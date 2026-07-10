Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 11 июля 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события субботы: финал женского Уимблдона, бой Гассиева, Лига наций и футбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 11 июля 2026 года
Комментарии
Мощное 11 июля: возвращение Первой лиги, московское дерби, Мухова против Носковой, а также Япония — Турция в волейболе! Следите с нами!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 11 июля в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на «Чемпионате»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏐 11:30: Канада — Италия, Лига наций (ж), предварительный этап

Лига наций (ж) . Предварительный этап
11 июля 2026, суббота. 11:30 МСК
Канада
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: способна ли Канада на сенсацию?

Сборная Канады произвела настоящий фурор на предварительном этапе турнира. Команда Джованни Гвидетти ворвалась в топ-5 розыгрыша, переиграв таких грандов, как США, Польша и Китай. Сейчас канадские волейболистки наступают на пятки действующим победителям Лиги наций – сборной Италии, которая замыкает первую тройку. Получится ли у Канады совершить ещё одну сенсацию и превзойти лучшую команду мира?

Турнирная таблица Лиги наций
Россия возвращается на международную арену:
С наших волейболистов сняли все санкции. Какой турнир станет первым для сборной России?
С наших волейболистов сняли все санкции. Какой турнир станет первым для сборной России?

🎦 🏐 13:20: Япония — Турция, Лига наций (ж), предварительный этап

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Лига наций (ж) . Предварительный этап
11 июля 2026, суббота. 13:20 МСК
Япония
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: матч равных команд

Япония и Турция – два непримиримых соперника последних лет. Только в прошлом году эти сборные поставили подножки друг другу в нескольких турнирах. Так, в Лиге наций – 2025 команда из Страны восходящего солнца остановила выступление турчанок на стадии четвертьфиналов, на что подопечные Даниэле Сантарелли ответили победой в полуфинале чемпионата мира. На чьей стороне будет удача в этот раз?

Турнирная таблица Лиги наций
Российская доигровщица будет выступать в Турции:
Екатерина Пипунырова стала игроком турецкого клуба «Зерен Спор»

⚽️ 15:00: «Уфа» — «Ленинградец», Первая лига, 1-й тур

Россия — Лига Pari . 1-й тур
11 июля 2026, суббота. 15:00 МСК
Уфа
Уфа
Не начался
Ленинградец
Ленинградская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как завершится первый матч нового сезона Лиги Pari?

Первая лига стартует уже 11 июля. «Уфа» в прошлом сезоне с большим трудом сохранила место во втором дивизионе российского футбола. Победа в заключительном туре помогла команде из Башкортостана не вылететь во Вторую лигу. А что «Ленинградец»? Он в прошлом сезоне как раз играл в третьем по силе дивизионе, но заслужил повышение в классе. Теперь у команды появилась попытка закрепиться в Первой лиге. Получится?

Календарь Первой лиги
Последние новости ФНЛ:
Лимит на молодых отменили, «Текстильщик» развалился и собирается с нуля. Главное в ФНЛ
Лимит на молодых отменили, «Текстильщик» развалился и собирается с нуля. Главное в ФНЛ

⚽️ 18:00: «Краснодар» — «Ростов», товарищеский матч

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
11 июля 2026, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит в битве двух южных клубов?

«Краснодар» потерял в межсезонье сразу несколько важных игроков. Эдуарда Сперцяна продали в Саудовскую Аравию, Джованни Гонсалеса — в Аргентину. А Виктор Са покинул клуб с юга России в связи с истечением срока контракта. «Краснодар» укрепил состав опытным многократным чемпионом РПЛ Магомедом Оздоевым, а несколько месяцев назад стало известно о трансфере защитника Ильи Вахании. Так что теперь он выйдет на поле уже не как футболист «Ростова». Донской клуб сохранил место в РПЛ по итогам прошлого сезона, но потерял Кирилла Щетинина, который укатил в «Ахмат».

Почему Воробьёв пока не вернулся в «Краснодар»:
Эксклюзив
«Краснодар» не устроили запросы «Локомотива» по трансферу Воробьёва

🏆 🎾 18:00*: Каролина Мухова (Чехия, 10) — Линда Носкова (Чехия, 9), Уимблдон, женщины, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время начала матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). Финал
11 июля 2026, суббота. 18:00 МСК
Каролина Мухова
9
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Не начался
1 2 3
         
         
Линда Носкова
12
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

Интрига: чем завершится чешский женский финал на Уимблдоне?

До решающего матча женского Уимблдона добрались две теннисистки, ещё ни разу не побеждавшие на ТБШ, причём обе представляют одну страну — Чехию. Это Каролина Мухова и Линда Носкова. В активе Муховой есть опыт неудачного финала «Ролан Гаррос» — 2023, а Линда дальше четвертьфинала (Australian Open — 2024) никогда дальше на мэйджорах не добиралась. Теннисистки ранее уже пересекались однажды на корте в официальных матчах — в третьем круге US Open — 2025 волевой победы добилась Мухова. В случае завоевания титула на Уимблдоне Каролина впервые станет четвёртой ракеткой мира, а Линда — седьмой.

Уимблдон. Турнирная сетка (женщины)
Грёнефельд перезапустил карьеру Каролины:
«Больше чем тренер». Экс-наставник Шараповой ведёт Мухову к первому «Шлему» на Уимблдоне
«Больше чем тренер». Экс-наставник Шараповой ведёт Мухову к первому «Шлему» на Уимблдоне

⚽️ 20:00: «Локомотив» — «Спартак» Москва, товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
11 июля 2026, суббота. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Не начался
Спартак М
Москва, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: насколько результативно сыграют соперники в дерби?

В прошлом сезоне обе команды рубились за бронзу РПЛ. «Локомотив» опережал соперника перед заключительным туром, однако подарил шанс после поражения в заключительном матче. «Спартак», впрочем, этим не воспользовался. Правда, спустя несколько дней красно-белые стали победителя Фонбет Кубка России. Так что команда Хуана Карлоса Карседо ушла в отпуск в хорошем настроении. «Локомотив» пока что сохранил в составе и Артёма Карпукаса, и Дмитрия Воробьёва. Переговоры с «Зенитом» и «Краснодаром» соответственно завершились ничем.

Будет ли у «Спартака» новичок из чемпионата Испании?
AS: «Спартак» близок к покупке защитника Парады за € 6 млн, контракт — до 2030 года

🥊 21:30*: Мурат Гассиев — Питер Кадиру, титульный бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Мурат Гассиев — Питер Кадиру
11 июля 2026, суббота. 21:30 МСК
Мурат Гассиев
Не началось
Питер Кадиру

Интрига: продолжится ли победная серия россиянина?

11 июля в Москве на «ВТБ Арене» состоится большой боксёрский турнир Winline IBA.Pro 19. Основное внимание будет приковано к главному поединку вечера, в котором российский чемпион WBA в супертяжёлом весе Мурат Гассиев разделит ринг с представителем Германии Питером Кадиру. Изначально в соперниках числился олимпийский чемпион 2016 года француз Тони Йока, и поединок действительно должен был стать большим событием в мире профессионального бокса, особенно для российских фанатов. Но за несколько дней до боя в СМИ стала появляться информация, что оппонент получил травму спины и не сможет выступить в Москве. Теперь на коротком уведомлении в ринг выйдет Кадиру. И Мурат попытается сделать всё, чтобы быстро и без нервов справиться с новым вызовом.

Увы, Мурат снова без топ-соперника:
Вместо олимпийского чемпиона – «пассажир» из Германии. С кем в итоге дерётся Гассиев
Вместо олимпийского чемпиона – «пассажир» из Германии. С кем в итоге дерётся Гассиев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android