сохранил в составе и Артёма Карпукаса, и Дмитрия Воробьёва. Переговоры с «Зенитом» и «Краснодаром» соответственно завершились ничем.

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🥊 21:30*: Мурат Гассиев — Питер Кадиру, титульный бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: продолжится ли победная серия россиянина?

11 июля в Москве на «ВТБ Арене» состоится большой боксёрский турнир Winline IBA.Pro 19. Основное внимание будет приковано к главному поединку вечера, в котором российский чемпион WBA в супертяжёлом весе Мурат Гассиев разделит ринг с представителем Германии Питером Кадиру. Изначально в соперниках числился олимпийский чемпион 2016 года француз Тони Йока, и поединок действительно должен был стать большим событием в мире профессионального бокса, особенно для российских фанатов. Но за несколько дней до боя в СМИ стала появляться информация, что оппонент получил травму спины и не сможет выступить в Москве. Теперь на коротком уведомлении в ринг выйдет Кадиру. И Мурат попытается сделать всё, чтобы быстро и без нервов справиться с новым вызовом.