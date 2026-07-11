Пророческие слёзы Куртуа после замены. Испания — в полуфинале ЧМ благодаря его сменщику!

Сборная Испании продолжает побеждать в плей-офф ЧМ-2026 благодаря голам в концовках встреч. В четвертьфинале команда Луиса де ла Фуэнте с трудом дожала Бельгию. Теперь 14 июля нас ждёт супербитва в полуфинале – испанцы против французов.

Стартовые составы сборных Бельгии и Испании были с сюрпризами. В основу бельгийцев внезапно вернулся Де Брёйне, хотя в 1/8 финала с США ветеран просидел весь матч на скамейке. Казалось, с Кевином страдает интенсивность игры команды, поэтому тренер Руди Гарсия решился на крайние меры. Вместе с Де Брёйне вернулся и Доку. А у испанцев в запасе неожиданно оказался ключевой полузащитник – Педри.

Ещё одну перестановку у бельгийцев, незапланированную, спровоцировала травма Тилеманса. Центрхав сломался на разминке – его в последний момент поменял Ванакен. Команда Гарсии начала с прессинга, и в этих ситуациях первой линией защиты в схеме 4-4-2 были Де Брёйне с Де Кетеларе. А при владении Кевин мог сместиться налево, где, по идее, более слабая зона в обороне испанцев из-за присутствия Ямаля. Однако потом «Фурия Роха» забрала мяч и территорию.

Тем не менее Бельгия держалась, чередуя низкий блок со средним и эпизодами высокого прессинга. Только в середине тайма сборная Испании создала момент, который тянул на голевой, после того как Оярсабаль ловко обокрал у чужой штрафной Раскина. Ямаль подобрал мяч и зарядил из полукруга в дальний нижний угол. Опасно, но всё же мимо цели. Когда судья Оливер отправил игроков за водой, счёт ударов в створ был 0:0, а в статистике бельгийцев – всего одно касание в чужой штрафной. Однако на исходе получаса команда де ла Фуэнте повела. Разыгравшийся Ямаль и Порро вскрыли фланг за счёт «двоечки», защитник вырезал диагональ на Ольмо, а Руис добил отражённый Куртуа мяч. Выходит, угадал тренер с заменой Педри на полузащитника «ПСЖ».

Если учитывать, что Испания ни разу не пропустила на ЧМ-2026, Бельгия оказалась почти в безнадёжной ситуации. Но не запаниковала и перед перерывом отыгралась! Тоже забила своим первым попаданием в створ. Команда Гарсии в позиционной атаке закрепилась в правом полуфланге, придумала хитрую стенку на третьего, и Кастань вырезал кросс на Де Кетеларе. Нападающий продавил Кубарси, как в 1/8 финала капитана американцев Рима, и удивил Симона точным ударом головой. Поразительно, как бельгийцы на этом турнире раз за разом себя откапывают.

БЕЛЬГИЙЦЫ ПРАЗДНУЮТ ГОЛ ДЕ КЕТЕЛАРЕ Фото: Tayfun Coskun/Anadolu via Getty Images

Дебют второго тайма не принёс де ла Фуэнте того, что тренер сборной Испании ждал. А ждал он, очевидно, не только владения мячом и территорией. Уже через 10 минут после перерыва разменял Руиса и Баэну на Педри и Торреса. Как раз перед двойной заменой бельгийцы едва не поставили испанцев в положение отыгрывающихся впервые на ЧМ-2026. Хороший шанс загубил Де Кёйпер. Гарсия в ответ тоже стал двигать фигуры – поднял со скамейки «старичков» Витселя и Лукаку (главного джокера турнира). А вместе с ними – дебютировавшего на чемпионате мира молодого Сейса – под Ямаля. Рабочий день завершили Ванакен, Троссард и Де Кёйпер. Но не Де Брёйне.

Перед очередной паузой на водопой на газон за пределами собственной штрафной присел Куртуа, сделавший перед этим пару сейвов. У бельгийской стены возникли какие-то проблемы с бедром. Пока мир смотрел рекламу, врачи осматривали вратаря. Тибо всё-таки вернулся на поле, но тут же в слезах ушёл на скамейку – так состоялся дебют на ЧМ-2026 голкипера «Манчестер Юнайтед» Ламменса. На этом отрезке Испания совсем прижала Бельгию к её воротам. Впрочем, бельгийцы держались, и у Ламменса было время, чтобы войти в игру без лишних нервов.

Де Брёйне выдохся к 85-й минуте. В этот вечер он пробил два раза, не отдал ни одного паса под удар и получил жёлтую карточку за фол на Торресе. Зато в обороне как будто не провалился. Игра катилась к овертайму, однако в концовке команда де ла Фуэнте дожала бельгийцев, как четырьмя днями ранее португальцев. И кто вытащил Испанию – опять Мерино! Это был гол Ламменса. Кубарси вдруг подключился в атаку по центру и выстрелил из-за штрафной, а только-только вышедший на замену хавбек «Арсенала» добил неудачно отражённый голкипером мяч.

Команде Гарсии уже не хватило энергии, чтобы спастись. На сей раз даже Лукаку не вытащил, хотя Симон чудил на выходах. Бельгия нанесла пять ударов за матч против 17 у Испании (в створ – 2:8), по xG тоже уступила в несколько раз – 0,37 против 2,08. Более того, в компенсированное время Витсель вполне мог быть удалён за грубый фол. Судья пожалел Акселя, впрочем, экс-зенитовец всё равно едет домой вместе со своими партнёрами по сборной.