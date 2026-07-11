Новое испытание для Англии — теперь надо сдержать Холанда! На кону — полуфинал ЧМ. LIVE

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Всем привет! На чемпионате мира — 2026 стартует уже 31-й день. Сегодня футбола не будет, хотя в полночь нас ждёт эпичная заруба Англии и Норвегии за полуфинал!

Весь день ориентирован именно на этот матч. Вывеска могла быть ещё сочнее — был бы ремейк битвы на ЧМ-2002, когда Роналдиньо забил один из самых известных голов в истории ЧМ, закинув за шиворот Дэвиду Симэну со штрафного. Однако Норвегия оказалась против — дубль Холанда выкинул Бразилию с турнира. Впрочем, от этого не менее интересно! Да, норвежцы очень давно не играли на чемпионате мира, но вернулись как надо — кошмарят всех и творят историю. Если ещё и Англию пройдут, будет совсем космос!

Англичане же, несмотря на вопросы к игре и весьма натужные победы в плей-офф, продолжают идти за мечтой. Если забыли, эта сверхфутбольная страна получала трофей ЧМ всего однажды в истории — 60 лет назад! На бумаге именно Англия фаворит во встрече с Норвегией, однако в реальности возможно всё.

«Чемпионат» будет следить за главными новостями дня и всем, что предшествует четвертьфинальной битве Англии и Норвегии. Оставайтесь с нами!