«С нетерпением ждал возвращения домой». Футболист сборной ЮАР умер сразу после ЧМ-2026

Адамсу было всего 25 лет. Ещё две недели назад назад он достиг исторического успеха со сборной на чемпионате мира.

Ошеломляющая новость из Африки. Сегодня, 11 июля, в возрасте 25 лет скончался футболист сборной ЮАР Джейден Адамс. Ещё недавно он был на ЧМ-2026 и достиг исторического максимума вместе с командой, которая вышла в плей-офф турнира.

Нужно сразу сказать, что на данный момент нет подробностей смерти Адамса, но они, вероятно появятся позднее. Однако уже есть слова Брендина Джонсона, наставника Джейдена, он выступил от имени семьи с заявлением порталу Soccer Laduma, выразив глубокую скорбь всех, кто был близок к молодому футболисту.

Брендин Джонсон, представитель Джейдена Адамса:

«Сейчас всё ещё слишком свежо в памяти, понимаете, рана ещё совсем свежая. Семья не хочет, чтобы их сейчас беспокоили — они просто не в состоянии ни с кем разговаривать. Эта смерть всех потрясла: Джейден только что вернулся с ЧМ — и тут такие новости… Я беседовал с ним в четверг, он был полон позитива, с нетерпением ждал возвращения домой. Он был готов двигаться дальше, зная, что его ждёт, ведь он стал чемпионом африканской ЛЧ. Адамс не тратил время зря, стараясь побыть дома с семьёй. У меня нет слов, но мы просим уважать частную жизнь семьи. Да, я могу подтвердить, что его не стало. Никто этого не ожидал».

Адамсу было всего 25 лет. На ЧМ он ехал как игрок стартового состава. В первых двух турах выходил в основе (61 минута с Мексикой и 46 – с Чехией), в заключительном появился на последнюю десятиминутку с Южной Кореей. В плей-офф с Канадой остался в запасе.

С лета 2024 года Джейден был игроком «Мамелоди Сандаунс» – самого могущественного клуба ЮАР последних лет. Хавбек приходил туда как многообещающий талант из команды «Стелленбош» и победитель Кубка страны. На новом месте Адамс взял и чемпионский титул и выиграл африканскую ЛЧ. Забивал и там и там. На клубном ЧМ прошлым летом Адамс играл мало и результативными действиями не отметился.

О причинах смерти пока ничего не известно. Несколько местных журналистов пишут, что игрока нашли дома в ванной – одни пишут, что он свёл счёты с жизнью, другие не упоминают ничего подобного. Также известно, что 27 июня, за день до игры с Канадой, у футболиста умерла бабушка – Марианна Адамс, это подтвердила Федерация футбола ЮАР ещё в день её кончины. Кроме того, несколько местных журналистов сообщили, что пару лет назад умер и лучший друг Джейдена.