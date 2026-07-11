ЦСКА берёт топ-вратаря РПЛ, усиление «Барсы», срыв у «МЮ». Трансферы и слухи за 24 часа

Автор неиронично считает Алексея Сапогова одним из лучших российских нападающих этого века. Но вы об этом не узнаете, ведь никто не читает подводки трансферных дайджестов.

Главные состоявшиеся трансферы

«Милан» за € 30 млн забрал защитника у «Лацио»

Марио Хила Фото: ФК «Милан»

Рубен Аморим, как писали в СМИ, очень просил у руководства «Милана» купить Вирджила ван Дейка. Сделать это невероятно сложно. А вот привлечь Марио Хилу оказалось попроще. Испанский центральный защитник обошёлся миланцам в € 30 млн, с ним подписан контракт до лета 2031 года. «Лацио» обогатился, впрочем, только на € 15 млн, поскольку половина суммы причиталась воспитавшему Хилу «Реалу». Такой вот бизнес по-мадридски.

«Краснодар» подписал универсального бразильца из «Крузейро»

Новичок «Краснодара» — Кристиан Фото: ФК «Краснодар»

Формально 25-летний Кристиан – правый полузащитник. По факту же на каких только позициях бразилец не выходил: был и опорником, и центрфорвардом, и атакующим полузащитником, и закрывал оба фланга. В общем, мастер на все руки. Ну, или ноги. Его оценочная стоимость – € 12 млн. А «Краснодар», по данным Transfermarkt, заплатил за Кристиана «Крузейро» € 9,6 млн! Новичок экс-чемпионов России подписал контракт до лета 2030 года и взял себе 18-й номер. Замена Эдуарду Сперцяну? И ему, и вообще любому из группы атаки.

Также:

официально: «Манчестер Сити» заплатил € 3,5 млн «Шеффилд Уэнсдей» за 20-летнего вратаря Пирса Чарльза и тут же отдал его в аренду «КПР»;

официально: «Хоффенхайм» отдал «Андерлехту» аж € 20 млн за 17-летнего бельгийского полузащитника Натана Де Ката. Видимо, в надежде, что тот станет новым Кевином Де Брёйне;

официально: «Вердер» объявил о подписании вратаря сборной Австрии Александра Шлагера, который ранее покинул «Зальцбург» свободным агентом;

официально: «Селтик» не пожалел € 5,5 млн за колумбийского нападающего «Карабаха» Камило Дурана;

официально: бывший правый защитник сборной Испании Оскар Мингеса на правах свободного агента перешёл в «Кристал Пэлас». Ранее он выступал за «Сельту»;

официально: «Брентфорд» свободным агентом забрал 34-летнего нападающего «Вест Хэма» Каллума Уилсона;

официально: «Аталанта» купила за € 12 млн опорника «Кальяри» Джанлуку Гаэтано;

официально: «Ренн» за € 4 млн приобрёл практически Дэдпула. Только у их новичка дополнительная буква в начале имени. Речь о защитнике «Вестерло» Брайане Рейнольдсе;

официально: 18-летний нападающий Алексей Касаджиков, ранее игравший в молодёжной команде «Зенита», перешёл в «Ахмат».

Главные трансферные слухи дня

Адейеми готовится к переезду из Дортмунда в Каталонию

В декабре 2025 года Bild писал, что девушке Карима Адейеми, а это известная рэп-исполнительница Лоредана Зефи, наскучило жить в промышленном Дортмунде. Короче, как поётся в одной известной песне, «она хотела бы жить на Манхэттене». Но и Каталония – тоже неплохо. У Адейеми оставался всего год по контракту с «Боруссией», так что «Барселона» оформила сделку всего за € 22 млн плюс € 7 млн бонусами. Вингер вот-вот подпишет с «Барсой» пятилетнее соглашение и попозирует в сине-гранатовых цветах, уверен Фабрицио Романо.

Ферран собрался в «ПСЖ»

Как вам такое, не ожидали? Сначала Флориан Плеттенберг написал, что Ферран Торрес получил несколько выгодных предложений и открыт для трансфера. А затем появился инсайд Sky Sport: нападающий «Барселоны» договорился о переходе не куда-нибудь, а в «ПСЖ»! Контракт Феррана с «Барсой» истекает через год и продлён не будет, чем и хотят воспользоваться парижане. Они как раз отпустили в «Милан» Гонсалу Рамуша и нуждаются в замене. Такая вот бомбочка.

Переход Эдерсона в «МЮ» сорвался

Эдерсон Жозе дос Сантос Лоренсо да Силва Фото: Marco Luzzani/Getty Images

4 июня у нас вышел текст о скором переходе в «Манчестер Юнайтед» полузащитника «Аталанты» Эдерсона. € 40,5 млн плюс бонусные € 4,5 млн – столько причиталось бергамаскам.

И вот месяц с небольшим спустя выяснилось, что «Юнайтед» отказался от трансфера и уведомил «Аталанту» о таком решении. Причина – проваленный бразильцем медосмотр. Он играл на чемпионате мира, и комментаторы уже представляли его как новичка «МЮ». Получается, поторопились. Globo пишет, что клуб переключился на полузащитника «Вулверхэмптона» Жоао Гомеса.

Моуринью просит «Реал» приютить 33-летнего Брозовича

Слегка неожиданный слух запустил Саша Тавольери. По его сведениям, выступавший последние три года за саудовский «Аль-Наср» и сейчас находящийся без клуба 33-летний Марсело Брозович интересен «Реалу» по просьбе Жозе Моуринью. Руководство мадридцев якобы уже связалось с представителями хорватского полузащитника и готово подписать с ним соглашение на один год. Синьор Моуринью, может, тогда и Криштиану Роналду вернёте?

«Барселона» предложит «Атлетико» € 130 млн за Альвареса после ЧМ

Новая серия этого уже набившего оскомину трансферного хита! Переговоры между «Барселоной» и «Атлетико» насчёт перехода нападающего Хулиана Альвареса продолжаются. Каталонцы намерены предложить за трансфер € 130 млн после ЧМ-2026 и не собираются улучшать условия, сообщает Sport.es. Этот же источник добавил, что директор мадридцев Матеу Алемани взбесил «Барсу»: не сразу передал её первое предложение президенту клуба Энрике Сересо или гендиректору Мигелю Анхелю Хилю Марину. Теперь босс «Барселоны» Жоан Лапорта лично вступил в переговоры с Сересо.

ЦСКА забирает у «Балтики» Бориско. В Калининград вернётся Латышонок

ЦСКА в ближайшее время официально активирует опцию выкупа вратаря «Балтики» Максима Бориско за 180 млн рублей. Об этом «Чемпионату» сообщил знакомый с ситуацией источник. Руководство калининградского клуба оповестили, что в ближайшее время к ним придёт бумага об активации отступных. Впрочем, там к такому готовы. Как написал Анар Ибрагимов, «Балтика» арендует с правом выкупа у «Зенита» Евгения Латышонка, который до переезда в Петербург как раз играл в Калининграде.

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Мохамед Салах, Коло Муани, Луис Энрике да Силва Фото: Getty Images/«Чемпионат»