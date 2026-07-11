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Аргентина — Швейцария, матч 1/4 финала ЧМ по футболу 2026, 12 июля 2026 года — сколько раз защищали титул чемпионы мира

Месси и Аргентина обречены? Защита титула ЧМ — практически эксклюзивная история
Анатолий Романов
Сколько раз защищали титул чемпионы мира
Комментарии
Такое удавалось всего двум сборным. А аргентинцы пробовали дважды, и одна попытка едва не стала удачной.

Сборная Аргентины во главе с Лионелем Месси на ЧМ-2026 защищает титул чемпиона мира, завоёванный четыре года назад в Катаре. Пока всё складывается удачно. Хотя сначала в 1/16 финала команда Лионеля Скалони рисковала сенсационно вылететь от Кабо-Верде (3:2), а затем в 1/8 финала – от Египта (3:2).

А скольким сборным за всю историю ЧМ удавалось защитить титул? Статистика для Аргентины на самом деле не обнадёживающая! Вспоминаем, как обладатели Кубка мира проводили следующие турниры.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первые три ЧМ прошли ещё до Второй мировой войны. Уругвай победил на домашнем в 1930-м, а четыре года спустя просто не прилетел в Италию. Там тоже золото забрали хозяева. На ЧМ-1938 Италия стала первой в истории сборной, которая защитила титул. Потом людям долго было не до футбола – пауза затянулась на 12 лет. На ЧМ-1950 в Бразилии итальянцы даже не вышли из группы, а трофей вернулся в Уругвай. С тех пор чемпион мира только однажды сохранил Кубок у себя.

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ЧМ-1954: сборная Уругвая — четвёртое место

В Швейцарию через четыре года уругвайцы защищать титул приехали. На групповом этапе финишировали первыми, обойдя Австрию, Чехословакию и Шотландию. Интересно, что тогда в каждом квартете были по две сеяные и несеяные команды. Проводилось всего по два тура. Играли только сеяные против несеяных. Уругвайцы победили чехословаков (2:0) и разнесли шотландцев (7:0). Затем в четвертьфинале одолели Англию (4:2), но в полуфинале уступили в дополнительное время Венгрии (2:4). Более того, и матч за третье место проиграли – Австрии (1:3). Финиш чемпионов мира разочаровал.

ЧМ-1958: сборная Германии — четвёртое место

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На ЧМ-1958 в Швецию в статусе чемпионов мира прибыли уже немцы. Они на групповом этапе не феерили, хотя и финишировали первыми. Стартовали с победы над Аргентиной (3:1), а вот в следующих турах выдали ничьи с Чехословакией и Северной Ирландией (с одинаковым счётом 2:2). В четвертьфинале сборная Германии минимально обыграла Югославию (1:0). Как и уругвайцы четырьмя годами ранее, немцы попрощались с титулом в полуфинале – уступили Швеции (1:3). В матче за третье место потерпели поражение ещё и от Франции (3:6).

ЧМ-1962: сборная Бразилии — защитила титул

Сборная Бразилии на ЧМ-1962

Сборная Бразилии на ЧМ-1962

Фото: Getty Images

В 1962-м на чемпионат мира в Чили за вторым подряд золотом пожаловали бразильцы во главе со своей молодой звездой и героем ЧМ-1958 Пеле. На групповом этапе «селесао» спокойно справилась с задачей. Начала с победы над Мексикой (2:0), после этого довольствовалась ничьей с Чехословакией (0:0) и переиграла Испанию (2:1). Вышла в плей-офф с первого места. В четвертьфинале бразильцы расправились с Англией (3:1), в полуфинале – с Чили (4:2). А в финале добыли волевую победу над Чехословакией (3:1). Это до сих пор первый и последний случай, когда чемпион мира защитил титул.

ЧМ-1966: сборная Бразилии — не вышла из группы

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У сборной Бразилии был шанс первой в истории взять Кубок мира три раза подряд – на ЧМ-1966 в Англии. Однако случился конфуз. Действующий обладатель трофея не вышел даже из группы! Хотя после 1-го тура в это просто невозможно было поверить. Бразильцы стартовали с победы над Болгарией (2:0). Но в следующих двух встречах чемпион потерпел поражения от Венгрии и Португалии с одинаковым счётом 1:3. В результате сборная Бразилии финишировала в своём квартете только на третьем месте – португальцы с венграми пошли дальше.

ЧМ-1970: сборная Англии — вылет в четвертьфинале

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В 1970-м в Мексике англичане единственный раз в истории выступали как действующие обладатели трофея. В группе стартовали с победы над Румынией (1:0), а затем уступили Бразилии (0:1), которая стремилась реабилитироваться за провал четырёхлетней давности и летела к очередному золоту. В заключительном туре Англия не без труда додавила Чехословакию (1:0) благодаря пенальти. Уехали домой британцы уже после четвертьфинала, где проиграли Германии (2:3) в дополнительное время, несмотря на то что к середине второго тайма вели с преимуществом в два гола.

ЧМ-1974: сборная Бразилии — четвёртое место

Четыре года спустя в Германии титул снова защищала сборная Бразилии. Групповых этапов было два. Первый получился очень непростым для южноамериканцев. В двух турах они выдали нулевые ничьи с Югославией и Шотландией. Только в последнем матче квартета раскатали откровенно слабую команду Заира (ныне ДР Конго – 3:0). На втором групповом этапе бразильцы, казалось, разыгрались: взяли верх над ГДР (1:0) и Аргентиной (2:1). Оставалась встреча с Нидерландами. Победитель отправлялся в финал, неудачник – на игру за третье место. Бразилия уступила со счётом 0:2. Бронзу тоже отдала – Польше (0:1).

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ЧМ-1978: сборная Германии — не преодолела второй групповой этап

В 1978-м сборная Германии должна была удержать свой трофей в Аргентине. Первый групповой этап немцы начали с нулевой ничьей с Польшей, затем покуражились в игре с Мексикой (6:0) и выдали ещё одну сухую ничью – с Тунисом. Серия странных результатов помогла попасть со второго места в следующий раунд. Но второй групповой этап сложился для действующего чемпиона ещё хуже. Германия продолжила выдавать ничьи – в матчах с Италией (0:0) и Нидерландами (2:2), а на финише проиграла Австрии (2:3). Поражение от аутсайдера вошло в историю сборной как «Кордовский позор». Немцы заняли третье место в квартете – этого не хватило даже для участия во встрече за бронзу.

ЧМ-1982: сборная Аргентины — не преодолела второй групповой этап

Аргентина — Бельгия на ЧМ-1982

Аргентина — Бельгия на ЧМ-1982

Фото: Steve Powell/Getty Images

Сборная Аргентины в 1982-м защищала титул в Европе – мировое первенство приняла Испания. На первом групповом этапе сразу создали себе проблемы, уступив Бельгии (0:1). Потом их успешно решили победами над Венгрией (4:1) и Сальвадором (2:0). В итоге со второго места вышли в следующий раунд. На втором этапе группы на сей раз состояли из трёх команд. Только сильнейший продолжал борьбу за Кубок. Однако аргентинцы проиграли и Италии (1:2), и Бразилии (1:3). На этом турнир для них завершился.

ЧМ-1986: сборная Италии — вылет в 1/8 финала

Чемпионат мира 1986 года в Мексике встречал Италию с трофеем. Но проводил уже без него. Формат с одним групповым этапом вернулся, чемпионы стартовали с ничьих с Болгарией и Аргентиной (с одинаковым счётом 1:1), а в последнем туре одолели Южную Корею (3:2). Финишировали на втором месте – отправились в плей-офф. Съехала с дороги сборная Италии уже в 1/8 финала. Роковым для действующего чемпиона стало единственное на турнире поражение от Франции (0:2).

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ЧМ-1990: сборная Аргентины — выход в финал

На ЧМ-1990 аргентинцы опять защищали титул в Европе, только на сей раз — в Италии. Группа у них, казалось, была не самая тяжёлая. Тем не менее чемпионы мира начали с сенсационного поражения от Камеруна (0:1) Валерия Непомнящего. В следующем туре Аргентина, к сожалению, отыгралась на сборной СССР (2:0), а в заключительном – заработала лишь ничью с Румынией (1:1). Впрочем, этого оказалось достаточно, чтобы пролезть в плей-офф с третьего места. В 1/8 финала аргентинцы порадовали страну победой над принципиальным соперником – Бразилией (1:0). В четвертьфинале выдали нулевую ничью с Югославией, но прошли дальше по пенальти. В полуфинале с Италией история повторилась – ничья (1:1) и успех в серии 11-метровых. Вот так обладатель трофея дополз до финала, где уже сам проиграл из-за пенальти на 85-й минуте Германии (0:1).

ЧМ-1994: сборная Германии — вылет в четвертьфинале

Сборная Германии на ЧМ-1994

Сборная Германии на ЧМ-1994

Фото: Henning Bangen/Getty Images

На предыдущем чемпионате мира в США свой трофей пыталась не отдать никому Германия. В группе немцы заняли первое место. Победили Боливию (1:0), сыграли вничью с Испанией (1:1) и развлеклись в битве с Южной Кореей (3:2), по ходу которой едва не растеряли преимущество в три гола. В 1/8 финала сборная Германии выдала столь же результативный матч с Бельгией (3:2). Выбила чемпиона сенсационно выстрелившая Болгария в четвертьфинале – немцы уступили со счётом 1:2, хотя вели до 75-й минуты, и полетели домой слушать критику.

ЧМ-1998: сборная Бразилии — выход в финал

На следующий ЧМ-1998 во Франции королями ехали бразильцы. Действующий чемпион быстро решил задачи на групповом этапе, убрав Шотландию (2:1) и Марокко (3:0). А в заключительном туре позволил себе отдать три очка Норвегии (1:2). В 1/8 финала Бразилия разгромила Чили (4:1). После этого продолжила борьбу за принадлежавший ей трофей победой над Данией (3:2) в четвертьфинале. Ещё одну преграду на своём пути бразильцы снесли в полуфинале – выиграли у Нидерландов. Правда, только по пенальти, так как 120 минут матча завершились ничьей 1:1. Зато финал превратился в горькое разочарование для сборной Бразилии, потерпевшей крупное поражение от Франции со счётом 0:3.

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ЧМ-2002: сборная Франции — не вышла из группы

Франция отправилась в статусе чемпиона мира на ЧМ-2002 в Южную Корею. Там обладателя трофея ждал самый настоящий позор! Французы финишировали на последнем месте в группе с Сенегалом, Уругваем и Данией, поэтому даже мимо плей-офф пролетели. В 1-м туре проиграли сенегальцам (0:1), во 2-м добыли лишь ничью в матче с уругвайцами (0:0), а в 3-м уступили датчанам (0:2). Всего одно очко и ни одного забитого гола – такого провала сборной Франции никто не прогнозировал.

ЧМ-2006: сборная Бразилии — вылет в четвертьфинале

На чемпионат мира 2006 года трофей привезла Бразилия, полная амбиций сохранить его у себя. Групповой этап бразильцы провели идеально – три победы в трёх турах. Переиграли Хорватию (1:0), Австралию (2:0) и Японию (4:1). Финишировал чемпион, разумеется, на первом месте и получил заслуженную путёвку в плей-офф. В 1/8 финала сборная Бразилии продолжила победную серию, разгромив Гану (3:0). Однако в четвертьфинале её остановила провалившая прошлый турнир Франция. Бразильцы потерпели своё единственное на ЧМ-2006 поражение со счётом 0:1.

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ЧМ-2010: сборная Италии — не вышла из группы

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В Южной Африке гуляла с трофеем на ЧМ-2010 сборная Италии. Команда действительно как будто в отпуск приехала, а не на серьёзное сражение, поскольку повторила кошмарный провал французов восьмилетней давности. Итальянцы не вышли из группы с Парагваем, Новой Зеландией и Словакией! Начали турнир двумя ничьими с парагвайцами и новозеландцами (с одинаковым счётом 1:1). Закончили – шокирующим поражением от словаков (2:3). Сборная Италии заняла последнее место в группе и, не сопротивляясь, отдала свой Кубок мира.

ЧМ-2014: сборная Испании — не вышла из группы

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На чемпионате мира в Бразилии защиту титула проводила уже сборная Испании. Причём с тем же успехом. Команда завершила выступления тремя матчами в группе, где её соперниками были Нидерланды, Чили и Австралия. Сразу стало понятно, что с испанцами что-то не так. В 1-м туре они были разгромлены нидерландцами (1:5). Потом случилось и ещё одно поражение – от чилийцев (0:2). На финише группового этапа сборная Испании крупно победила Австралию (3:0), однако это уже мало кого порадовало. Чемпион занял лишь третье место.

ЧМ-2018: сборная Германии — не вышла из группы

Сборная Германии на ЧМ-2018

Сборная Германии на ЧМ-2018

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

На российский ЧМ-2018 в качестве действующего чемпиона прикатила сборная Германии. Через месяц немцы видели себя в московском финале в «Лужниках», однако на главном стадионе страны сыграли только в группе. Обладатели трофея продолжили невероятную серию с выбываниями уже после группового этапа. Германия попала в квартет с Мексикой, Швецией и Южной Кореей. В общем-то, вполне проходимый. Первым потрясением стало поражение от мексиканцев (0:1). В следующем туре немцы вырвали в концовке тяжелейшую волевую победу над шведами (2:1), но на финише были биты южнокорейцами (0:2). Результат их перформанса – последнее место с тремя очками и раннее возвращение домой.

ЧМ-2022: сборная Франции — выход в финал

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Чемпионат мира в России выиграла Франция, которая и защищала титул на ЧМ-2022. Хотя бы команда Дидье Дешама не вылетела после группового этапа. Наоборот, финишировала первой в своём квартете. Победила Австралию (4:1) и Данию (2:1), после чего могла уже не напрягаться в матче с Тунисом (0:1). В плей-офф тоже всё складывалось успешно. В 1/8 финала французы переиграли Польшу (3:1), в четвертьфинале – Англию (2:1), в полуфинале – Марокко (2:0). Тем не менее остаться чемпионом у сборной Франции не получилось. Яркий финал с аргентинцами завершился ничьей 3:3 и серией пенальти. Лео Месси и компания выиграли её – вернули Кубок в Аргентину.

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