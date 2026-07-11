Месси и Аргентина обречены? Защита титула ЧМ — практически эксклюзивная история

Сборная Аргентины во главе с Лионелем Месси на ЧМ-2026 защищает титул чемпиона мира, завоёванный четыре года назад в Катаре. Пока всё складывается удачно. Хотя сначала в 1/16 финала команда Лионеля Скалони рисковала сенсационно вылететь от Кабо-Верде (3:2), а затем в 1/8 финала – от Египта (3:2).

А скольким сборным за всю историю ЧМ удавалось защитить титул? Статистика для Аргентины на самом деле не обнадёживающая! Вспоминаем, как обладатели Кубка мира проводили следующие турниры.

Первые три ЧМ прошли ещё до Второй мировой войны. Уругвай победил на домашнем в 1930-м, а четыре года спустя просто не прилетел в Италию. Там тоже золото забрали хозяева. На ЧМ-1938 Италия стала первой в истории сборной, которая защитила титул. Потом людям долго было не до футбола – пауза затянулась на 12 лет. На ЧМ-1950 в Бразилии итальянцы даже не вышли из группы, а трофей вернулся в Уругвай. С тех пор чемпион мира только однажды сохранил Кубок у себя.

ЧМ-1954: сборная Уругвая — четвёртое место

В Швейцарию через четыре года уругвайцы защищать титул приехали. На групповом этапе финишировали первыми, обойдя Австрию, Чехословакию и Шотландию. Интересно, что тогда в каждом квартете были по две сеяные и несеяные команды. Проводилось всего по два тура. Играли только сеяные против несеяных. Уругвайцы победили чехословаков (2:0) и разнесли шотландцев (7:0). Затем в четвертьфинале одолели Англию (4:2), но в полуфинале уступили в дополнительное время Венгрии (2:4). Более того, и матч за третье место проиграли – Австрии (1:3). Финиш чемпионов мира разочаровал.

ЧМ-1958: сборная Германии — четвёртое место

На ЧМ-1958 в Швецию в статусе чемпионов мира прибыли уже немцы. Они на групповом этапе не феерили, хотя и финишировали первыми. Стартовали с победы над Аргентиной (3:1), а вот в следующих турах выдали ничьи с Чехословакией и Северной Ирландией (с одинаковым счётом 2:2). В четвертьфинале сборная Германии минимально обыграла Югославию (1:0). Как и уругвайцы четырьмя годами ранее, немцы попрощались с титулом в полуфинале – уступили Швеции (1:3). В матче за третье место потерпели поражение ещё и от Франции (3:6).

ЧМ-1962: сборная Бразилии — защитила титул

Сборная Бразилии на ЧМ-1962 Фото: Getty Images

В 1962-м на чемпионат мира в Чили за вторым подряд золотом пожаловали бразильцы во главе со своей молодой звездой и героем ЧМ-1958 Пеле. На групповом этапе «селесао» спокойно справилась с задачей. Начала с победы над Мексикой (2:0), после этого довольствовалась ничьей с Чехословакией (0:0) и переиграла Испанию (2:1). Вышла в плей-офф с первого места. В четвертьфинале бразильцы расправились с Англией (3:1), в полуфинале – с Чили (4:2). А в финале добыли волевую победу над Чехословакией (3:1). Это до сих пор первый и последний случай, когда чемпион мира защитил титул.

ЧМ-1966: сборная Бразилии — не вышла из группы

У сборной Бразилии был шанс первой в истории взять Кубок мира три раза подряд – на ЧМ-1966 в Англии. Однако случился конфуз. Действующий обладатель трофея не вышел даже из группы! Хотя после 1-го тура в это просто невозможно было поверить. Бразильцы стартовали с победы над Болгарией (2:0). Но в следующих двух встречах чемпион потерпел поражения от Венгрии и Португалии с одинаковым счётом 1:3. В результате сборная Бразилии финишировала в своём квартете только на третьем месте – португальцы с венграми пошли дальше.

ЧМ-1970: сборная Англии — вылет в четвертьфинале

В 1970-м в Мексике англичане единственный раз в истории выступали как действующие обладатели трофея. В группе стартовали с победы над Румынией (1:0), а затем уступили Бразилии (0:1), которая стремилась реабилитироваться за провал четырёхлетней давности и летела к очередному золоту. В заключительном туре Англия не без труда додавила Чехословакию (1:0) благодаря пенальти. Уехали домой британцы уже после четвертьфинала, где проиграли Германии (2:3) в дополнительное время, несмотря на то что к середине второго тайма вели с преимуществом в два гола.

ЧМ-1974: сборная Бразилии — четвёртое место

Четыре года спустя в Германии титул снова защищала сборная Бразилии. Групповых этапов было два. Первый получился очень непростым для южноамериканцев. В двух турах они выдали нулевые ничьи с Югославией и Шотландией. Только в последнем матче квартета раскатали откровенно слабую команду Заира (ныне ДР Конго – 3:0). На втором групповом этапе бразильцы, казалось, разыгрались: взяли верх над ГДР (1:0) и Аргентиной (2:1). Оставалась встреча с Нидерландами. Победитель отправлялся в финал, неудачник – на игру за третье место. Бразилия уступила со счётом 0:2. Бронзу тоже отдала – Польше (0:1).

ЧМ-1978: сборная Германии — не преодолела второй групповой этап

В 1978-м сборная Германии должна была удержать свой трофей в Аргентине. Первый групповой этап немцы начали с нулевой ничьей с Польшей, затем покуражились в игре с Мексикой (6:0) и выдали ещё одну сухую ничью – с Тунисом. Серия странных результатов помогла попасть со второго места в следующий раунд. Но второй групповой этап сложился для действующего чемпиона ещё хуже. Германия продолжила выдавать ничьи – в матчах с Италией (0:0) и Нидерландами (2:2), а на финише проиграла Австрии (2:3). Поражение от аутсайдера вошло в историю сборной как «Кордовский позор». Немцы заняли третье место в квартете – этого не хватило даже для участия во встрече за бронзу.

ЧМ-1982: сборная Аргентины — не преодолела второй групповой этап

Аргентина — Бельгия на ЧМ-1982 Фото: Steve Powell/Getty Images

Сборная Аргентины в 1982-м защищала титул в Европе – мировое первенство приняла Испания. На первом групповом этапе сразу создали себе проблемы, уступив Бельгии (0:1). Потом их успешно решили победами над Венгрией (4:1) и Сальвадором (2:0). В итоге со второго места вышли в следующий раунд. На втором этапе группы на сей раз состояли из трёх команд. Только сильнейший продолжал борьбу за Кубок. Однако аргентинцы проиграли и Италии (1:2), и Бразилии (1:3). На этом турнир для них завершился.

ЧМ-1986: сборная Италии — вылет в 1/8 финала

Чемпионат мира 1986 года в Мексике встречал Италию с трофеем. Но проводил уже без него. Формат с одним групповым этапом вернулся, чемпионы стартовали с ничьих с Болгарией и Аргентиной (с одинаковым счётом 1:1), а в последнем туре одолели Южную Корею (3:2). Финишировали на втором месте – отправились в плей-офф. Съехала с дороги сборная Италии уже в 1/8 финала. Роковым для действующего чемпиона стало единственное на турнире поражение от Франции (0:2).

ЧМ-1990: сборная Аргентины — выход в финал

На ЧМ-1990 аргентинцы опять защищали титул в Европе, только на сей раз — в Италии. Группа у них, казалось, была не самая тяжёлая. Тем не менее чемпионы мира начали с сенсационного поражения от Камеруна (0:1) Валерия Непомнящего. В следующем туре Аргентина, к сожалению, отыгралась на сборной СССР (2:0), а в заключительном – заработала лишь ничью с Румынией (1:1). Впрочем, этого оказалось достаточно, чтобы пролезть в плей-офф с третьего места. В 1/8 финала аргентинцы порадовали страну победой над принципиальным соперником – Бразилией (1:0). В четвертьфинале выдали нулевую ничью с Югославией, но прошли дальше по пенальти. В полуфинале с Италией история повторилась – ничья (1:1) и успех в серии 11-метровых. Вот так обладатель трофея дополз до финала, где уже сам проиграл из-за пенальти на 85-й минуте Германии (0:1).

ЧМ-1994: сборная Германии — вылет в четвертьфинале

Сборная Германии на ЧМ-1994 Фото: Henning Bangen/Getty Images

На предыдущем чемпионате мира в США свой трофей пыталась не отдать никому Германия. В группе немцы заняли первое место. Победили Боливию (1:0), сыграли вничью с Испанией (1:1) и развлеклись в битве с Южной Кореей (3:2), по ходу которой едва не растеряли преимущество в три гола. В 1/8 финала сборная Германии выдала столь же результативный матч с Бельгией (3:2). Выбила чемпиона сенсационно выстрелившая Болгария в четвертьфинале – немцы уступили со счётом 1:2, хотя вели до 75-й минуты, и полетели домой слушать критику.

ЧМ-1998: сборная Бразилии — выход в финал

На следующий ЧМ-1998 во Франции королями ехали бразильцы. Действующий чемпион быстро решил задачи на групповом этапе, убрав Шотландию (2:1) и Марокко (3:0). А в заключительном туре позволил себе отдать три очка Норвегии (1:2). В 1/8 финала Бразилия разгромила Чили (4:1). После этого продолжила борьбу за принадлежавший ей трофей победой над Данией (3:2) в четвертьфинале. Ещё одну преграду на своём пути бразильцы снесли в полуфинале – выиграли у Нидерландов. Правда, только по пенальти, так как 120 минут матча завершились ничьей 1:1. Зато финал превратился в горькое разочарование для сборной Бразилии, потерпевшей крупное поражение от Франции со счётом 0:3.

ЧМ-2002: сборная Франции — не вышла из группы

Франция отправилась в статусе чемпиона мира на ЧМ-2002 в Южную Корею. Там обладателя трофея ждал самый настоящий позор! Французы финишировали на последнем месте в группе с Сенегалом, Уругваем и Данией, поэтому даже мимо плей-офф пролетели. В 1-м туре проиграли сенегальцам (0:1), во 2-м добыли лишь ничью в матче с уругвайцами (0:0), а в 3-м уступили датчанам (0:2). Всего одно очко и ни одного забитого гола – такого провала сборной Франции никто не прогнозировал.

ЧМ-2006: сборная Бразилии — вылет в четвертьфинале

На чемпионат мира 2006 года трофей привезла Бразилия, полная амбиций сохранить его у себя. Групповой этап бразильцы провели идеально – три победы в трёх турах. Переиграли Хорватию (1:0), Австралию (2:0) и Японию (4:1). Финишировал чемпион, разумеется, на первом месте и получил заслуженную путёвку в плей-офф. В 1/8 финала сборная Бразилии продолжила победную серию, разгромив Гану (3:0). Однако в четвертьфинале её остановила провалившая прошлый турнир Франция. Бразильцы потерпели своё единственное на ЧМ-2006 поражение со счётом 0:1.

ЧМ-2010: сборная Италии — не вышла из группы

В Южной Африке гуляла с трофеем на ЧМ-2010 сборная Италии. Команда действительно как будто в отпуск приехала, а не на серьёзное сражение, поскольку повторила кошмарный провал французов восьмилетней давности. Итальянцы не вышли из группы с Парагваем, Новой Зеландией и Словакией! Начали турнир двумя ничьими с парагвайцами и новозеландцами (с одинаковым счётом 1:1). Закончили – шокирующим поражением от словаков (2:3). Сборная Италии заняла последнее место в группе и, не сопротивляясь, отдала свой Кубок мира.

ЧМ-2014: сборная Испании — не вышла из группы

На чемпионате мира в Бразилии защиту титула проводила уже сборная Испании. Причём с тем же успехом. Команда завершила выступления тремя матчами в группе, где её соперниками были Нидерланды, Чили и Австралия. Сразу стало понятно, что с испанцами что-то не так. В 1-м туре они были разгромлены нидерландцами (1:5). Потом случилось и ещё одно поражение – от чилийцев (0:2). На финише группового этапа сборная Испании крупно победила Австралию (3:0), однако это уже мало кого порадовало. Чемпион занял лишь третье место.

ЧМ-2018: сборная Германии — не вышла из группы

Сборная Германии на ЧМ-2018 Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

На российский ЧМ-2018 в качестве действующего чемпиона прикатила сборная Германии. Через месяц немцы видели себя в московском финале в «Лужниках», однако на главном стадионе страны сыграли только в группе. Обладатели трофея продолжили невероятную серию с выбываниями уже после группового этапа. Германия попала в квартет с Мексикой, Швецией и Южной Кореей. В общем-то, вполне проходимый. Первым потрясением стало поражение от мексиканцев (0:1). В следующем туре немцы вырвали в концовке тяжелейшую волевую победу над шведами (2:1), но на финише были биты южнокорейцами (0:2). Результат их перформанса – последнее место с тремя очками и раннее возвращение домой.

ЧМ-2022: сборная Франции — выход в финал

Чемпионат мира в России выиграла Франция, которая и защищала титул на ЧМ-2022. Хотя бы команда Дидье Дешама не вылетела после группового этапа. Наоборот, финишировала первой в своём квартете. Победила Австралию (4:1) и Данию (2:1), после чего могла уже не напрягаться в матче с Тунисом (0:1). В плей-офф тоже всё складывалось успешно. В 1/8 финала французы переиграли Польшу (3:1), в четвертьфинале – Англию (2:1), в полуфинале – Марокко (2:0). Тем не менее остаться чемпионом у сборной Франции не получилось. Яркий финал с аргентинцами завершился ничьей 3:3 и серией пенальти. Лео Месси и компания выиграли её – вернули Кубок в Аргентину.