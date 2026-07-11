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Норвегия — Англия: прямая онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ по футболу 2026, где смотреть, составы, 12 июля 2026

Новое испытание для Англии — теперь надо сдержать Холанда! На кону — полуфинал ЧМ. LIVE
Дмитрий Зимин Георгий Илющенко
,
LIVE 31-го дня ЧМ-2026
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Следим за чемпионатом мира вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Всем привет! На чемпионате мира — 2026 стартует уже 31-й день. Сегодня футбола не будет, хотя в полночь нас ждёт эпичная заруба Англии и Норвегии за полуфинал!

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Весь день ориентирован именно на этот матч. Вывеска могла быть ещё сочнее — был бы ремейк битвы на ЧМ-2002, когда Роналдиньо забил один из самых известных голов в истории ЧМ, закинув за шиворот Дэвиду Симэну со штрафного. Однако Норвегия оказалась против — дубль Холанда выкинул Бразилию с турнира. Впрочем, от этого не менее интересно! Да, норвежцы очень давно не играли на чемпионате мира, но вернулись как надо — кошмарят всех и творят историю. Если ещё и Англию пройдут, будет совсем космос!

Англичане же, несмотря на вопросы к игре и весьма натужные победы в плей-офф, продолжают идти за мечтой. Если забыли, эта сверхфутбольная страна получала трофей ЧМ всего однажды в истории — 60 лет назад! На бумаге именно Англия фаворит во встрече с Норвегией, однако в реальности возможно всё.

«Чемпионат» будет следить за главными новостями дня и всем, что предшествует четвертьфинальной битве Англии и Норвегии. Оставайтесь с нами!

Live Михаил Рождественский

В турнирной сетке в преддверии матча Англии и Норвегии, кстати, расклады такие. Первый полуфинал мы уже знаем, и это именно та игра, которую все ждали.

Вопрос, кто встретится во второй паре. Англия и Аргентина или будут сюрпризы?

01:08 Михаил Рождественский

Предыдущий день закончился выходом Испании в полуфинал — первым с того самого победного турнира 16-летней давности!

Хотя Бельгия держалась до последнего:
Пророческие слёзы Куртуа после замены. Испания — в полуфинале ЧМ благодаря его сменщику!
Пророческие слёзы Куртуа после замены. Испания — в полуфинале ЧМ благодаря его сменщику!
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Новости. Футбол
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