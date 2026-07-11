«Маленький паровозик». Сперцяна в «Краснодаре» заменит бывший механик из Бразилии?

«Краснодар» объявил о своём четвёртом трансфере в летнее окно и первом подписании легионера. После трио россиян (Илья Вахания, Даниил Уткин и Магомед Оздоев) состав экс-чемпиона РПЛ пополнил бразилец Кристиан. По информации Globo, клуб Сергея Галицкого заплатит «Крузейро» за полузащитника $ 11 млн (приблизительно € 9,6 млн). Контракт с легионером подписан на четыре года – до июня 2030-го. Кристиан – замена Эдуарду Сперцяну или другому ушедшему в межсезонье ключевому игроку «быков» Виктору Са?

Для 25-летнего футболиста «Краснодар» станет первой зарубежной командой в карьере. Кристиан – воспитанник нескольких бразильских клубов, а до профессионального уровня его с 17 лет доводили в «Атлетико Паранаэнсе». До этого парня отчислили из «Шапекоэнсе», так как его родители не могли себе позволить переехать с сыном в Шапеко. Оставшись на год-полтора без футбола, Кристиан вынужден был устроиться механиком вместе со своим старшим братом в автомастерскую. Потом стал совмещать работу с игрой в мини-футбол. Вскоре будущего «краснодарца» заметил клуб «Униао». А уже оттуда он попал в «Атлетико Паранаэнсе».

«Наш отец всегда говорил: «Если не получается заработать одним способом, получится другим». В семье было непростое финансовое положение, и Кристиану негде было играть. В мастерской он мог получить нужную профессию, чему-то научиться и не падать духом», – рассказывал брат футболиста Джонатан.

Кристиан прошёл молодёжку клуба из Куритибы, а весной 2019-го его отдали в аренду «Жувентуде», где он дебютировал в Серии С (третьем дивизионе). Но уже в 2020-м молодой полузащитник много играл и забил свои первые голы за «Атлетико Паранаэнсе» в Серии А и Кубке Либертадорес. Всего за пять сезонов в команде из Куритибы Кристиан провёл 220 матчей в разных турнирах и набрал 26+9. В январе 2025-го «Крузейро» выкупил его за сумму, равную € 4 млн.

В «Атлетико Паранаэнсе» Кристиана использовали в основном как центрального полузащитника. Иногда ближе к обороне, иногда — в качестве атакующего хавбека. Он зарекомендовал себя игроком типа бокс-ту-бокс – хорошо работал от штрафной до штрафной. Мог самостоятельно продвинуть мяч, мог обострить через пас. Но всё же такой последней передачей и умением решать эпизоды, как Сперцян, этот бразилец никогда не обладал. Поэтому вряд ли в «Краснодаре» собирались лепить из него «нового Эдика».

За полтора года в «Крузейро» Кристиан провёл 80 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал семь голевых пасов. В команде из Белу-Оризонти его уже, как правило, ставили крайним полузащитником. Причём задействовали на обоих флангах. В нынешнем «Крузейро» есть свои примы, которые готовы вести игру – бывший полузащитник «Зенита» Жерсон и не доехавший в январе 2025-го до Санкт-Петербурга Матеус Перейра. Тем не менее Кристиан сразу превратился в ценного игрока – как для Леонарду Жардима (мы помним португальского специалиста по «Монако»), так и для сменивших того экс-тренера сборной Бразилии Тите и Артура Жорже.

Леонарду Жардим экс главный тренер «Крузейро» «Кристиан – очень большой помощник в полузащите. У нас в «Крузейро» нет другого игрока с такими качествами, как у него. Он помогает команде сохранять баланс на поле. Предан нашей стратегии. Именно поэтому одним из главных изменений, которые я сделал при перестроении «Крузейро», было включение в состав Кристиана. Команда нуждалась в улучшении прессинга и сбалансированности – он нам это обеспечил своей агрессивностью и интенсивностью».

В нынешнем сезоне Серии А до паузы на чемпионат мира Кристиан в 17 встречах набрал 5+3. Неудивительно, что с такими цифрами полузащитник привлёк внимание «Краснодара». Всего за половину чемпионата он выдал свой самый результативный сезон в элите. Повторил личный рекорд по количеству голов и превзошёл по голевым передачам. В списке наиболее результативных игроков «Крузейро» Кристиан – лидер с отрывом, опережает и Матеуса Перейру, и Жерсона, и лучшего бомбардира прошлого чемпионата Бразилии Кайо Жорже.

Хотя, если взглянуть на забитые Кристианом мячи в составе «Крузейро», вы не увидите на видео никакой фирменной бразильской феерии. В большинстве случаев полузащитник просто доигрывал эпизод до конца, завершал атаки ударом в касание из пределов штрафной или даже вратарской. Его голы – трудовые, от типично командного игрока. Кристиан не выделялся техническим оснащением, по крайней мере, на уровне чемпионата Бразилии, где каждый второй способен на любые фокусы с мячом. Зато в колоде новичка «Краснодара» другие козыри: многофункциональность, выносливость (впечатляющие цифры по пробегу), хорошее видение поля, жёсткость в отборе и умение действовать под прессингом и поддерживать атаку. За высокую работоспособность журналисты прозвали Кристиана «маленький паровозик».

КРИСТИАН В «КРУЗЕЙРО» Фото: Pedro Vilela/Getty Images

По данным Sofascore, в нынешнем чемпионате Бразилии Кристиан – второй в «Крузейро» по обводкам (25) и заблокированным пасам соперников (12), третий по перехватам (16), заработанным на себе фолам (20), ударам в створ (8), точным передачам на чужой трети (127) и пасам под удар (14), четвёртый по общему количеству ударов (21). То есть среди лучших и по атакующим показателям, и по оборонительным. В то же время цифры доказывают, что это не та фигура, через которую строилась вся игра команды из Белу-Оризонте. И тем не менее Кристиан – лидер «Крузейро» по результативным действиям. Он был важнейшей деталью механизма.

В марте этого года Кристиан невольно стал зачинщиком массовой драки в финале Лиги Минейро (чемпионата Минас-Жерайса) с принципиальным для «Крузейро» соперником – «Атлетико Минейро». За полминуты до завершения матча полузащитник в контратаке своей команды столкнулся с вратарём соперника Эверсоном, который в отместку… присел на соперника и стал ему что-то выговаривать. К месту конфликта прибежали свои и чужие, началась заварушка. В итоге всё вылилось в настоящую бойню: футболисты били друг друга, нападали даже сзади. В этой драке поучаствовали Жерсон и два экс-зенитовца из «Атлетико Минейро» – Матео Кассьерра с Халком. Когда на поле всё затихло, судья взял паузу на 10 минут, чтобы успокоить ещё и разгорячённых фанатов. В результате рефери удалил 23 игрока! «Крузейро», к слову, победил (1:0) и забрал трофей, которым последние шесть лет владел «Атлетико Минейро».

Судя по всему, Кристиан – замена именно Виктору Са. Интересно, как Мурад Мусаев планирует использовать бразильца и Жоау Батчи, поскольку оба могут играть на разных флангах. А того, кто придёт на позицию Сперцяна, «Краснодару» ещё только предстоит найти, либо под нападающим будет стабильно играть Никита Кривцов.