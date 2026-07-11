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Чемпионат мира по футболу 2026, гонка бомбардиров, почему Мбаппе обошёл Месси, регламент, статистика, Кейн, Холанд

Мбаппе, Месси, Кейн или Холанд? На гонку бомбардиров ЧМ влияют не только голы и ассисты
Кирилл Закатченко
Почему Мбаппе опережает Месси в гонке бомбардиров
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Рассказываем, на какие показатели нужно смотреть, если у футболистов одинаковое количество забитых мячей — как сейчас у Килиана и Лео.

До конца чемпионата мира осталось меньше двух недель. Главная интрига: кто всё-таки поднимет трофей над головой? Но есть и другая любопытная вещь. Топовые футболисты ведут серьёзную борьбу за звание лучшего бомбардира турнира. Если учитывать плотность, возникает резонный вопрос: а кто станет номером один, если два или более футболистов забьют одинаковое количество мячей?

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Почему Мбаппе превосходит Месси в борьбе за звание лучшего бомбардира ЧМ-2026?

Килиан Мбаппе помог сборной Франции выйти в полуфинал. Звёздный нападающий «Реала» наколотил уже восемь голов. Столько же забил и Лионель Месси. Но есть нюанс. Аргентинец ещё не выходил на поле в матче 1/4 финала, поскольку его команда сыграет 12 июля. Норвежец Эрлинг Холанд и англичанин Гарри Кейн оформили семь и шесть голов соответственно. Однако и они ещё не играли в четвертьфинале. Кстати, их сборные встретятся там друг с другом.

Несмотря на то что Месси и Мбаппе забили одинаковое количество голов, на первом месте в списке бомбардиров находится француз. Почему? В случае равенства голов нужно смотреть на количество результативных передач. И здесь преимущество на стороне француза. Он отдал три голевых паса, а аргентинец — один. Килиан получил бы «Золотую бутсу» ЧМ-2026, заверши организаторы турнир прямо сейчас.

Лионель Месси

Лионель Месси

Фото: Lars Baron/Getty Images

Кстати, у Мбаппе есть преимущество по голевым передачам и в сравнении с другими преследователями. Усман Дембеле (забил пять мячей) отдал два результативных паса, Кейн — один, Холанд — ни одного. Первое место в списке лучших ассистентов турнира занимает француз Майкл Олисе (пять голевых передач), но у него нет голов. Из тех, кто ещё остался на ЧМ, по три результативных паса отдали Мбаппе, англичанин Букайо Сака, норвежцы Мартин Эдегор и Андреас Шельдеруп. Но из них забивал только француз.

А что будет, если два футболиста (или больше двух) забьют одинаковое количество голов с идентичным показателем результативных передач? При таком раскладе нужно смотреть на общее игровое время. Преимущество получит тот, кто провёл на поле меньше минут в сравнении с другими претендентами на «Золотую бутсу». Мбаппе уже отыграл матч 1/4 финала, в отличие от всех остальных. Килиан провёл 563 минуты на турнире, Дембеле — 492, Кейн — 489, Месси — 468, Холанд — 416. Понятно, что совсем скоро результат англичанина, аргентинца и норвежца станет другим.

У Олисе есть шанс войти в историю:
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Кто из нынешних игроков брал «Золотую бутсу» ЧМ раньше?

На нынешний турнир приехали три футболиста, которые в прошлом были лучшими бомбардирами чемпионата мира. Колумбиец Хамес Родригес забил шесть мячей в 2014 году, однако его сборная уже покинула турнир в Северной Америке. В 2018-м «Золотая бутса» досталась Кейну (шесть голов), в 2022-м — Мбаппе (восемь). А вот Месси раньше никогда не был лучшим бомбардиром чемпионата мира.

Рекорд всех времён по голам на одном ЧМ принадлежит Жюсту Фонтену. Француз наколотил 13 мячей в 1958 году. Скорее всего, никто не превзойдёт это достижение на нынешнем турнире. Если кто-то доберётся до отметки в девять голов, то установит лучший результат с 1970 года. Тогда немец Герд Мюллер забил 10 мячей.

Тот самый рекорд Фонтена:
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Кому принадлежит лучший результат по «гол+пас» на одном чемпионате мира?

Кстати, Мбаппе вполне по силам превзойти лучший результат по системе «гол+пас» на одном чемпионате мира. Правда, статистику по голевым передачам на турнире ведут с 1966 года. В 1970-м всё тот же Мюллер набрал 13 (10+3) очков, и с того момента никто не превзошёл этот результат. Мбаппе уже забил восемь мячей и отдал три результативных паса на нынешнем турнире. Ему осталось набрать два очка, чтобы догнать немца. Реально ли это? Вполне, если учитывать серьёзный темп француза. Плюс Мбаппе способен и вовсе обойти Мюллера. Не забываем, что сборная Франции точно проведёт ещё два матча на турнире (полуфинал и финал/игру за третье место).

Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Фото: Elsa/Getty Images

А вот дотянет ли Месси до результата Мюллера — большой вопрос. Для начала Аргентине нужно выйти в полуфинал ЧМ-2026. Тогда Месси обеспечит себе ещё два матча на турнире. Лео необходимо набрать четыре очка в трёх встречах (при условии выхода в полуфинал), чтобы повторить результат Мюллера. Да, Месси уже 39 лет, однако он доказал, что его ни в коем случае нельзя недооценивать.

При этом Лео занимает первое место в истории чемпионатов мира по суммарному показателю «гол+пас». У аргентинца 30 (21+9) очков. Догадываетесь, кто идёт следом? Мбаппе. Он забил 20 мячей и отдал пять результативных передач. Так что и эта гонка всё ещё продолжается. Правда, возрастной показатель на стороне француза. Для Месси этот ЧМ станет последним в карьере, а вот Килиан наверняка ещё сыграет как минимум в 2030 году. Если обойдётся без травм.

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