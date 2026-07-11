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Трансферы РПЛ и Европы, лето-2026, слухи и переходы, 10-11 июля: Адейеми, Барса, ЦСКА, Бориско, Краснодар, Эдерсон, Брозович, Реал

ЦСКА берёт топ-вратаря РПЛ, усиление «Барсы», срыв у «МЮ». Трансферы и слухи за 24 часа
Георгий Илющенко
Трансферы и слухи дня, футбол: 10-11 июля
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«Краснодар» подписал бразильца, «ПСЖ» снова пошёл за покупками в Каталонию, а Моуринью просит «Реал» подобрать хорватского ветерана.

Автор неиронично считает Алексея Сапогова одним из лучших российских нападающих этого века. Но вы об этом не узнаете, ведь никто не читает подводки трансферных дайджестов.

Главные состоявшиеся трансферы

«Милан» за € 30 млн забрал защитника у «Лацио»

Марио Хила

Марио Хила

Фото: ФК «Милан»

Рубен Аморим, как писали в СМИ, очень просил у руководства «Милана» купить Вирджила ван Дейка. Сделать это невероятно сложно. А вот привлечь Марио Хилу оказалось попроще. Испанский центральный защитник обошёлся миланцам в € 30 млн, с ним подписан контракт до лета 2031 года. «Лацио» обогатился, впрочем, только на € 15 млн, поскольку половина суммы причиталась воспитавшему Хилу «Реалу». Такой вот бизнес по-мадридски.

«Краснодар» подписал универсального бразильца из «Крузейро»

Новичок «Краснодара» — Кристиан

Новичок «Краснодара» — Кристиан

Фото: ФК «Краснодар»

Формально 25-летний Кристиан – правый полузащитник. По факту же на каких только позициях бразилец не выходил: был и опорником, и центрфорвардом, и атакующим полузащитником, и закрывал оба фланга. В общем, мастер на все руки. Ну, или ноги. Его оценочная стоимость – € 12 млн. А «Краснодар», по данным Transfermarkt, заплатил за Кристиана «Крузейро» € 9,6 млн! Новичок экс-чемпионов России подписал контракт до лета 2030 года и взял себе 18-й номер. Замена Эдуарду Сперцяну? И ему, и вообще любому из группы атаки.

Также:

  • официально: «Манчестер Сити» заплатил € 3,5 млн «Шеффилд Уэнсдей» за 20-летнего вратаря Пирса Чарльза и тут же отдал его в аренду «КПР»;
  • официально: «Хоффенхайм» отдал «Андерлехту» аж € 20 млн за 17-летнего бельгийского полузащитника Натана Де Ката. Видимо, в надежде, что тот станет новым Кевином Де Брёйне;
  • официально: «Вердер» объявил о подписании вратаря сборной Австрии Александра Шлагера, который ранее покинул «Зальцбург» свободным агентом;
  • официально: «Селтик» не пожалел € 5,5 млн за колумбийского нападающего «Карабаха» Камило Дурана;
  • официально: бывший правый защитник сборной Испании Оскар Мингеса на правах свободного агента перешёл в «Кристал Пэлас». Ранее он выступал за «Сельту»;
  • официально: «Брентфорд» свободным агентом забрал 34-летнего нападающего «Вест Хэма» Каллума Уилсона;
  • официально: «Аталанта» купила за € 12 млн опорника «Кальяри» Джанлуку Гаэтано;
  • официально: «Ренн» за € 4 млн приобрёл практически Дэдпула. Только у их новичка дополнительная буква в начале имени. Речь о защитнике «Вестерло» Брайане Рейнольдсе;
  • официально: 18-летний нападающий Алексей Касаджиков, ранее игравший в молодёжной команде «Зенита», перешёл в «Ахмат».

Главные трансферные слухи дня

Адейеми готовится к переезду из Дортмунда в Каталонию

Карим Адейеми Подробнее

В декабре 2025 года Bild писал, что девушке Карима Адейеми, а это известная рэп-исполнительница Лоредана Зефи, наскучило жить в промышленном Дортмунде. Короче, как поётся в одной известной песне, «она хотела бы жить на Манхэттене». Но и Каталония – тоже неплохо. У Адейеми оставался всего год по контракту с «Боруссией», так что «Барселона» оформила сделку всего за € 22 млн плюс € 7 млн бонусами. Вингер вот-вот подпишет с «Барсой» пятилетнее соглашение и попозирует в сине-гранатовых цветах, уверен Фабрицио Романо.

Ферран собрался в «ПСЖ»

Ферран Торрес Подробнее

Как вам такое, не ожидали? Сначала Флориан Плеттенберг написал, что Ферран Торрес получил несколько выгодных предложений и открыт для трансфера. А затем появился инсайд Sky Sport: нападающий «Барселоны» договорился о переходе не куда-нибудь, а в «ПСЖ»! Контракт Феррана с «Барсой» истекает через год и продлён не будет, чем и хотят воспользоваться парижане. Они как раз отпустили в «Милан» Гонсалу Рамуша и нуждаются в замене. Такая вот бомбочка.

Переход Эдерсона в «МЮ» сорвался

Эдерсон Жозе дос Сантос Лоренсо да Силва

Эдерсон Жозе дос Сантос Лоренсо да Силва

Фото: Marco Luzzani/Getty Images

4 июня у нас вышел текст о скором переходе в «Манчестер Юнайтед» полузащитника «Аталанты» Эдерсона. € 40,5 млн плюс бонусные € 4,5 млн – столько причиталось бергамаскам.

Вот он:
Первый топ-трансфер лета в АПЛ – у «МЮ». Уже есть восторги, но кое-что смущает
Первый топ-трансфер лета в АПЛ – у «МЮ». Уже есть восторги, но кое-что смущает

И вот месяц с небольшим спустя выяснилось, что «Юнайтед» отказался от трансфера и уведомил «Аталанту» о таком решении. Причина – проваленный бразильцем медосмотр. Он играл на чемпионате мира, и комментаторы уже представляли его как новичка «МЮ». Получается, поторопились. Globo пишет, что клуб переключился на полузащитника «Вулверхэмптона» Жоао Гомеса.

Моуринью просит «Реал» приютить 33-летнего Брозовича

Марсело Брозович Подробнее

Слегка неожиданный слух запустил Саша Тавольери. По его сведениям, выступавший последние три года за саудовский «Аль-Наср» и сейчас находящийся без клуба 33-летний Марсело Брозович интересен «Реалу» по просьбе Жозе Моуринью. Руководство мадридцев якобы уже связалось с представителями хорватского полузащитника и готово подписать с ним соглашение на один год. Синьор Моуринью, может, тогда и Криштиану Роналду вернёте?

«Барселона» предложит «Атлетико» € 130 млн за Альвареса после ЧМ

Хулиан Альварес Подробнее

Новая серия этого уже набившего оскомину трансферного хита! Переговоры между «Барселоной» и «Атлетико» насчёт перехода нападающего Хулиана Альвареса продолжаются. Каталонцы намерены предложить за трансфер € 130 млн после ЧМ-2026 и не собираются улучшать условия, сообщает Sport.es. Этот же источник добавил, что директор мадридцев Матеу Алемани взбесил «Барсу»: не сразу передал её первое предложение президенту клуба Энрике Сересо или гендиректору Мигелю Анхелю Хилю Марину. Теперь босс «Барселоны» Жоан Лапорта лично вступил в переговоры с Сересо.

ЦСКА забирает у «Балтики» Бориско. В Калининград вернётся Латышонок

Максим Бориско Подробнее

ЦСКА в ближайшее время официально активирует опцию выкупа вратаря «Балтики» Максима Бориско за 180 млн рублей. Об этом «Чемпионату» сообщил знакомый с ситуацией источник. Руководство калининградского клуба оповестили, что в ближайшее время к ним придёт бумага об активации отступных. Впрочем, там к такому готовы. Как написал Анар Ибрагимов, «Балтика» арендует с правом выкупа у «Зенита» Евгения Латышонка, который до переезда в Петербург как раз играл в Калининграде.

Одной строкой

Мохамед Салах, Коло Муани, Луис Энрике да Силва

Мохамед Салах, Коло Муани, Луис Энрике да Силва

Фото: Getty Images/«Чемпионат»

  • The Athletic: «Канзас-Сити» стал главным претендентом на подписание Мохамеда Салаха в МЛС. Но куда вероятнее уход вингера в саудовскую лигу;
  • Tuttosport: тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби намерен подписать нападающего «ПСЖ» Рандаля Коло Муани. Тот уже был в аренде. Парижане готовы рассмотреть новую аренду с правом выкупа;
  • Bild: правый защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Юлиан Рюэрсон привлёк внимание «МЮ». За него запросят не менее € 30 млн;
  • La Gazzetta dello Sport: защитник «Галатасарая» Давинсон Санчес интересен «Комо». Итальянцы предложили за него € 20 млн, однако турецкий клуб хочет € 25-30 млн;
  • Джанлука Ди Марцио: «Рома» планирует арендовать вингера Алехандро Гарначо с опцией выкупа, которая станет обязательной при выполнении определённых условий. «Челси» же рассматривает только полноценный трансфер за € 40 млн;
  • Фабрицио Романо: 22-летний вингер Лум Чауна переходит в «Ковентри» из «Бёрнли». Сделка оценивается в € 23,4 млн, включая бонусы;
  • Фабрицио Романо: «Галатасарай» арендует с опцией выкупа полузащитника «Бёрнли» Лесли Угочукву. Общая стоимость сделки оценивается примерно в € 30 млн;
  • Фабрицио Романо: «Лейпциг» подпишет центрального защитника «Бёрнли» Максима Эстеве за € 32 млн с учётом бонусов;
  • Фабрицио Романо: вингер «Бока Хуниорс» Эсекьель Себальос отказал ЦСКА и согласовал контракт с «Наполи»;
  • «Чемпионат»: «Локомотив» запросил у ЦСКА € 7 млн за трансфер нападающего Дмитрия Воробьёва, и на этом переговоры закончились;
  • L’Équipe: вингер «Зенита» Луис Энрике входит в сферу интересов «Фенербахче». Но больше турецкий гранд нацелен на покупку у «Марселя» Мэйсона Гринвуда;
  • Record: «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к нападающему лиссабонского «Спортинга» и сборной Португалии Франсишку Тринкау, который был близок к переходу в «Аль-Ахли»;
  • Geo Team: «Гавр» работает над трансфером защитника сборной Грузии Сабы Сазонова;
  • Маттео Моретто: «Краснодар» предпринял попытку приобрести вингера «Альмерии» Брайана Сипенгу, но получил отказ. Россияне предлагали € 12 млн + бонусы, но отступные за игрока – € 40 млн.
Дайджест предыдущего дня:
Разочарование «Краснодара» и «Зенита», юная звезда ЧМ едет в АПЛ. Трансферы и слухи дня
Разочарование «Краснодара» и «Зенита», юная звезда ЧМ едет в АПЛ. Трансферы и слухи дня
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